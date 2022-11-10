Финансистов не радует открытость

ЦБ опубликовал концепцию внедрения открытых API на финрынке. Хотя идея довольно давно бродит в головах руководства регулятора, ее смысл ясен далеко не каждому обывателю, на благо которых она и предназначена работать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На самом деле все просто. Открытые API — это программные интерфейсы, публикуемые организациями в соответствии с требованиями ЦБ для обеспечения возможности цифрового обмена данными с поставщиками услуг (с согласия клиента). В приложении к финансам эта модель предполагает получение поставщиками банковских, платежных, страховых, инвестиционных, пенсионных и других услуг данных о клиенте сторонних игроков, а также осуществление операций по его поручению. Смысл — в открытом обмене клиентскими данными.

Идея чем-то похожа на Единую биометрическую систему (ЕБС), которая была «одной из стратегических задач ЦБ», но так и не взлетела, несмотря на принуждение банков к участию в ней. Только открытые API — более продвинутый уровень, собирать данные в единую систему не нужно, надо просто открыть свои.

С точки зрения ЦБ, внедрение подхода обеспечит развитие конкуренции на рынке, но с позиции крупных игроков — просто даст небольшим конкурентам доступ к их клиентам. В этом направлении уже были сделаны первые шаги, в 2020–2021 годах ЦБ опубликовал рекомендательные стандарты для банковского сектора, и даже был реализован пилотный проект с 13 банками по обмену информацией о расположении и графике работы офисов, банкоматов и так далее с применением открытых API. Этими и без того публичными данными банки поделились, но до информации о клиентах дело не дошло.

По нынешним планам ЦБ до конца 2024 года использование открытых API будет носить рекомендательный характер, а затем «их применение по ряду операций для крупнейших организаций станет обязательным». Другими словами, крупные банки, построившие экосистемы, чтобы входящим в них компаниям были доступны данные клиентов друг друга, должны будут открыть информацию конкурентам с начала 2025 года.

В новой концепции изложены два подхода внедрения открытых API: первый — только для финансовых институтов, второй — и для нефинансовых тоже. Второй полезнее и эффективнее, говорится в документе. Такая же развилка была и при выборе пути развития ЕБС. Тогда ЦБ решил ограничиться банками — и проект провалился.

Сейчас, похоже, регулятор наступает на те же грабли, предпочитая ставить эксперименты над финансистами, не задумываясь о том, чтобы участие в проекте было полезно и им. Что ж, у банкиров есть еще минимум два полных года, чтобы успешно запихнуть под сукно и эти благие намерения.