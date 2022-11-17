Бразильцы на балансе

Группа G чемпионата мира по футболу, стартующего 20 ноября в Катаре, очень похожа на классическую «группу смерти». В ней есть сборная Бразилии, которая на этот раз выглядит претендентом на золото без всяких оговорок, две классные европейские команды — сербская и швейцарская, а также довольно опасные камерунцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Линия атаки сборной Бразилии во главе с Неймаром (№10) способна взломать любую оборону

Фото: Andre Penner / AP Линия атаки сборной Бразилии во главе с Неймаром (№10) способна взломать любую оборону

Фото: Andre Penner / AP

Если измерять силу команды популярностью ее футболистов, яркостью исходящего от них сияния, то сборная Бразилии, которая сыграет на катарских стадионах, возможно, не попадет не то что в пятерку — в десятку лучших бразильских сборных в истории. Но на самом деле она выглядит явным претендентом на золото — во всяком случае, куда более явным, чем все ее предшественницы, неизменно оступавшиеся на ближних и не очень ближних подступах к нему после триумфального японского-корейского первенства 2002 года.

Все дело в исключительном балансе, которого прежде не хватало бразильцам и который появился у них в минувшем четырехлетнем цикле при тренере Тите. На какой из ключевых участков ни обрати внимание — везде у сборной Бразилии полный порядок. Например, кто бы из коллег Тите отказался от такого вратаря, как Алиссон? А кому бы из них не хотелось иметь такой центр обороны, в котором эталонному для него игроку Маркиньосу в помощь можно добавить как колоссальный опыт Тьягу Силвы, так и резкость Эдера Милитана? А кто не захотел бы иметь в середине поля целый отряд футболистов, гарантирующих фантастическую плотность игры,— из Каземиру и Лукаса Пакеты, Фреда и Фабиньо? Среди них нет настоящих волшебников, похожих на героев минувших дней — Сократеса и Зико, Ривалдо и Роналдинью, но волшебство, возможно, и не понадобится. В конце концов, мы ведь не добрались еще до линии атаки.

А в ней все просто шикарно. Неймар, которому пошел четвертый десяток, судя по матчам за ПСЖ, переживает вторую молодость. Винисиус превратился в одного из лидеров «Реала», но и этот почетный статус не гарантирует ему на сто процентов места в основе, потому что как тогда быть с Ришарлисоном, Рафиньей, Габриэлом Жезусом, Антони, Родриго, Габриэлом Мартинелли? Мучительный в действительности для Тите, под рукой у которого сразу несколько разных схем игры в атаке, выбор. Но в то же время, надо полагать, у мучений сладкий привкус.

При этом важно знать, что Тите уже показал, что управлять доставшимся ему набором игроков умеет прекрасно. В прошлом году бразильцы, правда, допустили болезненную осечку, уступив на домашнем Copa America аргентинцам. Но она была все-таки исключением из правила, подтвержденного как встречами отборочного турнира в южноамериканской зоне, так и товарищескими матчами. В них бразильцы были почти неуязвимы, а часто загружали в ворота оппонентов, в том числе оппонентов крепких — таких как уругвайцы, чилийцы, тунисцы, целую стопку мячей.

Сборная Швейцарии всегда выпадает из списков фаворитов «больших» турниров, но вообще-то речь идет о фантастически стабильной команде, которая на четырех подряд топовых турнирах добиралась до play-off. А на чемпионате Европы летом 2021 года она даже проскочила в нем раунд, причем справившись не с кем-нибудь, а с чемпионами мира французами. Более того, швейцарцы вполне могли проникнуть в полуфинал: испанцы одолели их лишь в серии пенальти.

После европейского первенства пост главного тренера швейцарской команды вместо долго руководившего ею Владимира Петковича занял Мурат Якин, и при нем с ней произошли кое-какие изменения. Она отказалась от схемы с тремя центральными защитникам, стала меньше зацикливаться на владении мячом. Но соль и суть сборной Швейцарии остались неизменными. А они заключаются в том, что швейцарский футбол — это не столько про персональные качества игроков, сколько про взаимопонимание и взаимодополняемость, про неизменно рождающуюся внутри коллектива мощную синергию. Хотя и с персональными качествами все неплохо. У вратаря Яна Зоммера опыта выше крыши. Капитан Гранит Джака переживает новый период расцвета в рвущемся на верхушку иерархии английского чемпионата «Арсенале». Джердан Шакири уехал доигрывать в Америку, но его мастерство, боевитость и плеймейкерский дар никуда не делись. Ремо Фройлер с годами превратился в надежнейшего по любым меркам опорника. А Брель Эмболо набрал такую достойную форму в «Монако», что сейчас Харис Сеферович уже не является безальтернативным кандидатом на роль ударного форварда сборной, чьи посредственные результаты в розыгрыше Лиги наций не должны вводить в заблуждение. На соревнования особого значения швейцарцы давно научились и настраиваться по-особенному.

Сборная Сербии не менее любопытна, чем швейцарская. Несколько дней назад выдающийся бразильский футболист Кака, формируя свой список претендентов на победу на чемпионате мира, без колебаний включил в него и сербов. И понятно, что его заставило это сделать. Кака, как и многие другие, видимо, восхитился прежде всего качеством того его звена, что будет отвечать в Катаре за угрозы чужим воротам и в принципе за креатив. А оно роскошно.

Впереди — два замечательных снайпера в тонусе, Александр Митрович и Горан Влахович. Под ними — изобретательный Душан Тадич, от которого всегда стоит ждать какого-то неординарного решения. Еще чуточку глубже — Сергей Милинкович-Савич с его великолепными диспетчерскими навыками. А с флангов их поддерживают быстрые и умеющие недурно доставлять мячи в штрафную навесами Андрия Живкович и Филип Костич. Смотрится вся эта конструкция безумно перспективно.

Но с сербами есть проблема. В отличие от бразильцев и швейцарцев им не хватает баланса. В распоряжении тренера Драгана Стойковича заявка, до предела насыщенная игроками, ориентированными на атаку. Но вот элитных защитников и голкиперов в ней нет. Хотя надо сказать, что в Лиге наций сербы пропускали немного. Но шведы, норвежцы и словенцы — это все-таки не бразильцы.

Камерунцев в число соискателей призов включать никому не приходит в голову, тем не менее и на них не рекомендуется смотреть свысока. По крайней мере передняя линия у них, как у сербов, довольно острая.

В ней, не исключено, найдется местечко для шустрого динамовца Муми Нгамалё. Но он все-таки далеко не самый заметный персонаж в сборной Камеруна. Ее поклонники молятся в первую очередь на ветерана Венсана Абубакара, который, хоть и выступает сейчас в чемпионате Саудовской Аравии, снайперских инстинктов не утратил и доказывает это всякий раз, когда приезжает в национальную команду, а также на играющего в центре полузащиты Андре-Франка Замбо Ангиссу. В «Наполи» Ангисса нынче один из лидеров, и не будет ничего удивительного, если он войдет в число откровений катарского первенства.

Кроме того, у камерунцев довольно современная оборона. Она подвижна, а подключения крайних защитников Нуху Толо и Коллинса Фая при наставнике Ригобере Сонге стали неприятной для соперников нормой.

Алексей Доспехов