Год Бивола

Дмитрий Бивол, один из самых ярких российских боксеров, добавил очередной громкий успех в свой послужной список. Расправившись в мае с выдающимся мексиканцем Саулем Альваресом, Бивол теперь очень убедительно победил по очкам его очень опасного соотечественника Хильберто Рамиреса, защитив звание чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), выиграв 21-й подряд матч в профессиональной карьере и доказав поединком в Абу-Даби, что сам, как и Альварес, является несомненным феноменом современного бокса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одержав убедительные победы над Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом (справа), Дмитрий Бивол (слева) стал безусловным фаворитом в борьбе за звание лучшего боксера года

Фото: Francois Nel / Getty Images Одержав убедительные победы над Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом (справа), Дмитрий Бивол (слева) стал безусловным фаворитом в борьбе за звание лучшего боксера года

Фото: Francois Nel / Getty Images

Свое резюме по итогам центрального боя шоу в Абу-Даби ESPN начал с констатации, по мнению его экспертов, слишком бросающегося в глаза, слишком бесспорного факта: до конца 2022 года еще почти два месяца, но уже ясно, что безусловный фаворит в борьбе за звание лучшего боксера по его итогам определился и вряд ли в оставшиеся недели может произойти что-то, что изменит расклад. Под фаворитом имелся в виду, естественно, Дмитрий Бивол, а причины, по которым он заслужил такую лестную характеристику, вполне очевидны.

В этом году многие бойцы провели классные — эффектные, важные с точки зрения стоявших на кону призов, против соперников-титанов — бои. Но лишь у Дмитрия Бивола было сразу два таких поединка. В мае он, шагая на новую ступеньку иерархии, отделяющую ту нишу, где обитают просто честные чемпионы, просто великолепные боксеры, в ту нишу, где обитают боксеры, от которых исходит особенное сияние, разделался в Лас-Вегасе со считавшимся в тот момент безусловным гением, безусловным лидером жанра Саулем Альваресом, выглядевшим на фоне россиянина оппонентом почти что заурядным. Теперь жертвой Бивола оказался другой безумно опасный мексиканец — высокий, с длиннющими руками, с необычной техникой и с послужным списком из 44 побед подряд.

Но вдохновить тех, кто считал Хильберто Рамиреса даже более серьезной угрозой Дмитрию Биволу, нежели Сауль Альварес, выходец, как ни крути, из среднего веса (до 72,6 кг), которому вес полутяжелый по антропометрии подходит так себе, могли разве что первые три раунда. В стартовом — претендент убедился, что скорость, резкость и интеллект от Бивола никуда не делись и что, если слегка с ним зазеваешься, мгновенно угодишь под жесткую атаку. Но вот в следующих двух — Рамирес держался вполне пристойно, и во всяком случае какой-то абсолютной безнадегой от его бокса, достаточно энергичного и колючего, не веяло. В этом смысле он уже обскакал Альвареса, так и не вышедшего из состояния полного дискомфорта, в которое погрузился с первых секунд.

Однако ощущение, что Дмитрию Биволу и в самом деле будет невероятно трудно защитить чемпионский титул, оказалось все-таки иллюзией. В четвертом раунде россиянин впервые продемонстрировал свой козырь — умение «накладывать» наскоки: оппонент думает, что уже отбился, что худшее позади, но за первой волной сразу следует вторая. И от нее уже никак не скрыться. Гонг застал Рамиреса в печальном положении: он думал исключительно о том, как отбиться.

А дальше шли раунды, похожие друг на друга. Они прекрасно иллюстрировали колоссальную разницу в понимании бокса, в школе, в масштабе таланта между чемпионом и претендентом. Дмитрий Бивол все чувствовал и все видел. Он взрывался именно в те моменты, когда взрыв был логичен, когда не мог не принести результат. А Хильберто Рамирес силился предвосхитить эти выпады, придумать что-то, чтобы избежать пробоин, но никак не мог. И ничто Биволу не мешало — ни высокий рост соперника-левши, ни его упрямство. Россиянин опять, как и в мае, доминировал над оппонентом, не давая ни малейших поводов надеяться на что-то тем, кто за оппонента переживал.

Какие-то проблески надежды у этих людей могли появиться разве что в концовке боя. В девятом раунде Хильберто Рамирес, решив вдруг рискнуть, скинуть забрало, нанес несколько неплохих ударов, но тут же получил в ответ вдвое больше. Зато следующий раунд ему удалось наконец взять. И поклонники мексиканца наверняка в тот момент вспоминали, что еще одно фирменное качество мексиканца — его живучесть. Рамирес неоднократно выигрывал скверно складывавшиеся для него поединки, прибавив на финише, дождавшись, когда противника накроет усталость.

Впрочем, у Дмитрия Бивола в этот вечер и с «физикой» все было в полном порядке. Успех в десятом раунде был последним для Хильберто Рамиреса. Оставшиеся две трехминутки Бивол отработал идеально, а финальный гонг Рамирес встретил, жестоко страдая под обстрелом чемпиона. Выигрыш с разгромным счетом 117:111, 117:111 и 118:110, конечно, отдали Биволу все три арбитра. А статистика от CompuBox неплохо дополняла визуальные впечатления, уточняя, за счет чего россиянин настолько уверенно взял верх.

Если бы в боксе котировались выброшенные удары, то Хильберто Рамирес победил бы с запасом: таких у него набралось на две сотни с гаком больше, чем у Дмитрия Бивола: 878 против 643. Но в боксе котируются прежде всего удары, достигшие цели, а тут уже преимущество, и солидное — 131:107, было у Бивола. И главное, что если большая часть ударов Рамиреса, и точных и неточных, смотрелась выпаленной так, для галочки, то большая часть ударов чемпиона, как это обычно у него и бывает, требовала включить себя в хайлайты матча. Не обратить на них внимание было невозможно.

А спустя пять минут после завершения боя Дмитрий Бивол описывал свои планы уже на 2023 год. В них не было ничего удивительного. Ну да, на верхушке пирамиды предпочтений — давно стоящий на повестке дня бой за титул абсолютного чемпиона мира. Разумеется, Бивол подразумевал под ним поединок с еще одним россиянином — владеющим в полутяжелом весе поясами Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) Артуром Бетербиевым, сейчас восстанавливающимся после операции на мениске. Но есть ведь еще и резервный вариант — Сауль Альварес: он тоже абсолютный чемпион, в суперсреднем весе (до 76,2 кг), и можно «спуститься» к нему, тем более что сброшенный Биволом с пьедестала бывший король бокса, кажется, по-прежнему не оставил вредные мысли о реванше.

Алексей Доспехов