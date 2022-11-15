Mulia, не нервируй меня

14 и 15 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел на Бали, где собрались кроме него члены «двадцатки». Почему многие хотели, чтобы получилось именно «кроме него», и что из этого вышло, рассказывает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров дал пресс-конференцию в своем особняке в отеле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Лавров дал пресс-конференцию в своем особняке в отеле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Поездка на Бали началась, как следовало ожидать, нервно. Для начала выяснилось, что у Сергея Лаврова проблемы с сердцем. Об этом сообщили информагентства Reuters и Associated Press. Официальный представитель МИДа Мария Захарова продемонстрировала Сергея Лаврова работающим с документами на вилле. Господин Лавров уж точно не производил впечатления нездорового человека.

И все бы ничего, но губернатор Бали Вайан Костер сообщил: да, по прилете заезжал в клинику.

Я расспросил Марию Захарову в ее вилле в отеле Mulia. Так вышло, что именно он стал в этот день источником мировых новостей. Так, именно сюда заехал больше чем на три часа президент США Джо Байден, и его здесь ждал проживающий тут председатель КНР Си Цзиньпин.

Вилла была во всех отношениях сказочно хороша. Бассейн, беседка, sea view... Обзор океана слегка перекрывали три военных корабля, но это лишь добавляло происходящему маскулинности.

Госпожа Захарова призналась, что вилла досталась ей в наследство от тех, кто тут должен был жить и под кого эту виллу бронировали. То есть под делегацию Владимира Путина (президента РФ.— “Ъ”). Можно было предположить, что тут должен был жить, например, Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента.— “Ъ”).

С такой же долей вероятности можно было предположить, что Сергей Лавров занял соседнее помещение, которое предназначалось Владимиру Путину, когда тот еще думал, что может и поехать. Это была даже не вилла, а масштабное архитектурное сооружение.

— Рутинный check-up, традиционное измерение давления и тестирование на COVID,— рассказала Мария Захарова,— произвел эффект разорвавшейся бомбы. Как и появление у Сергея Лаврова врача, на которого много лет никто из журналистов не обращал никакого внимания.

Версию можно было принять за основу.

Но вот из того, что действительно случилось. Премьер Камбоджи Хун Сен плюсанул. У него нашелся COVID (то есть проверили всех, кроме того, кто казался выше подозрений). При этом он ведь на гала-ужине в Пномпене не мог наговориться со всеми, в том числе с Сергеем Лавровым и Джо Байденом. И обнимался крепко.

В это же время в отеле Mulia происходили другие интересные события. Президент США Джо Байден приехал сюда на встречу с Си Цзиньпином. И она происходила рядом с ресепшен, а надо понимать, что российские журналисты тоже жили здесь.

То есть пул Белого дома не знал, куда себя девать, когда встреча началась. И в результате оккупировал кафе на территории отеля. А мне, чтобы зафиксировать происходящее, достаточно было выйти из номера.

И эта встреча никак не заканчивалась. Все уже изнемогали. Несколько американских журналистов психанули и уехали. Уже давно в другом отеле должна была начаться пресс-конференция американского президента. Стемнело. Да, им было что обсудить. Это настораживало.

Через три с лишним часа кортеж американского президента наконец покинул резиденцию председателя КНР.

На пресс-конференции Джо Байден объяснил все лишний раз про «силу и жизнестокойкость американской демократии». Его теперь, кажется, больше всего беспокоили результаты промежуточных выборов в США. Он, очевидно, не выговорился про это.

— Выборы показали решительное неприятие отрицателей выборов,— сообщил он, имея в виду тех, кто не согласился с результатами.

Вообще-то всех тут интересовала его встреча с Си Цзиньпином. Не сразу, но господин Байден высказался и об этом:

— Было ясно: он (Си Цзиньпин.— А. К.) был ясен, и я был ясен! — обнадежил он.— В том смысле, что мы будем защищать американские ценности (видимо, кто-то на них нападает; впрочем, не исключено.— А. К.). Я конфликта не ищу! Мы собираемся энергично конкурировать (с Китаем.— А. К.)… Я заверил его, что мы привержены принципу единого Китая... Я ясно дал понять: мы хотим решения проблемы Тайваня мирным путем. Я убежден, что он точно понял, о чем я говорю.

То есть Джо Байден совершенно не хочет портить отношения с Китаем. И, видимо, наоборот.

— Мы также обсудили агрессию России против Украины и общую убежденность в том, что угроза применения ядерного оружия неприемлема.

С этим, впрочем, никто и не спорит.

— Вывод российских войск из Херсона (Джо Байден смог не назвать это освобождением города украинскими войсками.— А. К.) — это важнейшая победа для Украины. Но пока трудно сказать, что эта победа будет значить... Уверен, Россия уже не оккупирует Украину, как намеревалась! Никаких переговоров об Украине без Украины не будет!

Именно в это время, как выяснил “Ъ”, в Анкаре по предложению американской стороны шли переговоры между директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным и директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом (см. “Ъ” от 15 ноября).

В этот день еще выяснилось, что отменена процедура family photo на G20. Члены «семерки» не стали фотографироваться с Сергеем Лавровым.

