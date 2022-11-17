Кредиты осудили в особом порядке

Как стало известно “Ъ”, 4,5 года колонии получил бывший член правления разорившегося банка «Аскания Траст» Михаил Саввин. Басманный райсуд Москвы признал его виновным в выдаче заведомо невозвратных кредитов в 2014 году, незадолго до отзыва у банка лицензии. Отметим, что в 2021 году экс-финансист Саввин по этому же делу получил 6,5 года, но приговор после апелляционного представления прокуратуры и жалобы защиты был отменен. Надзорное ведомство акцентировало внимание на формальных нарушениях норм УПК, а адвокат Михаила Саввина — на чрезмерной суровости наказания.

Вынесенным на днях Михаилу Саввину приговором довольными могут быть по крайней мере он сам и его защита. Во всяком случае, после того как 21 октября 2021 года Басманный райсуд отправил бывшего члена правления банка «Аскания Траст» по этому же делу за решетку на 6,5 года, снижение срока наказания на два года можно расценивать как успех. Тем более что адвокат экс-банкира Саввина в апелляции и просил либо об условном сроке, либо о снижении наказания.

При этом стоит отметить, что оба процесса проводились в особом порядке, о чем и ходатайствовал полностью признавший свою вину обвиняемый. Однако, рассматривая апелляционные представление и жалобу, Мосгорсуд усмотрел, что в суде первой инстанции подсудимый «дал показания, существенным образом отличающиеся от обстоятельств предъявленного ему обвинения, в том числе относительно непосредственно своего участия в совершении преступления». В итоге суд пришел к выводу, что признание Михаилом Саввиным своей вины «носило формальный характер». Это обстоятельство также стало поводом для отмены приговора.

Повторное рассмотрение дела в Басманном райсуде стартовало 18 апреля 2022 года и заняло непривычный для особого порядка срок — более полугода. Суд вновь пришел к выводу, что виновность подсудимого Саввина в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств банка «Аскания Траст» полностью доказана. Да и сам он вновь подтвердил свое участие в преступлении, правда, утверждал, что ни организатором, ни инициатором многомиллионных хищений из банка не был. По словам подсудимого, в деятельности «Аскания Траст» участия он фактически не принимал, а среди прочих членов его правления просто подписывал уже готовые документы на выдачу невозвратных кредитов. При этом в банке бывший топ-менеджер якобы даже не имел своего рабочего кабинета, а для того чтобы поставить подпись на документах, руководители вызывали его по телефону. Адвокат Михаила Саввина новый приговор в отношении своего клиента комментировать не стал.

Лицензии кредитное учреждение лишилось 8 августа 2014 года в связи с потерей ликвидности и невозможностью своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. Долг перед 74 вкладчиками на момент краха «Аскания Траст» составил более 294 млн руб.

Интересно, что фигурантом уголовного дела Михаил Саввин стал уже через месяц после краха кредитного учреждения. Правда, возбудила его тогда столичная полиция совсем по другому поводу. Экс-банкиру и нескольким его сообщникам инкриминировали незаконную банковскую деятельность (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), которую они осуществляли через подставные фирмы, имевшие счета в банке «Природа». Судя по всему, после того как в январе 2014 года тот лишился лицензии, Михаил Саввин и перешел в «Аскания Траст». По делу о незаконных конвертации и обналичке обвиняемый Саввин почти полгода находился в федеральном розыске. Задержали его в феврале 2015 года, а через год Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил его к 3,5 года колонии. На свободу условно-досрочно Михаил Саввин вышел в мае 2018 года, но вскоре стал фигурантом уголовного дела о растрате уже в банке «Аскания Траст».

В сентябре 2017 года Агентство по страхованию вкладов подало заявление о привлечении к субсидарной ответственности почти на 273 млн руб. более полудюжины контролировавших этот банк лиц. Впрочем, арбитражный суд Москвы решил, что выплачивать ущерб должны только двое финансистов, одним из которых и оказался Михаил Саввин.

Напомним также, что в июле 2020 года за растрату в особо крупном размере Басманный райсуд приговорил к четырем годам лишения свободы и. о. председателя правления банка «Аскания Траст» Наталью Норимову. Ее признали виновной в хищении почти 168 млн руб. К тому времени успевшая поучаствовать в разорении еще нескольких банков Наталья Норимова уже отбывала четырехлетний срок за хищения из банка «Таурус». В общей сложности с учетом приговора, вынесенного по этому делу в мае 2019 года Тверским райсудом Москвы, Наталье Норимовой назначили наказание в виде шести лет лишения свободы.

Олег Рубникович