11,1 процента в годовом выражении составила инфляция в Великобритании по итогам октября, сообщило статистическое управление страны. Это рекордный показатель с октября 1981 года. В сентябре этого года инфляция составляла 10,1%. Базовая инфляция (без учета цен на продовольствие, энергию, алкоголь и табак) осталась на уровне 6,5%. Наибольший вклад в рост инфляции внесли энергоресурсы: в октябре цены на газ повысились на 36,9%, на электричество — на 16,9%. Без субсидирования рост цен на энергию составил бы 75%, а инфляция достигла бы 13,8%, оценили в управлении. Пик роста цен, возможно, пройден, но возврата к однозначным показателям стоит ждать не раньше начала 2023 года, считают в ING Bank.