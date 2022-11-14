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Коммерсантъ FM
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1,1 процента составило ослабление реального эффективного курса рубля к корзине валют основных торговых партнеров РФ в октябре к сентябрю 2022 года, оценили в ЦБ. В январе—октябре 2022 года реальный эффективный курс рубля вырос на 38,5%. Средний номинальный курс доллара США к рублю с начала года составил 68,37 руб./$, евро — 72,01 руб./€. «Мы делали оценку критического курса рубля для экономики. До курса 50 (рублей за доллар.— “Ъ”) нет ни одной убыточной отрасли. Я не думаю, что мы увидим такой курс. Мы увидим постепенное ослабление рубля…и интересы всех, в том числе экспортеров, будут сбалансированы»,— рассказал 11 ноября глава «Сбера» Герман Греф.

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