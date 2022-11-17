Бразильцы на балансе

Группа G чемпионата мира по футболу, стартующего 20 ноября в Катаре, очень похожа на классическую «группу смерти». В ней есть сборная Бразилии, которая на этот раз выглядит претендентом на золото без всяких оговорок, две классные европейские команды — сербская и швейцарская, а также довольно опасные камерунцы.
Линия атаки сборной Бразилии во главе с Неймаром (№10) способна взломать любую оборону
Фото: Andre Penner / AP
Если измерять силу команды популярностью ее футболистов, яркостью исходящего от них сияния, то сборная Бразилии, которая сыграет на катарских стадионах, возможно, не попадет не то что в пятерку — в десятку лучших бразильских сборных в истории. Но на самом деле она выглядит явным претендентом на золото — во всяком случае, куда более явным, чем все ее предшественницы, неизменно оступавшиеся на ближних и не очень ближних подступах к нему после триумфального японского-корейского первенства 2002 года.
Все дело в исключительном балансе, которого прежде не хватало бразильцам и который появился у них в минувшем четырехлетнем цикле при тренере Тите. На какой из ключевых участков ни обрати внимание — везде у сборной Бразилии полный порядок. Например, кто бы из коллег Тите отказался от такого вратаря, как Алиссон? А кому бы из них не хотелось иметь такой центр обороны, в котором эталонному для него игроку Маркиньосу в помощь можно добавить как колоссальный опыт Тьягу Силвы, так и резкость Эдера Милитана? А кто не захотел бы иметь в середине поля целый отряд футболистов, гарантирующих фантастическую плотность игры,— из Каземиру и Лукаса Пакеты, Фреда и Фабиньо? Среди них нет настоящих волшебников, похожих на героев минувших дней — Сократеса и Зико, Ривалдо и Роналдинью, но волшебство, возможно, и не понадобится. В конце концов, мы ведь не добрались еще до линии атаки.
А в ней все просто шикарно. Неймар, которому пошел четвертый десяток, судя по матчам за ПСЖ, переживает вторую молодость. Винисиус превратился в одного из лидеров «Реала», но и этот почетный статус не гарантирует ему на сто процентов места в основе, потому что как тогда быть с Ришарлисоном, Рафиньей, Габриэлом Жезусом, Антони, Родриго, Габриэлом Мартинелли? Мучительный в действительности для Тите, под рукой у которого сразу несколько разных схем игры в атаке, выбор. Но в то же время, надо полагать, у мучений сладкий привкус.
При этом важно знать, что Тите уже показал, что управлять доставшимся ему набором игроков умеет прекрасно. В прошлом году бразильцы, правда, допустили болезненную осечку, уступив на домашнем Copa America аргентинцам. Но она была все-таки исключением из правила, подтвержденного как встречами отборочного турнира в южноамериканской зоне, так и товарищескими матчами. В них бразильцы были почти неуязвимы, а часто загружали в ворота оппонентов, в том числе оппонентов крепких — таких как уругвайцы, чилийцы, тунисцы, целую стопку мячей.
Сборная Швейцарии всегда выпадает из списков фаворитов «больших» турниров, но вообще-то речь идет о фантастически стабильной команде, которая на четырех подряд топовых турнирах добиралась до play-off. А на чемпионате Европы летом 2021 года она даже проскочила в нем раунд, причем справившись не с кем-нибудь, а с чемпионами мира французами. Более того, швейцарцы вполне могли проникнуть в полуфинал: испанцы одолели их лишь в серии пенальти.
После европейского первенства пост главного тренера швейцарской команды вместо долго руководившего ею Владимира Петковича занял Мурат Якин, и при нем с ней произошли кое-какие изменения. Она отказалась от схемы с тремя центральными защитникам, стала меньше зацикливаться на владении мячом. Но соль и суть сборной Швейцарии остались неизменными. А они заключаются в том, что швейцарский футбол — это не столько про персональные качества игроков, сколько про взаимопонимание и взаимодополняемость, про неизменно рождающуюся внутри коллектива мощную синергию. Хотя и с персональными качествами все неплохо. У вратаря Яна Зоммера опыта выше крыши. Капитан Гранит Джака переживает новый период расцвета в рвущемся на верхушку иерархии английского чемпионата «Арсенале». Джердан Шакири уехал доигрывать в Америку, но его мастерство, боевитость и плеймейкерский дар никуда не делись. Ремо Фройлер с годами превратился в надежнейшего по любым меркам опорника. А Брель Эмболо набрал такую достойную форму в «Монако», что сейчас Харис Сеферович уже не является безальтернативным кандидатом на роль ударного форварда сборной, чьи посредственные результаты в розыгрыше Лиги наций не должны вводить в заблуждение. На соревнования особого значения швейцарцы давно научились и настраиваться по-особенному.
