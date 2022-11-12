Скрепа большого корта

В воскресенье в Турине стартует итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с рекордным для него призовым фондом в $14,75 млн. Одна из особенностей предстоящих состязаний связана с итогами жеребьевки. Впервые в истории Nitto ATP Finals два российских участника — Даниил Медведев и Андрей Рублев — оказались в одной группе, где их соперниками будут грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dylan Buell / Getty Images Фото: Dylan Buell / Getty Images

У итогового турнира АТР, который второй год подряд пройдет в 12-тысячном туринском зале Pala Alpitour, есть минимум три отличительные черты. Первая — беспрецедентный для этого состязания призовой фонд, который составляет $14,75 млн и сразу в два с лишним раза превышает прошлогодний. В том случае если чемпион не проиграет на групповом этапе ни одного матча, ему достанутся $4,74 млн (поражение уменьшит эту сумму на $383 тыс.). Таким образом, в Турине может быть установлен новый рекорд по призовым, заработанным теннисистом на одном турнире. Пока он принадлежит австралийке Эшли Барти, получившей в 2019 году после победы на проводившемся тогда в Шэньчжэне итоговом состязании Женской теннисной ассоциации (WTA) $4,4 млн.

Второй отличительной чертой предстоящих соревнований является отсутствие в списке участников первой ракетки мира 19-летнего испанца Карлоса Алькараса. На недавнем турнире категории Masters Series в Париже он получил очень неприятную травму мышцы брюшного пресса и теперь вынужден обходиться без тренировок около шести недель. Учитывая, что самого юного в истории АТР лидера мирового рейтинга, в блестящем стиле выигравшего два месяца назад US Open, заменил не самый харизматичный американец Тейлор Фриц, для туринского теннисного саммита это следует считать серьезной имиджевой потерей. Сам же Алькарас может потерять титул первой ракетки мира. Это произойдет, если его возрастной соотечественник Рафаэль Надаль дойдет до финала без поражений на групповом этапе (в случае победы на турнире 36-летнему Надалю можно будет уступить в группе один или даже два матча, что теоретически возможно), либо титул в Турине возьмет грек Стефанос Циципас, не проиграв при этом ни одной встречи.

Наконец, третья особенность предстоящих состязаний выявилась в результате жеребьевки. Впервые за всю историю Nitto ATP Finals в одну группу попали два российских теннисиста — Даниил Медведев, который в 2021 году взял титул в Лондоне, а в 2022-м в Турине дошел до финала, и Андрей Рублев, не использовавший уже две своих попытки выйти в play-off. Компанию им составили Циципас и серб Новак Джокович, а в другом квартере вместе с Надалем и Фрицем оказались норвежец Каспер Рууд и канадец Феликс Оже-Альяссим.

По идее, Красная, наполовину российская, группа выглядит значительно сильнее Зеленой. Джокович, Циципас и Медведев выигрывали итоговый турнир в общей сложности семь раз, в то время как Надаль и его соперники — ни одного. Однако это впечатление может быть обманчивым, поскольку сюрпризы на Nitto ATP Finals случаются достаточно часто. Во всяком случае, с 2017-го по 2019 год его победителями становились игроки, от которых на тот момент подобной прыти мало кто ожидал,— болгарин Григор Димитров, Александр Зверев из Германии и Циципас. Сейчас же отменный теннис демонстрирует Оже-Альяссим, почувствовавший нынешней осенью вкус к победам и наштамповавший три титула подряд: во Флоренции, Антверпене и Базеле. Пока неясно, миновал ли пик формы канадский дебютант, но в принципе он вполне может выстрелить.

Сам факт попадания двух россиян в одну группу нельзя оценивать однозначно. С одной стороны, им противостоят серьезнейшие соперники. Циципас хотя и не брал титулы с июня, но в целом показывает очень солидный уровень тенниса, а про Джоковича и говорить нечего. Пропустить Открытые чемпионаты Австралии и США, а также четыре североамериканских соревнования категории Masters 1000, не получить рейтинговых очков за победу на Wimbledon и при этом стоять в рейтинге восьмым — просто уникальный результат.

С другой стороны, Циципас играет с некоторыми срывами, да и Джокович в плохие для себя дни тоже уязвим, что в прошлое воскресенье наглядно продемонстрировал финал Rolex Paris Masters, который 35-летний ветеран уступил молодому датчанину Хольгеру Руне, поднявшемуся в рейтинге на десятое место и ставшему в Турине первым запасным. Так что победитель первого матча в Красной группе между Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым, которые сыграют в понедельник днем, по-любому получит не самую плохую возможность выйти в полуфинал. Да и для проигравшего еще не все будет потеряно.

Евгений Федяков