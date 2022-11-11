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Коммерсантъ FM
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Держись, маркетолог, крепись, маркетолог

Спрос на рыночных аналитиков ушел вместе с рынками

После резкого падения весной спрос работодателей на маркетологов в России так и не восстановился, подсчитали в Roistat и hh.ru. В результате на одну вакансию в этой сфере сегодня приходится четыре соискателя против трех в прошлом году. Снижение интереса работодателей эксперты объясняют уходом из РФ зарубежных брендов и рекламных платформ, закрытием офисов иностранных холдингов. Чаще всего снижают затраты на это направление компании из сферы интернет-маркетинга, торговли, туризма, FMCG и бьюти. Легче кризис переживают опытные специалисты, а сложнее всего приходится начинающим маркетологам, говорят эксперты.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” изучил результаты совместного исследования маркетинговой платформы Roistat и hh.ru, согласно которому спрос на маркетологов упал после начала военных действий на Украине и, несмотря на некоторое восстановление, все еще значительно ниже прошлогоднего уровня. Одновременно выросла конкуренция среди маркетологов: в 2021 году на одну вакансию приходилось три соискателя, в 2022 году — уже четыре. В рамках исследования были проанализированы данные по вакансиям в сфере маркетинга, размещенные на hh.ru в РФ в 2020–2022 годах.

В марте и апреле число вакансий было на 25% меньше, чем в предыдущие месяцы, например, 58 тыс. в феврале и 32 тыс. в апреле, к маю разрыв усугубился. В конце лета и начале осени компании стали активнее открывать позиции для маркетологов: в сентябре и октябре было по 48 тыс. вакансий для специалистов в этой сфере, что сравнимо с уровнем спроса зимы 2021 года. Однако в целом осенью спрос остается на 8–12% меньше, чем год назад.

Маркетологи и сами снижали активность в поиске работы. В феврале количество открытых резюме уменьшилось почти на 33 тыс. по сравнению с январем. Ситуация стабилизировалась к середине лета, и с июля число резюме в сфере маркетинга демонстрирует рост. Однако оно все еще не достигает уровня начала года: в октябре резюме разместили 176,5 тыс. специалистов, а в январе их было 183,5 тыс. Медианная желаемая зарплата у соискателей за год почти не изменилась и составляет 55 тыс. руб. Работодатели же увеличили предлагаемую зарплату с 53 тыс. руб. до 58 тыс. руб.

Общее снижение спроса эксперты в первую очередь объясняют уходом из РФ зарубежных брендов и закрытием российских офисов иностранных холдингов. Без работы осталось много специалистов, рынок на стороне тех, кто предлагает работу, а не ищет, говорит гендиректор DigitalMust Алексей Таранов.

Наиболее сильный спад интереса к маркетологам наблюдается в интернет-маркетинге, торговле и туризме, поясняет основатель группы Progress Дмитрий Солопов. Маркетинговые бюджеты чаще всего сокращают компании из сегмента FMCG и бьюти, добавляет сооснователь Vinci Agency Мария Лапук. Падение спроса на маркетологов также связано и с уходом крупных иностранных рекламных платформ, полагает она.

Снижение активности самих маркетологов в поиске работы, в свою очередь, объясняется тем, что специалисты начального и среднего уровня, которым удалось сохранить места, стараются пережить кризис на текущем месте работы, считает Алексей Таранов: «Волноваться в этот период не стоит только специалистам с сильными кейсами и опытом в крупных компаниях и агентствах — и на кризисном рынке на таких маркетологов охотятся».

«Сейчас, когда рынок восстанавливается, бизнес заинтересован в более опытных сотрудниках, которые смогут давать результат сразу»,— согласен основатель Roistat Герман Гаврилов. По его мнению, это косвенно подтверждает сокращение количества вакансий и рост средней предлагаемой зарплаты. Конкуренция будет увеличиваться среди начинающих специалистов, добавляет руководитель центра карьеры Skypro Светлана Шиманская.

По разным оценкам, падение рынка рекламы в 2022 году составит 15–24%, поэтому в целом сложно ожидать оживления найма, говорит руководитель исследовательского направления Adindex Ирина Пустовит: «Зато в 2023 год аналитики смотрят с оптимизмом, прогнозируя рост в 6–15%. Если оценки подтвердятся, ситуация в спросе на маркетологов изменится».

Валерия Лебедева

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