Сборная Сербии не менее любопытна, чем швейцарская. Несколько дней назад выдающийся бразильский футболист Кака, формируя свой список претендентов на победу на чемпионате мира, без колебаний включил в него и сербов. И понятно, что его заставило это сделать. Кака, как и многие другие, видимо, восхитился прежде всего качеством того его звена, что будет отвечать в Катаре за угрозы чужим воротам и в принципе за креатив. А оно роскошно.
Впереди — два замечательных снайпера в тонусе, Александр Митрович и Горан Влахович. Под ними — изобретательный Душан Тадич, от которого всегда стоит ждать какого-то неординарного решения. Еще чуточку глубже — Сергей Милинкович-Савич с его великолепными диспетчерскими навыками. А с флангов их поддерживают быстрые и умеющие недурно доставлять мячи в штрафную навесами Андрия Живкович и Филип Костич. Смотрится вся эта конструкция безумно перспективно.
Но с сербами есть проблема. В отличие от бразильцев и швейцарцев им не хватает баланса. В распоряжении тренера Драгана Стойковича заявка, до предела насыщенная игроками, ориентированными на атаку. Но вот элитных защитников и голкиперов в ней нет. Хотя надо сказать, что в Лиге наций сербы пропускали немного. Но шведы, норвежцы и словенцы — это все-таки не бразильцы.
Камерунцев в число соискателей призов включать никому не приходит в голову, тем не менее и на них не рекомендуется смотреть свысока. По крайней мере передняя линия у них, как у сербов, довольно острая.
В ней, не исключено, найдется местечко для шустрого динамовца Муми Нгамалё. Но он все-таки далеко не самый заметный персонаж в сборной Камеруна. Ее поклонники молятся в первую очередь на ветерана Венсана Абубакара, который, хоть и выступает сейчас в чемпионате Саудовской Аравии, снайперских инстинктов не утратил и доказывает это всякий раз, когда приезжает в национальную команду, а также на играющего в центре полузащиты Андре-Франка Замбо Ангиссу. В «Наполи» Ангисса нынче один из лидеров, и не будет ничего удивительного, если он войдет в число откровений катарского первенства.
Кроме того, у камерунцев довольно современная оборона. Она подвижна, а подключения крайних защитников Нуху Толо и Коллинса Фая при наставнике Ригобере Сонге стали неприятной для соперников нормой.
Группа G
Сборная Бразилии
Место в рейтинге FIFA — 1-е.
Чемпионат мира 2018 года — 1/4 финала.
Ключевые игроки — Алиссон («Ливерпуль», Англия), Маркиньос, Неймар (оба — ПСЖ, Франция), Эдер Милитан, Винисиус (оба — «Реал», Испания), Тьягу Силва («Челси», Англия), Каземиру («Манчестер Юнайтед», Англия), Лукас Пакета («Вест-Хэм», Англия), Рафинья («Барселона», Испания), Габриэл Жезус («Арсенал», Англия).
Коэффициент Winline на первое место в группе — 1,34.
Сборная Швейцарии
Место в рейтинге FIFA — 15-е.
Чемпионат мира 2018 года — 1/8 финала.
Ключевые игроки — Ян Зоммер («Боруссия», Мёнхенгладбах, Германия), Мануэль Аканджи («Манчестер Сити», Англия), Ремо Фройлер («Ноттингем», Англия), Гранит Джака («Арсенал», Англия), Джердан Шакири («Чикаго», США), Брель Эмболо («Монако», Франция), Харис Сеферович («Галатасарай», Турция).
Коэффициент Winline на первое место в группе — 6.
Сборная Сербии
Место в рейтинге FIFA — 21-е.
Чемпионат мира 2018 года — групповой этап.
Ключевые игроки — Никола Миленкович («Фиорентина», Италия), Душан Тадич («Аякс», Нидерланды), Андрия Живкович (ПАОК, Греция), Сергей Милинкович-Савич («Лацио», Италия), Филип Костич, Душан Влахович (оба — «Ювентус», Италия), Александр Митрович («Фулхем», Англия).
Коэффициент Winline на первое место в группе — 6,95.
Сборная Камеруна
Место в рейтинге FIFA — 43-е.
Чемпионат мира 2018 года — не участвовала.
Ключевые игроки — Коллинс Фай («Аль-Тадж», Саудовская Аравия), Николас Нкулу («Арис», Греция), Андре-Франк Замбо Ангисса («Наполи», Италия), Венсан Абубакар («Ан-Наср», Саудовская Аравия).
Коэффициент Winline на первое место в группе — 18.