Старикам в ней место

Группа F чемпионата мира по футболу, который открывается 20 ноября в Катаре, выглядит безумно любопытной. В ней есть два по-прежнему мощных, но постаревших и, кажется, все-таки миновавших свой пик гранда — сборные Бельгии и Хорватии, взявшие четыре года назад медали предыдущего первенства. А конкурировать с ними будут очень интересные команды, которые явно готовы заработать статус сюрпризов турнира,— марокканская и канадская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Практически ни у кого нет сомнений в том, что сборная Бельгии, в составе которой есть один из лучших полузащитников мира Кевин Де Брёйне (№7), на чемпионате мира как минимум выйдет из группы

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images Практически ни у кого нет сомнений в том, что сборная Бельгии, в составе которой есть один из лучших полузащитников мира Кевин Де Брёйне (№7), на чемпионате мира как минимум выйдет из группы

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

В Бельгии нынешний чемпионат мира принято анонсировать, называя его последним шансом «золотого поколения», однажды созревшего в бельгийском футболе. Хотя, конечно, оно отнюдь не золотое и даже не серебряное. Эта удивительная генерация талантов могла выиграть каждый из трех предшествовавших катарскому топовых турниров, но всегда срезалась на ближних подступах к титулу: на двух континентальных чемпионатах, в 2016-м и прошлогоднем,— в четвертьфинале; на мировом первенстве в России в 2018 году — в полуфинале, взяв после проигрыша французам бронзу. А ее последний шанс, надо сказать, представляется не таким значительным.

Сегодняшняя сборная Бельгии очень походит на команду, для которой чемпионское окно, увы, захлопнулось, а проблемы, связанные с возрастом игроков, с их состоянием, относятся прежде всего к двум зонам. В центре обороны у бельгийцев по-прежнему фактически нет альтернативы Тоби Алдервейрелду и Яну Вертонгену. Алдервейрелду — 33 года, Вертонгену — 35 лет, и оба уже не интересуют клубы из ведущих лиг.

Впереди ситуация ничуть не менее тревожная. Тренер Роберто Мартинес, кажется, по-прежнему считает, что и Ромелу Лукаку, и Эден Азар, которые помоложе Алдервейрелда с Вертонгеном, должны быть в основе. Но Лукаку совершенно скис в минувшем сезоне в «Челси», а возвращение в «Интер» обернулось для него не реанимацией карьеры, а серьезной травмой и долгим лечением. А что касается Азара, то поклонники «Реала» могли и забыть, что он выступает в мадридской команде: игрок давным-давно проводит на приеме у врачей гораздо больше времени, чем в мадридском клубе хотя бы на скамейке запасных.

Но и под завязку упакованная футбольными «динозаврами» (а к ним также относятся и 33-летний Аксель Витсель, и 35-летний Дрис Мертенс) бельгийская сборная все же, безусловно, остается охотником за медалями. В конце концов, у нее есть и, возможно, лучший в данный момент вратарь планеты Тибо Куртуа, и, возможно, лучший в данный момент ее хавбек Кевин Де Брёйне, и еще целый отряд достаточно классных футболистов вроде Юри Тилеманса, Янника Карраско, Торгена Азара или Миши Батшуайи, которым до пенсии пока далеко. А если выстрелит молодежь вроде 19-летнего защитника Зено Дебаста, то, может, бельгийцы как-то и сумеют компенсировать дефицит тонуса у наиболее прославленных из своих бойцов.

Сборная Хорватии очень похожа на бельгийскую, а тем, кто захочет доказать, что она едва ли способна повторить прорыв 2018 года (в России хорваты добрались до финала), с фонариком аргументы искать не придется — все под рукой. Достаточно, например, перечислить список ее потерь по сравнению с тем чемпионатом. Тогда в воротах у хорватской команды стоял Даниэль Субашич, голкипер элитный. После его ухода такого уровня голкиперов в Хорватии не появилось. Как не появилось в этой стране и ударных, привыкших находиться на острие форвардов уровня блиставшего в России Марио Манджукича.

Большинство их соратников по грандиозной российской кампании все еще пользуются доверием наставника команды Златко Далича, но Деяну Ловрену, Домагою Виде и Ивану Перишичу уже по 33 года, а Луке Модричу и вовсе 37 лет. При этом если в центре обороны у Ловрена с Видой возникла отличная альтернатива в лице Йосипа Шутало и прежде всего быстро прибавляющего Йошко Гвардиола, то Модричу, судя по всему, как и в 2018-м, придется на пару с Марсело Брозовичем закрывать ключевой участок поля — тот, что в его серединке, тот, на котором начинают разрушать чужие атаки и создавать собственные. Вот им альтернатив точно нет.

Впрочем, заранее отправлять хорватов на свалку тоже, разумеется, великая глупость. В их ведущих футболистах, как ни крути, сконцентрированы тонны опыта и класса, а Модрич успел адаптировать, что ли, свой стиль к своим новым возможностям. То, что сборная Хорватии, может, и поскучнела, но по-прежнему ядовита, могут рассказать и россияне, которых она обогнала в квалификации к чемпионату мира, и даже французы с датчанами, противостоявшие ей в этом году в розыгрыше Лиги наций. Со сборной Франции хорваты с их тягучим и нудным футболом в двух матчах забрали четыре очка, со сборной Дании — все шесть. А для приятных результатов хватало, как правило, единственного забитого гола.

