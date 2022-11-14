Вперед, к победе коммюнике!

Лидеры ведущих мировых экономик во вторник начнут на индонезийском острове Бали ежегодную встречу, осложненную конфронтацией западных членов G20 с Россией. В условиях самого глубокого раскола «двадцатки» в ее истории председательствующая Индонезия пытается избежать провала и договориться о совместном коммюнике, принятие которого остается под вопросом. Вместе с Индонезией другие незападные члены G20 пытаются вернуть в повестку вопросы глобального развития и управления мировой экономикой в условиях потрясений, вызванных войной санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Джо Байден решили попытаться вернуть двусторонние отношения «в русло гармоничного и стабильного развития»

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Джо Байден решили попытаться вернуть двусторонние отношения «в русло гармоничного и стабильного развития»

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Все здоровы, уже хорошо

Двухдневная встреча лидеров G20 вызвала, еще не начавшись, чувства неопределенности и тревоги, подогреваемые потоком новостей с острова Бали. После сообщения о ЧП с первой леди Индонезии Ирианой Джоко Видодо, которая поскользнулась и упала на трапе самолета (к счастью, избежав травмы), пришли молнии о госпитализации также прилетевшего на Бали в понедельник главы МИД РФ Сергея Лаврова. Как выяснилось, в обоих случаях тревога была ложной.

С главой российской дипломатии, представляющим Москву на саммите G20, как и с супругой президента Видодо, все в порядке.

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков»,— написала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале и опубликовала видео облаченного в синюю майку и шорты российского министра, который в окружении пальм за журнальным столиком с ручкой в руках работает над документами. «Ну и про нашего президента уже лет десять пишут, что он заболел, это такая, в общем-то, игра, которая не новая в политике»,— грустно заметил Сергей Лавров, пожелав западным журналистам впредь «быть почестнее, чем они есть, и писать правду».

«А нашим гражданам, конечно, огромная благодарность за поддержку нашей внешней политики, которую определяет президент»,— многозначительно заметил Сергей Лавров, вспомнив лишь незримо присутствовавшего на Бали Владимира Путина («Обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в Российской Федерации»,— заявил в понедельник его пресс-секретарь Дмитрий Песков).

Вброс о фейковой болезни Сергея Лаврова появился за час до главного события понедельника — переговоров лидеров США и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина. На видео со встречи господин Байден с сияющей улыбкой и вытянутой вперед рукой идет навстречу лидеру страны, которую США ранее провозгласили «главным стратегическим вызовом». Стоя под флагами двух государств, лидеры обмениваются 15-секундным рукопожатием.

«Китай и США должны относиться к истории, как к зеркалу, и позволить ей определять будущее»,— философски заметил, обращаясь к Джо Байдену, Си Цзиньпин, сохранив интригу вокруг того, какие фрагменты истории американо-китайских отношений, знавших взлеты и падения, он имеет в виду. «Я также ожидаю, что вы предпримете совместные с Китаем усилия, для того чтобы отношения между нашими странами вновь вернулись в русло гармоничного и стабильного развития»,— добавил Си Цзиньпин. «Мир ждет от США и Китая ключевой роли в решении мировых вызовов»,— изложил свой взгляд на отношения с Пекином Джо Байден, призвав совместными усилиями «справиться с разногласиями и не допустить перехода от конкуренции к конфликту». «Думаю, мир ждет от нас, что мы будем способны работать вместе. И США готовы именно к этому, работать с вами, если вы этого желаете»,— добавил он.

По итогам встречи Джо Байден рассказал, что разговор был «открытым и откровенным», и добавил: «Мы собираемся энергично конкурировать, но я конфликта не ищу».

«Различия и разногласия между двумя странами были, есть и будут, но они не должны стать препятствием для развития китайско-американских отношений»,— подтвердил, в свою очередь, Си Цзиньпин.

