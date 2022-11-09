Еда по прежней цене

По расчетам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), значение индекса продовольственных цен в октябре составило 135,9 пункта — практически оставшись на уровне сентября (136 пунктов). После мартовского скачка до исторического максимума, когда на фоне событий на Украине индекс вырос на 33,6% год к году и на 12,6% к февралю, индекс снижается седьмой месяц подряд. При этом его значение все еще превышает прошлогодний уровень. Таким образом, хотя относительно марта индекс снизился на 14,9%, в годовом выражении (к октябрю 2021 года) он вырос на 2%.

ФАО отслеживает цены на пять групп продовольствия: зерно, мясо, растительное масло, сахар и молочная продукция. В октябре (как и в сентябре) дорожали только зерновые. Значение индекса цен на них составило 152,3 пункта, увеличившись за месяц на 3%, а год к году — на 11,1%. По сравнению с сентябрем цены выросли на все основные виды зерновых. Например, на пшеницу они увеличились на 3,2%. Главной причиной этого в ФАО называют сохраняющуюся неопределенность вокруг черноморской зерновой инициативы. На усиление напряженности на рынке повлияло и сокращение предложения в США по итогам пересмотра прогнозов производства в сторону понижения. Мировые цены на фуражные зерновые выросли за месяц на 3,5%, наибольший рост продемонстрировали цены на кукурузу — плюс 4,3%.

Цены на растительные масла снизились на 1,6% по сравнению с сентябрем и почти на 20% — по сравнению с октябрем прошлого года. «Продолжающееся падение этого индекса было обусловлено снижением мировых цен на пальмовое, соевое и рапсовое масла, которое с избытком компенсировало рост котировок подсолнечного масла»,— говорится в материалах ФАО. Индекс цен на молочную продукцию снизился на 1,7% по сравнению с сентябрем — падение продолжилось четвертый месяц подряд, тем не менее его значение было на 15,4% выше, чем в октябре прошлого года.

Мировые цены на мясо в октябре снизились на 1,4% по сравнению с сентябрем (продолжают падать четвертый месяц подряд), причем снижение коснулось всех видов мяса. Вместе с тем значение этого индекса по-прежнему превышает показатель аналогичного периода прошлого года (на 5,8%). Индекс цен на сахар — на 0,6% ниже сентябрьского показателя, но на 8,5% выше, чем годом ранее.

Венера Петрова