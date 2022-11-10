Имамичное развитие сюжета

В прокат выходит политический триллер «Заговор в Каире» шведского режиссера египетского происхождения Тарика Салеха, получивший приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале в этом году, а также выдвинутый на премию «Оскар» от Швеции. Рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исламский университет открывает Адаму (Тауфик Бархом) дорогу не к знаниям, а к грязной закулисной политике

Фото: Atmo Production Исламский университет открывает Адаму (Тауфик Бархом) дорогу не к знаниям, а к грязной закулисной политике

Фото: Atmo Production

В 2017 году фильм Тарика Салеха «Случай в отеле "Нил Хилтон"» — криминальный триллер об убийстве популярной певицы и тотальной коррупции в каирской полиции — был запрещен к показу в Египте, а сам режиссер, родившийся в Стокгольме сын египтянина, стал на исторической родине персоной нон грата. Поэтому для новой его картины мусульманский университет Аль-Азхар, расположенное в египетской столице средоточие исламского образования, пришлось снимать в Турции — его «роль» сыграла мечеть Сулеймание. Сюжет же «Заговора в Каире» таков, что этому фильму тоже вряд ли светит успешный прокат в Египте: речь снова идет о коррупции и разложении, но на сей раз Салех метит выше, рассказывая о сговоре спецслужб и исламских духовных лидеров с целью контроля над умами и душами граждан.

«Стране не нужны два фараона»,— говорит генерал госбезопасности (Мохаммад Бакри), когда неожиданно умирает великий имам Аль-Азхара и заходит речь о выборах его преемника. Новый иерарх, которому предстоит принять этот сан пожизненно, должен по всем вопросам сходиться с президентом, так что выборы никак нельзя оставлять на волю Аллаха. Проследить за тем, чтобы великим имамом стал правильный кандидат, генерал поручает молодому амбициозному силовику Сохби (Мо Аюб), который настаивает на том, чтобы просто и без затей устранить всех остальных претендентов. Но непосредственное выполнение задачи ложится на плечи опытного полковника Ибрагима (любимый актер Салеха Фарес Фарес, сыгравший главную роль в «Случае в отеле "Нил Хилтон"»), склонного к более аккуратным и осторожным методам.

Тем временем в далекой рыбацкой деревушке на берегу озера Манзала юноша с праотеческим именем Адам (Тауфик Бархом) получает буквально весточку с небес — письмо о зачислении в Аль-Азхар и назначении ему стипендии. Адам — средний из трех сыновей вдового отца, но вопреки сказкам самый умный. Деревенский имам, сам окончивший университет, видит в нем большой потенциал: возможно, ученик когда-нибудь сможет превзойти его и добиться большего, а неграмотный отец, хотя и предпочел бы, чтобы сын пошел по его стопам и стал рыбаком, смиряется с судьбой. Адам отправляется в Каир, навстречу свету учения и искушениям большого города, хотя он еще не знает, что стены Аль-Азхара скрывают грехи куда более серьезные, чем перехваченная тайком сигаретка или ночной побег на танцы с банкой энергетика.

Наивного провинциала сразу же берет под крыло однокашник постарше Зизо (Мехди Дехби), но его мотивы далеки от просто дружеских. На самом деле он — давно внедренный в университет осведомитель полковника Ибрагима, и теперь, когда в Аль-Азхаре стало неспокойно после смерти великого имама, хочет выйти из игры, а Адама предложить как свою замену. Полностью его подготовить и посвятить во все детали Зизо не успевает: его убивают прямо во дворе университета (саблей, ни больше ни меньше). Адам, все еще не освоившийся в новом мире за пределами родной деревни, оказывается в самом центре многоуровневой политической интриги, а Ибрагим становится его ментором в шпионаже, подобно учителям-шейхам в Аль-Азхаре, наставляющим его в исламе.

Тарик Салех, сам написавший удостоенный каннской награды сценарий, старается соединить в одном фильме две линии. С одной стороны, «Заговор в Каире» — это психологическая драма об утраченных иллюзиях и о том, что, ступая на грязную дорогу, невозможно не запачкаться самому (выполняя задания полковника, Адам подставляет своего товарища-студента, подвергнув его нешуточной опасности, а ближе к финалу уже уверенно организует падение одного из претендентов на сан великого имама, при этом не выказывая особенных моральных страданий). С другой — это олдскульный шпионский триллер в прохладно-отстраненном духе Ле Карре, где работа спецслужб начисто лишена захватывающих поворотов, погонь и перестрелок; вместо них — сплошная рутина, застоявшийся сигаретный дым, остывший кофе и копание в чужом мусоре.

Главный герой при этом на протяжении всего фильма остается закрытой книгой: все происходящее с ним он принимает настолько невозмутимо (по крайней мере, внешне), почти не теряя самообладания даже тогда, когда кураторы из госбезопасности начинают угрожать его семье, что невротичный Ибрагим может только позавидовать. Возможно, именно это делает Адама таким эффективным инструментом в руках спецслужб, но историю его трансформации Салех обрывает на полуслове, возвращая своего героя в точку отсчета, как будто и сам не знает, куда тот двинется дальше и возможно ли такое движение в принципе. В той же точке застывают и все остальные, а фильм, начавшийся с обещания перемен, заканчивается вполне пессимистичной констатацией ригидности политического строя, построенного на слиянии религиозных догм и самых что ни на есть земных интересов людей у власти.