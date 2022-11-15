641 миллиард рублей составило увеличение объема наличных денег на руках домохозяйств в сентябре. Это более чем вдвое меньше прироста наличных в феврале 2022 года. За сентябрь запасы наличных рублей у граждан выросли на 666 млрд руб. по сравнению с приростом на 87,4 млрд руб. в августе. Вложения в наличную валюту продолжили сокращаться — на 25 млрд руб. за сентябрь. Общий объем наличных в сбережениях населения за сентябрь превысил 19 трлн руб. Существенный прирост средств граждан на переводных депозитах происходил при заметном сокращении вложений в срочные депозиты, а привлечение домохозяйствами кредитов в сентябре возросло почти в полтора раза в сравнении с августом.