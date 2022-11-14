37 ударов, которые потрясли Турин

Во второй день проходящего в Турине итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с призовым фондом $14,75 млн состоялся первый в истории этого состязания матч с участием сразу двух российских теннисистов. Он получился на редкость напряженным: для победы над Даниилом Медведевым со счетом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (9:7) Андрею Рублеву потребовалось 37 ударов на пятом матчболе и 2 часа 31 минута игрового времени, чему стал свидетелем корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

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Через полтора часа после завершения этого великолепного теннисного представления у Андрея Рублева все еще горели глаза. «37 ударов на матчболе? — уточнил он, отвечая на мой вопрос.— Нет, не бывало. Такое со мной точно первый раз в жизни». А Даниил Медведев, несмотря на обескураживающий для себя результат, нашел в себе силы порадоваться за старого приятеля. «Конечно, я очень расстроен тем, что проиграл,— признался он.— Но в каком-то смысле все не так плохо. Теперь у Андрея есть шансы выйти из группы, а если он обыграет остальных, возможно, это поможет и мне».

Первая российская дуэль на итоговых турнирах АТР имела огромное значение для каждого из ее участников. Оба понимали, что, поскольку дальше предстоят тяжелейшие встречи с Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом, поражение в стартовой встрече может обойтись слишком дорого. Ее фаворитом вроде бы считался Медведев. В его пользу говорило и соотношение побед и поражений в предыдущих встречах с Рублевым (4:1), и яркая история предыдущих выступлений на Nitto ATP Finals, включающая в себя победу двухлетней давности и прошлогодний выход в финал. Для Рублева два предыдущих Nitto ATP Finals, напротив, сложились неудачно, хотя год назад до путевки в полуфинал он не дотянулся совсем чуть-чуть.

Однако довольно быстро прогнозы, согласно которым Медведев должен был сравнительно спокойно выйти победителем, вступили в противоречие с реальностью.

Он, правда, вытянул первую партию, сумев сначала отыграть потерянную подачу, а затем — семь сетболов, в том числе пять — на тай-брейке. Но такой результат вряд ли полностью соответствовал логике разворачивавшихся на корте событий, поскольку на задней линии соперник выглядел помощнее. Потом Рублев признается, что во время перерыва перед вторым сетом ему хотелось разнести раздевалку — настолько обидной оказалась развязка первой партии, по ходу которой к тому же то и дело действовали на нервы ошибки линейных судей. И, видимо, выброс отрицательных эмоций помог будущему победителю сохранить настрой на дальнейшую борьбу. Во втором сете Медведев потерял подачу дважды — в третьем и девятом гейме, по ходу которого допустил три двойные ошибки. И в матче наступило равновесие.

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В третьей партии градус борьбы достиг точки кипения. На самом быстром, по словам Медведева, покрытии, на котором последние два года проводятся турниры АТР Tour, он по-прежнему выглядел менее стабильным. Десятый гейм ему удалось закрыть четырьмя эйсами (в общей сложности их у него набралось более двадцати), но в большинстве затяжных перестрелок, от которых на трибунах Pala Alpitour захватывало дух, победителем чаще выходил Рублев. Одной из них начался тай-брейк третьего сета, ставший кульминацией матча. Рублев снова получил весомое преимущество — 6:3, и снова Медведеву удалось догнать его — с помощью редкого, но эффектного выхода к сетке. Однако последнее очко, на пятом по счету матчболе, где тоже все висело на волоске, все-таки осталось за Рублевым, который, впрочем, категорически отказался оценивать свои дальнейшие перспективы. «Группа очень тяжелая. Мне предстоит играть с соперниками, которым я много раз проигрывал. Буду очень стараться, но если мне и сейчас суждено то же самое, значит, так тому и быть,— сказал Рублев.— Во всяком случае, буду знать, что один хороший матч я здесь провел».

Следующие соперники каждого из россиян определялись в вечернем противоборстве Джоковича с Циципасом. Согласно регламенту турнира, во втором туре в одном из матчей встречаются победители встреч первого тура, а в другом — их неудачники.