То есть решено было дать бой ему не в Камбодже, где Джо Байдена не смущало присутствие Сергея Лаврова за одним столом на гала-ужине, а на Бали.

Между тем Сергей Лавров прокомментировал это еще 8 июля на встрече министров иностранных дел G20. Тогда с ним не стали фотографироваться министры:

— Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда. Меня пригласила Индонезия.

Добавил здорового оптимизма и абсурда в происходящее предприниматель Илон Маск, который, выйдя в эфир на встречу с представителями мирового бизнеса, съехавшимися на Бали, рассказал, что близятся встречи с инопланетянами и что он бы хотел лично принять участие уже в первой.

Утро началось с церемонии съезда участников. Сразу скажу, что больше других впечатлил президент Франции Эмманюэль Макрон, въехавший на территорию отеля Kempinski на черном «Гелике» (Mercedes-Benz G-класса.— “Ъ”; президент Франции тщательно выбирал из предложенных марок).

Еще один миф чуть не родился на ходу, причем уже на холостом ходу. Автомобиль с российским флагом остановился перед входом, и кто-то сказал, что там только Антон Силуанов, министр финансов России. Тут сразу все стало ясно: многоходовочка российской делегации, сделавшей внезапную замену в попытке обезоружить противника.

На самом деле из машины вышел господин Лавров, который, как и все, отправился в зал заседаний ждать господина Байдена, не изменившего себе и опоздавшего на полчаса.

Все-таки свято место пусто не бывает: Владимир Путин, может, думал, что если не он, то и никто опаздывать никуда не будет.

Пленарное заседание было закрытым, зато предельно открыты были глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и президент FIFA Джанни Инфантино. Они в кулуарах рассуждали о перспективах спорта. И более актуален был, конечно, президент FIFA, у которого вот-вот начинается чемпионат мира. Причем Томас Бах очень туманно высказывался об участии российских спортсменов в Олимпийских играх даже в отдаленной перспективе, а вот Джанни Инфантино неожиданно пожалел, что российской сборной не будет в финале чемпионата мира в Катаре. Как будто она могла его украсить.

Между тем после пленарного заседания у глав делегаций начались двусторонние встречи.

— Дорогой мой друг,— взволнованно говорил господину Лаврову китайский министр иностранных дел Ван И,— радостно вас увидеть. К нам поступила информация о госпитализации господина Лаврова, и я сразу понял, что это фейк (интересно, почему? — А. К.). Оказалось, я был прав! Ваша представительница (видимо, госпожа Захарова.— А. К.) рассказала, что вы легко и свободно отдыхаете! В нашем мире, к сожалению, личное общение стало поводом для фейков. Мы поддерживаем достойную роль России в формате «двадцатки» и на других площадках. Мы считаем, что никто не может забрать у России права участвовать в двусторонних форматах.

Эти слова трудно было назвать полноценной поддержкой. Ван И, получается, оставил за Россией право участвовать в саммите только в «двусторонках».

Тем более что даже дискуссия о том, что должна делать Россия на саммите, более чем реальная. Канцлер Германии Олаф Шольц интересуется перспективой изоляции России на Бали:

— Важно, чтобы мы обсуждали эту тему. Нынешнее серьезное положение в мировой экономике вызвано Россией. Поэтому мы и должны обсуждать эту тему.

Президент Украины Владимир Зеленский между тем по видеосвязи в очередной раз нарисовал перспективу переговоров с Россией (выступал он 20 минут, притом что главам делегаций в зале давали по три):

— Россия должна вывести все свои войска и вооруженные формирования с территории Украины, должен быть восстановлен контроль над всеми участками нашей государственной границы с Россией… Уже есть предложенная нами резолюция Генеральной ассамблеи ООН по международному механизму компенсации за ущерб, вызванный войной. Она проголосована. Мы просим ее применять!

То есть ко всем имеющимся требованиям и переговорным перспективам прибавились теперь и репарации, которые надо начать выплачивать, видимо, прямо сейчас.

Сергей Лавров на пресс-конференции в отеле Mulia вспомнил еще одну фразу из выступления Владимира Зеленского — что высадка союзников в Нормандии стала переломным моментом во Второй мировой войне.

Господин Лавров рассказал также, что Россия согласится с итоговой декларацией, которая вызывала много вопросов.

— Коллеги пытались сделать декларацию политизированной, и к тому же чтобы ее подписали все,— сказал Сергей Лавров.— В итоге появилась формулировка «мы, многие страны, осудили действия России…» Мы, в свою очередь, добавили фразу «были изложены альтернативные мнения».

Сергей Лавров очень недоволен действиями Запада:

— Мы раньше в советское время собирались на партсобрания, чтобы обсудить решения съезда. И для начала обязательно клеймили американский империализм. Вот и сейчас они так по отношению к России действуют.

Сергей Лавров добавил, что говорил с господами Шольцем и Макроном, но сообщил, что «чужая душа — потемки. Тем более душа Евросоюза. И они очень густые».

Нет, изоляции России на этом саммите, конечно, не случилось. Избежать ее, видимо, и было главной целью поездки господина Лаврова.

Всех немного потрясло на острове, но разошлись при своих.

Андрей Колесников, Бали