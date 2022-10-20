Сталь обманула ожидания

Ассоциация WorldSteel улучшила прогноз по спросу на сталь в России. В апреле ассоциация ожидала падения потребления на 20% в 2022 году, теперь прогнозирует снижение на 6%. Однако в 2023 году вместо стагнации в предыдущем прогнозе WSA теперь ждет снижения спроса на 10% из-за ужесточения санкций. Таким образом, оценки ассоциации на 2022 год теперь близки к официальным прогнозам Минпромторга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ассоциация производителей стали WorldSteel (WSA) улучшила свои ожидания по спросу на сталь в России на этот год, но ухудшила на 2023 год. Предыдущий прогноз, сделанный в апреле, предполагал в 2022 году падение потребления на 20%, до 35,1 млн тонн, с нулевой динамикой в 2023 году. Теперь WSA ждет снижения спроса в этом году на 6%, до 41,3 млн тонн, а в 2023 году падение составит 10%, до 37,2 млн тонн.

По мнению WSA, улучшение прогноза связано с высокими ценами на нефть и мерами государственной поддержки строительства. «Однако в автомобильном и машиностроительном секторах наблюдается глубокий спад из-за их высокой зависимости от импортных запчастей и компонентов»,— говорится в сообщении ассоциации. Сильное сокращение спроса в 2023 году увязывается с тем, что санкции со временем становятся все более жесткими.

Общее потребление стали в России, странах СНГ и на Украине, ожидают в WSA, упадет на 9,2% в этом году и на 6,7% в следующем. Улучшение ситуации на Украине в 2023 году в WSA связывают с работами по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей от военных действий.

Мировой спрос на сталь упадет в 2022 году на 2,3%, а в 2023 году ожидается рост на 1%. Апрельский прогноз предполагал рост на 0,4% и 2,2% соответственно. В WSA отмечают значительное ухудшение глобальной экономической среды, поскольку риск инфляции полностью реализовался наряду с другими серьезными препятствиями в виде вооруженного конфликта России и Украины, а также локдаунов в Китае. Проблемы с цепочками поставок несколько уменьшились в 2022 году, но продолжают сдерживать производственную деятельность по мере появления новых сбоев. В WSA считают, что, если боевые действия не завершатся в ближайшее время, а Китай продолжит придерживаться строгой политики карантинов, то узкие месте в поставках не исчезнут полностью, несмотря на замедление спроса.

Новый прогноз WSA близок к официальным оценкам российских властей. В мае 2022 года министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что спрос в России может снизиться в пределах 9%. Что касается производства, то 14 июня свой прогноз представила НЛМК. По оценкам компании, российские предприятия черной металлургии по итогам года снизят производство на 15%, на 11 млн тонн. Однако, судя по опубликованным результатам российских металлургических холдингов за третий квартал, ситуация складывается лучше. НЛМК по итогам девяти месяцев сохранила объем производства на уровне прошлого года в 12,8 млн тонн. Находящиеся под блокирующими санкциями США «Северсталь» и ММК сократили производство на 8% год к году и на 11,7% соответственно.

Российская металлургия, будучи ориентированной на экспорт, является мишенью для западных санкций. В проекте стратегии развития металлургии РФ говорится, что санкционные меры ЕС затронули экспорт 3,9 млн тонн готового металлопроката, 0,2 млн тонн трубной продукции, 0,7 млн тонн стальной заготовки на общую сумму $3,7 млрд.

«Мы прогнозируем падение спроса на сталь в России в 2022 году на 10%, в 2023 году — продолжение сокращения спроса на 15%»,— говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. По его словам, основными драйверами падения спроса являются закрытие западных рынков для российских металлургов из-за санкций, слабый спрос со стороны автомобилестроения и жилищного строительства. Факторами возможного восстановления спроса являются увеличение потребления российского металла на внутренним рынке и рост поставок в Азию.

Евгений Зайнуллин