Я саммит разведу руками

Хозяин встречи, президент Индонезии Джоко Видодо, которому выпала нелегкая миссия проводить самый конфликтный саммит «двадцатки» в ее истории, в это время предпринимал последние организационные и дипломатические усилия, чтобы избежать громких демаршей и конфликтов в связи с намерениями западных участников объявить бойкот России.

Как сообщило в понедельник агентство Antara, ВВС Индонезии обработали тучи реагентами, чтобы предотвратить ливни на фоне бушующих в регионе тропических циклонов. «Президент Видодо и главы государств G20 будут встречаться на открытом воздухе, поэтому мы надеемся, что ВВС Индонезии удастся предотвратить дождь»,— заявил представитель этого вида вооруженных сил Эндри Каргоно.

Сам президент Видодо (как сообщило, ссылаясь на осведомленных дипломатов, американское издание Politico) на этом фоне активно общался с западными участниками, призывая их не срывать работу над итоговым документом форума. «На американских, европейских, австралийских и японских должностных лиц оказывают давление индонезийские коллеги, в частности, президент Видодо, чтобы они продемонстрировали гибкость и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики, чтобы Москва согласилась на коммюнике по завершении встречи»,— сообщило Politico. В публикации отмечается, что Саудовская Аравия, Индия, Бразилия и Китай не хотят осуждать Россию. «Пекин сочтет невозможным принятие любой критики в адрес России»,— добавляет Politico.

Сам же президент Видодо, общаясь с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявил: «Я хочу добиться от работы G20 конкретных результатов, которых ждет мир».

Перед встречей Джоко Видодо и Урсулы фон дер Ляйен газета The Washington Post сообщила, что достижение такого «дипломатического минимума», как совместное заявление на саммите G20, остается под вопросом. Как заявил на условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС, близость позиций Китая и России создает «дополнительные проблемы» на пути к тому, чтобы по итогам саммита было принято общее заявление.

Отметим, что накануне встречи на Бали принадлежащие к группе «злых следователей» по отношению к Москве западные лидеры один за другим неожиданно заговорили о возможности диалога с не участвующим в работе саммита G20 Владимиром Путиным. «Я бы хотела, чтобы президент Путин был здесь, чтобы мы могли поговорить с ним лицом к лицу»,— заявила в интервью телеканалу Bloomberg TV Урсула фон дер Ляйен. «Было бы хорошо, если бы президент Путин поехал на саммит G20»,— добавил накануне прибытия на Бали канцлер Германии Олаф Шольц.

В свою очередь, как сообщила пресс-служба президента Франции, после завершения саммита G20 Эмманюэль Макрон намерен позвонить Владимиру Путину, чтобы «продолжить диалог».

Помимо принятия совместного коммюнике, которое при благоприятном раскладе сможет продемонстрировать хотя бы видимость способности членов «двадцатки» к совместной работе, президент Видодо намерен записать в актив своего председательства в G20 создание Фонда борьбы с пандемиями, представляющего собой аналог Международного валютного фонда (МВФ). «В случае возникновения пандемий фонд будет выполнять множество задач, например, будет помогать малым, средним и развивающимся странам, которые не могут, как более крупные государства, разместить у производителей и сразу оплатить заказы на вакцины, финансировать такие заказы»,— пояснил министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин.

Вместе с председательствующей Индонезией незападные члены G20, не желающие превращать саммит на Бали в политический суд над Россией, пытаются вернуть в его повестку вопросы глобального развития и управления мировой экономикой. Повернуться лицом к мировой экономике G20 вынуждают и данные о ее неутешительном состоянии, свидетельствующие о надвигающемся шторме. Обнародованное в воскресенье исследование МВФ указывает на все более печальные перспективы мировой экономики, определяемые высокой и всеобъемлющей инфляцией, слабыми темпами роста экономики Китая, а также продолжающимися перебоями в поставках и угрозой продовольственной безопасности из-за конфликта на Украине. «Экономические данные все большей части стран "Группы двадцати" упали на уровни, сигнализирующие о спаде»,— признали накануне саммита в МВФ.

Сергей Строкань