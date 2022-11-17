Суд не все понял в обвинении

Мособлсуд вернул в прокуратуру дело об убийстве в прошлом году сотрудника компании «Тройка Диалог» Тимура Зайниева. Заказчиком преступления, заплатившим исполнителям $50 тыс., следствие считает тестя жертвы — одного из участников разработки многоразового космического корабля «Буран» профессора Александра Кибальченко. Суд решил, что в материалах дела нечетко определены роли каждого из подсудимых, а также сколько денег получил каждый из них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кибальченко

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве Александр Кибальченко

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Провести предварительное слушание этого дела в Мособлсуде удалось лишь с третьего раза: то заболел один из подсудимых, то в аварию попал адвокат. Когда же слушания начались, то очень быстро стало ясно, что рассмотрение дела по существу не состоится.

В начале заседания адвокаты двух из пяти обвиняемых — Романа Осипова и Владимира Филимончука — напомнили председательствующей, что их подзащитные еще на следствии ходатайствовали о слушании дела судом присяжных. Отметим, что именно этих фигурантов следствие считает исполнителями убийства Тимура Зайниева. Но отбора заседателей не понадобилось. Судья объявила, что считает обвинительное заключение неясным. В частности, по ее словам, в обвинительном заключении не были четко обозначены роли обвиняемых в совершении преступления. Кроме того, корыстный мотив в похищении Тимура Зайниева и расправе над ним остался непрописанным: из дела непонятно, сколько денег получил каждый фигурант. В обвинительном заключении лишь говорилось, что Александр Кибальченко передал Роману Осипову на оплату «всем исполнителям преступления» $50 тыс.

Напомним, что убийство господина Зайниева было совершено 4 марта 2021 года. Его мотивом следствие считает конфликт между Тимуром Зайниевым и его тестем. Дело в том, что дочь профессора в то время разводилась с господином Зайниевым и этот процесс сопровождался многочисленными тяжбами по поводу раздела имущества. Кроме того, как утверждал позже сам Александр Кибальченко, господин Зайниев якобы угрожал ему расправой.

По материалам дела, профессор задумал покончить с разделом имущества, заказав убийство бывшего зятя. Для этого он обратился к знакомому Роману Осипову. Тот представлялся всем «офицером ФСБ», хотя в действительности раньше служил всего лишь водителем в одном из столичных ОВД. Мнимый чекист, по данным следствия, согласился исполнить заказ за $50 тыс., после чего привлек к делу своих знакомых Владимира Филимончука, Максима Енбекова и Владислава Мельникова, которые в разное время служили в правоохранительных органах.

По версии следствия, 4 марта злоумышленники подстерегли Тимура Зайниева у здания Хорошевского суда Москвы, где рассматривался очередной иск о разделе имущества, напали на него, обездвижили электрошокером, затащили в машину и повезли на улицу Маршала Тухачевского, где у одного из нападавших находился гараж. Но по дороге господин Зайниев пришел в себя и оказал активное сопротивление похитителям. В завязавшейся потасовке на заднем сиденье автомобиля Роман Осипов с Владимиром Филимончуком жертву задушили, причем, как говорится в деле, основную роль играл Роман Осипов, а Владимир Филимончук держал похищенного за руки.

Правоохранители быстро вычислили подозреваемых, просмотрев записи с установленных на здании суда видеокамер. Уже 6 марта все участники нападения были задержаны. Их обвинили в похищении человека (ст. 126 УК РФ), а Владимира Филимончука и Романа Осипова — еще и в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Последний вскоре дал признательные показания, сообщив, что заказчиком преступления был профессор Александр Кибальченко, в свое время участвовавший в создании многоразового корабля «Буран». Ему предъявили обвинение в организации убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следствие длилось чуть больше года. В суде с мнением председательствующей о наличии недоработок в обвинительном заключении согласились подсудимые и их защитники. Более того, как сообщил “Ъ” адвокат Виктор Леванов, он и его коллеги сами подали ходатайство о возвращении дела в прокуратуру для устранения следствием ошибок. А адвокат Шон Бетрозов, представляющий интересы Владислава Мельникова, сообщил, что он и его коллега, защищающий Максима Енбекова, ходатайствовали и о выделении дел их клиентов в отдельное производство для того, чтобы их рассматривали без участия присяжных. Мотивируя свою просьбу, адвокаты сослались на то, что их клиенты обвиняются только в похищении, но не убийстве.

В итоге суд решил дело не разделять, но вернуть его в прокуратуру.

Такой исход заседания не устроил государственного обвинителя, который уже обжаловал судебное решение в 1-м апелляционном суде общей юрисдикции. Кстати, мнение прокурора активно поддержал адвокат родителей погибшего Антон Жаров. «Я считаю, что обвинительное заключение соответствует требованиям законодательства и вполне ясно,— сказал он.— Но судья, видимо, решила перестраховаться и не давать повода для отмены как вердикта присяжных, так и последующего приговора».

Алексей Соковнин