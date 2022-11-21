Юаням подняли ставки

Банки готовы доплачивать за перевод средств из долларов в юани – в частности, на днях ставки по вкладам в этой валюте вслед за конкурентами скорректировал Сбербанк. По мнению экспертов, этот шаг означает, что банк нашел инструмент, выгодный для вложения юаней. Но для граждан даже текущие уже повышенные ставки по вкладам в юанях остаются далеко не самым выгодным способом размещения средств в китайской валюте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сбербанк 18 ноября резко повысил доходность вклада в юанях — сразу на 1,3 процентного пункта, до 1,5% годовых, доведя их до рыночного уровня. Сопоставимые ставки сейчас действуют в Тинькофф-банке, ВБРР, Новикомбанке, чуть выше максимальный уровень в СДМ-банке, АйСиБиСи-банке, банке «Дом.РФ», Альфа-банке (2,0–1,6 %). Но все они гораздо ниже первых весенних предложений, достигавших 4–8% годовых (см. “Ъ” от 31 марта).

По оценке независимого эксперта Ольги Ульяновой, предложение выгодных условий по вкладам в юанях ставит целью прежде всего привлечение и удержание вкладчиков, которые продолжают тяготеть к валютным сбережениям, но в силу геополитических причин отрезаны от традиционных инструментов. «Юаневые вкладчики пытаются выбраться из ножниц низкой доходности, перетекая в более щедрые банки либо же тестируя опцию вложений в юаневые облигации,— поясняет она.— Понятно, что Сбербанк не готов терять данную категорию клиентов».

Как правило, открытие вклада в юанях возможно только безналично путем конвертации из рублей или долларов. Однако, несмотря на рост числа предложений по вкладам в юанях, для многих банков эти продукты убыточны, отмечает собеседник “Ъ” в одной из кредитных организаций. Сами по себе инструменты инвестиций есть, однако не все и не всегда позволяют компенсировать расходы по вкладу, поясняет источник “Ъ”. По его мнению, причина шага Сбарбанка как раз в том, что он нашел выгодный инструмент для размещения юаневых средств.

Повышение ставок говорит о том, что банк испытывает потребность в привлечении дополнительной ликвидности в юанях для балансировки роста кредитования в этой валюте, отмечает финансовый эксперт Надежда Громова. Кредитовать корпоративных клиентов в юанях банк начал в сентябре. Если Сбербанк сможет сформировать порцию относительно стабильных остатков физлиц в юанях, он захеджирует растущий объем кредитов в китайской валюте, полагает эксперт.

Но большинство банков в настоящий момент не имеют активных операций в юанях и других альтернативных валютах, поэтому говорить о том, что они могут заработать на этих пассивах, пока рано, отмечает директор департамента частного банковского обслуживания Новикомбанка Александр Сычков. «В первую очередь этот продукт появился на рынке в ответ на запрос клиентов, которым нужны вклады не только в рублях. Из всех доступных сегодня альтернативных валют юань — самая перспективная»,— считает господин Сычков.

Поскольку на рынке фактически отрицательные ставки по долларам, клиентам это не нравится, да и сами банки боятся заморозки средств, говорит председатель совета директоров ПСКБ Владимир Прибыткин. В то же время, уточняет он, потребность в долларах и евро объективно падает — закупать некоторые товары Россия не может, на этом фоне объем операций в юанях растет. «Кроме того, сейчас скорость прохождения долларов (расчетов в них и переводов) не так высока, в отличие от юаней,— добавляет господин Прибыткин.— Поэтому, если клиентам нужно перевести валютный платеж, чаще всего используют юани».

При этом сами вклады в юанях в связи с тем, что ставки все же невысокие, вряд ли рассматриваются клиентами как доходная инвестиция, процент максимум компенсирует расходы на валютный перевод, отмечает господин Прибыткин. «Для клиентов сейчас скорее важна не ставка, а чтобы расчеты были быстрыми, чтобы в банке был запас валюты, юаней в том числе»,— считает он. Для клиентов заморозить деньги на год под ставку 1,5% будет невыгодно, возражает Надежда Громова. С точки зрения возможности закрытия позиции и изъятия денег, полагает она, выгоднее рынок корпоративных облигаций в юанях.

Ольга Шерункова