Конкурировать с бельгийцами и хорватами в квартете будут две безумно любопытные сборные. Марокканцы, не исключено, важнейший шаг в подготовке к чемпионату мира сделали, когда в августе уволили Вахида Халилходжича, назначив вместо него тренером Валида Реграги. Не то чтобы при Халилходжиче показатели сборной Марокко были катастрофическими, но факт, что он не ладил с некоторыми звездами, бойкотировавшими команду. А после отставки они вернулись. Речь в первую очередь о плеймейкере Хакиме Зиеше из «Челси» и защитнике «Баварии» Нуссаире Мазрауи.

Без них марокканский состав смотрелся бы бледнее, но, как ни странно, в нем все равно было бы полным-полно футболистов чуть ли не любых амплуа из «большой европейской пятерки». Причем не числящихся в ее клубах, а реально за них выступающих, таких как Софьян Амрабат, Абдельхамид Сабири, Юссеф Эн-Несири. Более того, возвращение Зиеша не означает, что он автоматически превращается в ярчайшую фигуру команды. Не исключено, что этот статус никому не отдаст Ашраф Хакими, который на правом фланге натуральный монстр что в ПСЖ, что в сборной. В общем, мало какой из африканских команд доводилось привозить на мировое первенство настолько качественный кадровый набор, с которым даже как-то странно уповать исключительно на терпеливость и крепость тылов.

История со сборной Канады еще более захватывающая. В 1986 году она проникла в финальную часть чемпионата мира в Мексике, но после него откатилась куда-то на задворки мирового футбола, трансформировавшись в команду неприметную даже по меркам своего довольно слабого североамериканского региона. А новый вояж на мировое первенство обеспечило дозревание неожиданно сложившегося золотого канадского поколения.

Его фронтмена Альфонсо Дэвиса обожают фаны «Баварии». Но есть другие чаще всего не так давно отмечавшие 20-летие канадские футболисты, оказавшиеся на хорошем счету в Европе. Это, допустим, продуктивный дуэт форвардов из Кайла Ларина и Джонатана Дэвида, хавбек Стивен Эуштакиу.

Сборная Канады бодро промаршировала по квалификации к чемпионату мира, демонстрируя выросшие вдруг мускулы и футбол, в который наверняка будет играть в Катаре. Он абсолютно трендовый. Канадцы не собираются гоняться за владением мячом, зато их контратаки будут угрозой для какого угодно противника. Развиваются они прежде всего через фланги, которые отданы на откуп Дэвису и не менее скоростному, чем игрок «Баварии», Тейджону Бьюкенену. Скорость, темп — это девиз сборной Канады, особенно актуальный на катарской жаре.

Группа F Сборная Бельгии Место в рейтинге FIFA — 2-е. Чемпионат мира 2018 года — 3-е место. Ключевые игроки — Тибо Куртуа, Эден Азар (оба — «Реал», Испания), Тоби Алдервейрелд («Антверпен»), Ян Вертонген («Андерлехт»), Тома Менье («Боруссия», Дортмунд, Германия), Аксель Витсель («Атлетико», Испания), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Англия), Юри Тилеманс («Лестер», Англия), Ромелу Лукаку («Интер», Италия). Коэффициент Winline на первое место в группе — 1,58. Сборная Хорватии Место в рейтинге FIFA — 12-е. Чемпионат мира 2018 года — 2-е место. Ключевые игроки — Йошко Гвардиол («Лейпциг», Германия), Матео Ковачич («Челси», Англия), Лука Модрич («Реал», Испания), Марсело Брозович («Интер», Италия), Иван Перишич («Тоттенхем», Англия). Коэффициент Winline на первое место в группе — 3,35. Сборная Марокко Место в рейтинге FIFA — 22-е. Чемпионат мира 2018 года — групповой этап. Ключевые игроки — Ясин Буну, Юссеф Эн-Несири (оба — «Севилья», Испания), Ашраф Хакими (ПСЖ, Франция), Нуссаир Мазрауи («Бавария», Германия), Ромен Саисс («Бешикташ», Турция), Софьян Амрабат («Фиорентина», Италия), Хаким Зиеш («Челси», Англия). Коэффициент Winline на первое место в группе — 10. Сборная Канады Место в рейтинге FIFA — 41-е. Чемпионат мира 2018 года — не участвовала. Ключевые игроки — Милан Борян («Црвена Звезда», Сербия), Стивен Эуштакиу («Порту», Португалия), Атиба Хатчинсон («Бешикташ», Турция), Тейджон Бьюкенен, Кайл Ларин (оба — «Брюгге», Бельгия), Альфонсо Дэвис («Бавария», Германия), Джонатан Дэвид («Лилль», Франция). Коэффициент Winline на первое место в группе — 12.

Алексей Доспехов