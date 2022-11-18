За добро нужно платить комиссию

Фонд «Нужна помощь», одна из ведущих в России платформ для сбора пожертвований в пользу проверенных благотворительных организаций, объявил, что с 15 ноября прекращает компенсировать комиссии платежных систем при переводах денежных средств. Решение объясняется экономией бюджета и перераспределением средств на уставные цели фонда. На погашение комиссии организация тратила около 800 тыс. руб. в месяц и ранее не раз обращалась с просьбой снизить тарифы. На фоне значительного сокращения пожертвований в благотворительные организации руководство «Нужна помощь» надеется, что таким образом сохранит возможность «эффективно поддерживать НКО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нужна помощь» сотрудничает с сервисами приема онлайн-платежей CloudPayments и «ЮКассой», благодаря которым возможна оплата банковскими картами разных платежных систем (MasterCard, Visa, «Мир»). Комиссии за прием карт устанавливаются самими платежными системами — в среднем 2,7%. В случае с CloudPayments (через этот сервис принимается большая часть пожертвований) с каждой успешно проведенной операции, как рассказали “Ъ” в фонде, удерживается 2%, но не менее 2,5 руб. Иногда трансакции отклоняются, в таких случаях фонд «Нужна помощь» платит сервису по 50 коп. за каждый несостоявшийся перевод.

«Человек делает пожертвование, например, в фонд AdVita — 100 руб. У него со счета списалось 100 руб. На расчетный счет "Нужна помощь" поступило 97,5 руб., так как 2,5 руб. удержал платежный сервис. "Нужна помощь" переводил в AdVita 100 руб., беря расходы на платежный сервис на себя,— объяснили в фонде.— Теперь же фонд будет получать 97,5 руб. За отклоненные операции тоже будет платить сама НКО».

Отправка онлайн-пожертвований происходит в рамках процедуры интернет-эквайринга, предполагающей наличие у каждой такой операции определенной себестоимости, пояснили “Ъ” в пресс-служба CloudPayments. «Комиссия за интернет-эквайринг устанавливается платежной системой и распределяется между участниками расчетов — банком-эмитентом, банком-эквайером и самой платежной системой. Платежные сервисы на эти комиссии влиять не могут,— добавили в пресс-службе.— Хотим подчеркнуть, что верифицированные благотворительные фонды получают самые низкие из возможных тарифов в рамках интернет-эквайринга».

«Мы и другие фонды не раз обращались за возможностью уменьшить комиссии,— сказала директор фонда "Нужна помощь" Софья Жукова.— В некоторых случаях нам удается получить льготы». Однако, сообщил “Ъ” источник на рынке, совсем отказаться от комиссии невозможно: согласно правилам платежных систем, эквайер должен перечислять за каждую операцию комиссию банку—эмитенту карты, и эти правила действуют для компаний из любых отраслей.

Чтобы поддержать НКО, с 2016 года фонд брал на себя обязательства по погашению комиссии. Как сообщили “Ъ” в организации, за семь лет на компенсацию потрачено более 35 млн руб. В этом году ежемесячный расход на эти цели составлял около 800 тыс. руб.— это «значительная часть бюджета и зарплата нескольких сотрудников», которые работают с НКО и привлекают новых жертвователей. Один фонд, таким образом, может недополучать 1 тыс. руб. в месяц, другой — 22 тыс. руб. Прекращение оплаты банковской комиссии, по мнению руководства «Нужна помощь», тем не менее позволит продолжать эффективно поддерживать российские НКО, «несмотря на трудную ситуацию».

“Ъ” ранее рассказывал об исследовании «Нужна помощь» и агентства Tiburon, показавшем, что все меньше россиян могут позволить себе участие в благотворительности. В 2021 году 44,3% опрошенных были готовы к финансовым пожертвованиям, теперь — 37%. Количество россиян, регулярно участвующих в благотворительности, всего за год сократилось с 13,2% до 9,8%. Кроме того, из-за санкций с российского рынка уходят зарубежные компании, которые системно поддерживали российские НКО.

Так, в «Нужна помощь» уточнили, что с 1 марта на работу организации пожертвовали почти на 4 млн руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2021 году, согласно отчету, на эти цели было получено почти 20,3 млн руб.); а на фонды и кейсы каталога этого сервиса — на 23,5 млн руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

О проблемах сообщали и другие фонды. В частности, в Русфонде заявили, что в апреле—мае собрали примерно на 20 млн руб. меньше, чем год назад. В результате количество детей, получивших помощь, сократилось на 55 человек. В «Ночлежке», которая помогает бездомным людям, пожаловались, что из-за невозможности совершать переводы из-за границы, а также ухода ряда социальных тем на второй план теряют «существенную для работы сумму» — около 15 млн руб. Средний чек пожертвования организации начал снижаться еще в феврале 2022 года: до этого он составляла примерно 700 руб., а сейчас — 500 руб.

Директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Елена Мартьянова, комментируя решение «Нужна помощь», подчеркнула, что это важный партнер, который уже привлек более 35 млн руб. на поддержку хосписов в регионах, работу горячей линии помощи неизлечимо больным людям и помощь семьям с тяжелобольными детьми из самых разных уголков России. «С большим пониманием относимся к решению коллег о прекращении компенсации комиссий. По собственным онлайн-сборам знаем, как это затратно»,— сказала госпожа Мартьянова. По ее словам, сумма, которую фонд «Нужна помощь» ежегодно компенсировал для «Веры», эквивалентна годовой стоимости бензина для выездной службы Дома милосердия кузнеца Лобова в Ярославской области — единственной на три района (100 тыс. человек). «Это больше двух тысяч выездов специалистов разного профиля домой к тяжелобольным людям с болевым синдромом или другими тягостными симптомами — к тем, кто очень нуждается в профессиональном уходе»,— уточнила Елена Мартьянова.

Впрочем, руководитель другого крупного сервиса по сбору пожертвований «Добро Mail.ru» Александра Бабкина заявила, что фонд продолжит компенсировать НКО комиссию платежных систем. «С 2019 года пользователи "Добра Mail.ru", делающие пожертвования с помощью банковских карт, не платят банковской комиссии за платеж. Эти расходы берет на себя РНКО "Деньги.Мэйл.Ру": каждый человек просто переводит комфортную сумму, а фонд получает пожертвование в полном объеме. Таким образом, без комиссии пожертвования отправляют более 90% пользователей "Добра"»,— сказала госпожа Бабкина. Она подчеркнула, что небольшой процент пользователей сервиса переводит пожертвование через интернет-кошелек или с помощью СМС — в этом случае «Добро Mail.ru» предупреждает людей о возможных сборах.

Наталья Костарнова