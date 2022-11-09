1,5 процента составил рост долга домохозяйств в сентябре по сравнению с августом 2022 года, сообщил Банк России. Таким образом, темпы прироста задолженности населения достигли докризисных уровней и только за сентябрь долг российских семей увеличился на 422 млрд руб. (за август — на 282 млрд руб.). За январь—сентябрь в годовом выражении показатель вырос на 1,5 трлн руб. (до 27,8 трлн руб.) против роста на 3,7 трлн руб. за девять месяцев 2021 года, что снижает давление на динамику инфляции и частный спрос. Аналитики Telegram-канала MMI считают, что ускоренный рост кредита гражданам в четвертом квартале прекратится — из-за мобилизации и эмиграции.