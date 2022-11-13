ЦСКА остался за «Динамо»

Столичным дерби «Динамо»—ЦСКА завершился заключительный перед зимней паузой 17-й тур чемпионата России. По сути, это был матч за четвертое место, которое отвоевали бело-голубые, выигравшие 2:1. Как и у армейцев, у «Динамо» стало 29 очков, но оно выше по дополнительным показателям.

Дерби «Динамо»—ЦСКА при всей своей значимости уже не могло повлиять на расстановку в тройке лучших команд по итогам первой части чемпионата. Помимо уверенно лидирующего «Зенита» места в ней застолбили «Спартак» и «Ростов». При этом тем же армейцам, которые долго держались на второй-третьей позициях, наверняка было обидно оказаться перед длительным зимним перерывом за чертой номинальных призеров. Тем более что выступали они без явных спадов, но сенсационное поражение от аутсайдера «Торпедо» и необъяснимая потеря пяти очков в двух матчах с «Пари Нижним Новгородом» испортили команде Владимира Федотова все показатели.

В итоге ЦСКА мог уступить даже четвертое место, на которое претендовало как раз «Динамо».

Бело-голубые тоже наверняка не совсем удовлетворены своим выступлением в нынешнем чемпионате после бронзового прошлого сезона. У них произошел определенный сбой, когда они потерпели три поражения подряд, но в целом Славиша Йоканович и его подопечные все-таки справились с выпавшими на их долю вызовами. А четвертое место выглядело для них вполне достойным промежуточным результатом.

Между тем у «Динамо» дерби пропускали травмированные Роберто Фернандес и Матиас Норманн, а также дисквалифицированные Денис Макаров и Диего Лаксальт, тогда как у ЦСКА кадровая ситуация была получше. Федотов даже позволил себе оставить в запасе из тактических соображений Хесуса Медину. Причем, согласно этой тактике, в центре обороны у армейцев действовали три бразильца — Бруно Фукс, Виллиан Роша и Мойзес. Они надежно зацементировали подступы к воротам Игоря Акинфеева, но и динамовцы защищались достаточно строго, так что противостояние команд фактически свелось к соревнованию по подаче угловых. Правда, гораздо чаще их зарабатывали красно-синие, и поэтому голкипер хозяев Антон Шунин активнее участвовал в игре. Визуально преимуществом владел ЦСКА, однако первый голевой момент он создал только на 37-й минуте, когда Шунин парировал удар Хорхе Карраскаля. А на 40-й вроде бы ни с того ни с сего забило «Динамо». Бело-голубые поджали соперника после очередного углового, Даниил Фомин на пару с Дмитрием Скопинцевым вскрыли бразильскую защиту гостей, и крайний защитник вылетел на Акинфеева лоб в лоб, а дальше было дело техники. Впрочем, армейцы могли сразу же отквитать гол Скопинцева, но Федор Чалов с близкого расстояния пробил так, что Шунин успел выставить ногу.

Горячая концовка первого тайма и счет обещали, что во второй половине матч окончательно раскроется. Ожидалось, что ЦСКА бросится отыгрываться, а «Динамо» получит пространство для контратак. Но хозяева не собирались отдавать инициативу и едва не отличились со стандарта, когда Вячеслав Грулев головой не попал в створ. Потом Фомин тоже промазал из выгодного положения, а вскоре снова Грулев откровенно простил армейцев. На удивление это они чуть не подловили «Динамо» на контратаке, когда их молодой вингер Егор Ушаков растерялся перед воротами и нанес корявый удар. Зато хладнокровно распорядился своим шансом полузащитник бело-голубых Муми Нгамалё, вызванный в сборную Камеруна для подготовки к грядущему чемпионату мира, и головой замкнул передачу Эли Дасы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фрагмент матча команд «Динамо» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Фрагмент матча команд «Динамо» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Фрагмент матча команд «Динамо» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Фрагмент матча команд «Динамо» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Фрагмент матча команд «Динамо» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Фрагмент матча команд «Динамо» и ЦСКА Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото

ЦСКА повезло, что Иван Обляков очень быстро сократил разницу после того, как мяч удачно отскочил к нему в динамовской штрафной. Вот тут гости усилили давление, а хозяева присели назад. Но забивать должна была именно команда Йокановича. Скопинцев угодил в штангу, а затем Константин Тюкавин вынудил сфолить в штрафной площади Облякова и к тому же посадил того на вторую желтую карточку. Однако Акинфеев вытащил пенальти, который исполнял Фомин, после чего арбитр уравнял составы, удалив Ярослава Гладышева. Таким образом, у армейцев опять появилась надежда на ничью, которую мог воплотить Карраскаль. Хотя и бело-голубые постоянно грозили голом.

ЦСКА все же проиграл 1:2 и откатился на пятое место, а четвертое заняло «Динамо» благодаря превосходству по личным встречам.

На мажорной ноте закончили первую часть чемпионата «Оренбург» и персонально нападающий клуба Владимир Сычевой. В 17-м туре команда чешского специалиста Марцела Лички разнесла дома «Краснодар» — 5:1, что позволило ей опередить кубанцев при равенстве очков (по 25) и подняться на седьмую строчку. Ну а Сычевой сделал хет-трик и теперь с 14 голами делит лидерство в гонке лучших бомбардиров с Квинси Промесом из «Спартака», что для дебютанта премьер-лиги просто выдающееся достижение. Да и вышедший из первого дивизиона «Оренбург» можно смело назвать открытием завершившегося отрезка сезона. Южноуральцы сейчас располагаются и выше серебряного призера прошлого первенства «Сочи», который перед перерывом победил «Химки» 2:0 и набрал те же 25 очков.

Александр Ильин