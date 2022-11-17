Свой кредит ближе к телу

Как выяснил “Ъ”, в условиях экономической нестабильности и ухудшающегося качества обслуживания долгов банки не стесняются обходить приставов для своевременного погашения своих ссуд. Большинство участников рынка в подобной практике не признается и лишь в индивидуальной беседе с клиентом описывает возможности гасить кредит, не выплачивая долг по исполнительному производству. Но есть и те, кто открыто использует лазейки для обхода закона об исполнительном производстве, называя это «опцией для клиента».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На сайте «Банки.ру» на днях был опубликован интересный отзыв о Почта-банке. Клиент описывает ситуацию о практике обращения в банк для внесения платежей по кредиту «в обход ареста» по исполнительному производству. В ответ на описанную клиентом проблему банк подтверждает: «В банке появилась возможность при наличии на счетах ограничений в связи с действующим взысканием внести ежемесячный платеж по кредиту в банкоматах банка через предоплаченную виртуальную карту. Для этого необходимо вставить любую карту АО "Почта-банк" в банкомат и четко следовать дальнейшей инструкции». На форуме же, банк прямо пишет, что им поступило постановление о наложении взыскания на средства заемщика, размещенные на счетах, открытых в банке в рамках исполнительного производства.

Ничего зазорного в предоставлении заемщикам возможности обхода выплаты средств по исполнительному производству для погашения кредита в Почта-банке не видят. «Внести ежемесячный платеж по кредиту в условиях наложенного ареста на текущий счет клиента можно двумя способами. Первый — внести сумму, большую, чем сумма взыскания. В этом случае остаток списывается в счет погашения кредита,— поясняют там.— Второй — внесение ежемесячных платежей по кредиту с помощью виртуальной предоплаченной карты, что не противоречит законодательству. Согласно закону "Об исполнительном производстве" (229-ФЗ), взысканию подлежат электронные денежные средства должника, которые переведены с использованием персонифицированных электронных средств. В рассматриваемом случае банк предлагает клиентам использовать неперсонифицированную виртуальную карту». В ФСCП и ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

Практика внесения платежей по кредиту в условиях наличия ареста счета широко распространена на рынке — например, наличными через кассу в отделении, уточнили в пресс-службе банка: «Однако Почта-банк не работает с кассовыми узлами, поэтому была реализована схема с виртуальной картой. При внесении средств на виртуальную карту автоматическое списание средств в счет погашения кредита не происходит: клиент самостоятельно формирует платежное поручение в приложении банка или банкомате».

Другие участники рынка такие опции не афишируют. Хотя, например, Сбербанк в онлайн-чате советует внести средства наличными непосредственно на ссудный счет или попросить внести платеж по кредиту друзей и знакомых. Кстати, это вполне легальный способ. «Складывается не очень хорошая тенденция, потому что клиенты оказываются в сложной ситуации, а также служба судебных приставов недособирает законом назначенные средства»,— говорит руководитель юридического бутика «Формула успеха» Анна Грецкая.

Юристы утверждают, что предложение Почта-банка — обход законодательства. «Если гашение кредита перед банком производится должником и идет преимущественно долгу по исполнительному производству, у банка могут быть проблемы,— поясняет управляющий партнер ЮБ "Замоскворечье" Дмитрий Шевченко.— Взыскатель, не получивший удовлетворение, может ставить вопрос о взыскании с банка убытков и судебных расходов, связанных с таким спором». Кроме того, речь может идти о привлечении банка к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ в виде взыскания штрафа в размере половины неудержанной суммы, но не более 1 млн руб.

«В данном случае банк получает денежные средства в приоритетном порядке, грубо говоря, для себя, по безакцептному списанию. Это нарушает закон об исполнительном производстве и решение суда, по которому было произведено взыскание,— согласна Анна Грецкая.— То есть он ставит в приоритет взыскание по безакцептному списанию перед действующим исполнительным законодательством и судебными актами».

По сути, добавляет эксперт, описанная схема — обход закона, так как, согласно п. 9 ст. 70 229-ФЗ, если имеющихся на счетах должника средств недостаточно для исполнения содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требований, то банк перечисляет имеющиеся средства и продолжает делать это по мере поступления на счет до исполнения содержащихся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава требований в полном объеме. Банки, полагает Анна Городецка, «ищут лазейки для погашения своих обязательств за счет других кредиторов, чего быть не должно».

Ксения Дементьева, Юлия Пославская