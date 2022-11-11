Трик-мастер

В числе ярких героев очередного дня регулярного чемпионата НХЛ оказались два российских хоккеиста «Каролина Харрикейнс». В домашнем матче против «Эдмонтон Ойлерс», закончившемся победой «Каролины» со счетом 7:2, в воротах хозяев очень надежно сыграл впервые в сезоне очутившийся в них вратарь Петр Кочетков, а форвард Андрей Свечников сделал уже второй хет-трик в нынешнем первенстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В нынешнем сезоне форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал два хет-трика и оба в матчах с «Эдмонтоном»

Фото: Chris Seward, AP В нынешнем сезоне форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал два хет-трика и оба в матчах с «Эдмонтоном»

Фото: Chris Seward, AP

В этот вечер тренеру «Каролины» Роду Бриндамору пришлось, отвечая на вопросы по поводу матча с «Эдмонтоном», говорить исключительно о российских хоккеистах. И говорил он с удовольствием, что вполне понятно. Победа была и яркой, и важной, потому что клуб, до нее набравший на старте чемпионата отличный темп, вдруг выдал две подряд очень-очень бледные встречи, уступив «Торонто Мейпл Лифс» и «Флорида Пантерс». А вклад в успех двух отечественных игроков был слишком велик, чтобы обращать внимание на что-то еще.

Андрей Свечников, осенью чрезвычайно горячий, активнее и эффективнее остальных хоккеистов терроризировал оборону «Эдмонтона» и в итоге сделал хет-трик. Он был уже вторым для 22-летнего Свечникова в сезоне, и, что самое любопытное, предыдущим, в конце октября, он тоже отметился в матче с канадским клубом. Но в той игре «Каролина», дышащая в плотном дивизионе Метрополитен в спину его лидеру «Нью-Джерси Девилс», несмотря на усилия российского форварда, потерпела поражение, а сейчас все сложилось для нее благополучно.

А в общей сложности в активе Свечникова, который в текущем сезоне показал, что обладает не только прекрасным катанием, идеально сочетающимся с солидной фактурой, но и резким и точным броском, теперь 11 голов в 14 матчах.

И из всех российских хоккеистов, выступающих в НХЛ, он пока больше всего похож на претендента на чрезвычайно высокое место в снайперской гонке. Свечникова после игры против «Эдмонтона» опережали в ней лишь двое: Бо Хорват из «Ванкувер Кэнакс» на гол, а главная звезда «Ойлерс» и всего канадского хоккея Коннор Макдэвид — на три. Но надо учесть, что россиянин провел на встречу меньше Макдэвида.

Другим безусловным российским героем дня был Петр Кочетков. «Каролина» впервые попробовала в воротах 23-летнего голкипера в прошлом сезоне. Но в нем он сыграл всего-то в семи матчах — трех в «регулярке» и четырех в play-off. Сезон текущий Кочетков начинал в глухом запасе: менеджмент «Каролины» решил, что будет полагаться на куда более опытных Фредерика Андерсена и Антти Раанту. Однако Андерсен, безусловный первый номер команды, получил травму, и Кочеткова пришлось «поднимать» в основу.

Дублер не подвел. Формально в матче с «Эдмонтоном» он отразил не так уж много бросков — 20. Но дело в том, что значительная часть из них были чрезвычайно опасными.

А отраженный Кочетковым в стартовом периоде буллит, который исполнял Дилан Холлоуэй, вообще тянул чуть ли не на ключевое событие в матче: открой гости счет, все могло пойти по иному сценарию.

Алексей Доспехов