Длинносерийный маршрут

183 3 мин. ...

Последним полуфиналистом нынешнего play-off НХЛ стал «Нью-Йорк Рейнджерс», в седьмой, решающей, игре серии против «Каролина Харрикейнс» разгромивший соперника на выезде со счетом 6:2 благодаря во многом отличной игре вратаря Игоря Шестеркина. В следующем раунде нью-йоркский клуб, проявивший по дороге к нему беспрецедентную живучесть, ждет еще одна команда с солидной «российской составляющей» — победивший в двух предыдущих розыгрышах Кубка Стэнли «Тампа-Бей Лайтнинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блестящая игра голкипера Игоря Шестеркина помогла «Нью-Йорк Рейджерс» одолеть «Каролину» и выйти в финал Восточной конференции play-off чемпионата НХЛ

Фото: Chris Seward / AP Блестящая игра голкипера Игоря Шестеркина помогла «Нью-Йорк Рейджерс» одолеть «Каролину» и выйти в финал Восточной конференции play-off чемпионата НХЛ

Фото: Chris Seward / AP

Про путь «Нью-Йорк Рейнджерс» к финалу Восточной конференции лучше других, пожалуй, сказал защитник Адам Фокс: «Мы пять раз были приперты к стенке — и пять раз выкрутились». Коротко и исчерпывающе точно.

Этот путь и в самом деле выглядит экстраординарным. Дело даже не в том, что «Рейнджерс» дважды подряд пришлось проводить семиматчевые серии: в конце концов, в НХЛ они не такая уж большая редкость. Дело в том, каким был их сюжет. В стартовом раунде ньюйоркцы в какой-то момент, казалось, безнадежно уступали «Питсбург Пингвинс». Счет — 1:3, игры — никакой, проваливаются почти все, и не идет даже у Игоря Шестеркина, только что по итогам «регулярки» вошедшего в тройки претендентов на призы как лучшему голкиперу лиги, так и просто лучшему игроку. А чтобы пройти дальше, нужно как-то выигрывать три подряд встречи. И «Рейнджерс», только что разваливающийся, вдруг собрался, радуясь возвращению Шестеркиным формы, и их выиграл.

В следующем раунде история вышла почти такой же драматичной. Шестеркин уже не проваливался, но ньюйоркцы все равно открыли серию двумя подряд поражениями. И этот факт никого не удивил. В конце концов, «Каролина», один из самых дисциплинированных, плотных клубов НХЛ, клубов, чья стилистика словно специально заточена под play-off, тянула чуть ли не на теневого фаворита Кубка Стэнли.

«Рейнджерс» оппонента нагнал, но потом уступил в пятом матче. И это снова была ситуация, похожая на катастрофическую: чтобы выжить, нужно одержать две победы в двух встречах. И даже первая из них, дотащившая серию до седьмого матча, мало что меняла в раскладе.

Этот седьмой матч посеянной выше «Каролине» выпало играть на своей площадке, а фактор домашнего льда в ее случае представлялся штукой важной, по сути решающей. Ведь до этого, принимая соперников в нынешнем play-off (а перед «Нью-Йорк Рейнджерс» им был крепкий «Бостон Брюинс»), «Каролина Харрикейнс» неизменно брала над ними верх.

Ньюйоркцы, отыгрывая пятый «матчбол», сломали тренд жестоко. Это был тот случай, когда у одной из команд получается почти все, а другой постоянно ставят ножки обстоятельства и собственная незадачливость.

У «Рейнджерс» шикарно играл Шестеркин, отразивший 36 бросков, а однажды не позволивший забить Себастьяну Ахо, хотя для этого, лежа на льду, пришлось изобразить что-то похожее на «снежного ангела», которого так любят делать дети. Нападение же решило, что надо соответствовать уровню голкипера, и тоже бережливо относилось к шансам.

А «Каролину» преследовали неудачи. В первом периоде, уступая — 0:1, она потеряла из-за травмы форварда Сета Джарвиса, а пытаясь его оперативно поменять, заработала дурацкое удаление за лишнего хоккеиста на льду. «Рейнджерс» его реализовал. Во втором периоде тоже на ровном месте «сломался» опытный голкипер Антти Раанта, вместо которого в ворота «Каролины» встал молодой россиянин Петр Кочетков. Надежности с его выходом, разумеется, не добавилось. Впрочем, и цепкая оборона «Каролины» в этот вечер была не слишком убедительна, чтобы сваливать все на вратарей.

В общем, в «восточный» полуфинал play-off прорвался фантастически живучий «Рейнджерс». А в нем его ждет противостояние с клубом, рвущимся к беспрецедентному для этого века достижению — череде из трех триумфов в Кубке Стэнли. А серия «Рейнджерс» с «Тампой», которая свой четвертьфинал против «Флорида Пантерс» проскочила в четырех матчах и будет, видимо, иметь существенное преимущество в свежести, очень актуальна для России.

Нью-йоркский клуб во многом зависит от тонуса отечественных хоккеистов — Игоря Шестеркина и форварда Артемия Панарина, который пока в play-off смотрится не так ярко, как в регулярном чемпионате. Швед Мика Зибанежад, например, в нападении команды был фигурой позаметнее. Зависимость «Тампы» от «российской составляющей», возможно, еще больше. Разгром «Флориды» был бы невозможен без феноменальной игры голкипера Андрея Василевского, чья дуэль с соотечественником Шестеркиным входит в число любопытнейших фишек play-off. Лучший бомбардир «Тампы» в play-off — это, как обычно, Никита Кучеров, набравший 15 очков, а среди основных защитников — Михаил Сергачев.

В полуфинале «западном» будут рубиться «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерс». «Колорадо» вроде бы мощнее, но у «Эдмонтона» есть волшебная пара форвардов — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Настреляв по 26 очков, они с гигантским отрывом лидируют в бомбардирской гонке play-off.

Алексей Доспехов