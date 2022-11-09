Диверсант оказался шпионом

Вступил в силу приговор, вынесенный Южным окружным военным судом жителю Севастополя Дмитрию Штыбликову, который обвинялся в госизмене. Суд согласился с версией следствия, что бывший журналист и работник Черноморского флота РФ являлся полковником нелегальной разведки Минобороны Украины, который собирал и передавал секретные сведения. В результате нелегала, который уже отбывал срок за подготовку диверсионных акций в Крыму, приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Штыбликов

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости Дмитрий Штыбликов

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Жителя Севастополя, бывшего работника одной из воинских частей Черноморского флота Дмитрия Штыбликова, а также его сообщников Алексея Бессарабова и Владимира Дудко задержали осенью 2016 года. Тогда их обвинили в создании диверсионной группы, предназначенной для проведения атак на объекты гражданской и военной инфраструктуры в Крыму. Группировку раскрыли после серии неудачных попыток украинских диверсантов проникнуть на полуостров в районе Армянска, в результате которых в ходе завязавшихся перестрелок погибли подполковник ФСБ Роман Каменев и десантник Семен Сычев, при этом были задержаны сотрудники ГУР МО Украины Евгений Панов и Андрей Захтей. Через них правоохранителям удалось выйти на след «спящих» шпионов в Севастополе. Последним были предъявлены обвинения по ст. 30 и ст. 281 (покушение на диверсию), а также ст. 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) УК РФ.

В частности, по данным следствия, Штыбликов и его помощники собирались взорвать башню радиотелевизионного передающего центра, мобильную газотурбинную электростанцию, склад горюче-смазочных материалов и мачту радиоцентра ЧФ РФ.

Штыбликов сначала все отрицал, однако позже признал вину и рассказал, что является полковником нелегальной разведки Минобороны Украины.

Он заключил досудебное соглашение со следствием и сообщил, что их деятельность курировал Сергей Швиденко. Последний был задержан в 2021 году, и его осудили на шесть с половиной лет. Согласно его показаниям, главным руководителем диверсионной деятельности в Крыму является глава оперативного отдела «Юг» ГУР МО Украины полковник Николай Сподарь.

Осенью 2017 года Севастопольский городской суд приговорил Штыбликова за подготовку диверсии к пяти годам колонии строгого режима. Алексея Бессарабова и Владимира Дудко отправили в колонию на 14 лет.

Далее Штыбликову предстояло отвечать за государственную измену в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ). По информации центра общественных связей ФСБ, следствию удалось доказать, что Штыбликов намеренно остался в Крыму в 2014 году и получил российское гражданство, действуя по заданию украинской разведки.

Устроившись на должность гражданского сотрудника в одну из воинских частей Черноморского флота, отмечают чекисты, Штыбликов собирал и передавал в ГУР Минобороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности местных воинских частей.

Дело о государственной измене поступило в Южный окружной военный суд в ноябре 2021 года и слушалось в закрытом режиме. В результате Дмитрий Штыбликов был признан виновным, ему было назначено девятнадцать с половиной лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и штрафом 200 тыс. руб. Второй обвиняемый, Александр Облога (данные о нем держатся в секрете), был приговорен к тринадцати годам колонии строгого режима, кроме того, суд лишил его воинского звания «старший лейтенант».

Как сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах, осужденный Штыбликов и его защита подали апелляционные жалобы на приговор. Однако они были отклонены. Теперь приговор суда вступил в законную силу.

Александр Дремлюгин, Симферополь; Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону