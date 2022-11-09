Блок в обход

С начала блокировок в России зарубежных соцсетей и сервисов VPN на смартфоне и ПК, а то и не один, стал обязательным инструментом едва ли не каждого пользователя. По данным AppMagic, к середине года скачивание таких сервисов увеличилось в шесть раз. Казалось бы, самое время российским разработчикам выводить на рынок новые продукты. Но пока намечается противоположный тренд: «Лаборатория Касперского» объявила, что до конца года отключит VPN-приложение Kaspersky Secure Connection (давало пользователям доступ к более 2 тыс. серверов в 30 странах мира) для россиян. Для пользователей за пределами страны доступ сохранится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Исакова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Исакова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Отключение одного из популярных российских VPN совпало с тем, что Минцифры в очередной раз запросило у госкомпаний и банков информацию об используемых приватных сетях. Такие запросы начались еще в 2021 году — на их основе принимаются решения, какие VPN не подлежат блокировке Роскомнадзора. После начала военных действий на Украине и вала санкций тренд усилился. Так, зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин не раз заявлял, что, если VPN используется для доступа к заблокированным ресурсам, с ним «нужно бороться».

При этом число чисто отечественных VPN на удивление невелико. Кроме «Лаборатории Касперского» такие продукты разрабатывают HideMy.name, S-terra и «Ростелеком», но последний только для корпоративного сегмента. Информации об уходе остальных игроков пока нет, хотя сайт HideMy.name блокировали еще в 2018 году.

В «Лаборатории Касперского» мотивацию закрытия продукта для россиян не объяснили, но выводы напрашиваются: решение компании лежит в плоскости cost-benefit analysis (анализа «затраты-выгоды»). Как объясняют мои собеседники на IT-рынке, доходы от продажи сервисов VPN в России невысоки, зато давление растет — «запускать сервис, который будет учитывать все пожелания регуляторов, бессмысленно: его просто не купят».

Но есть и более банальная версия. Дело в том, что VPN «Лаборатории Касперского» работал на основе лицензии зарубежной Hotspot Shield VPN. Это означает, что Secure Connection использует серверную инфраструктуру Hotspot Shield, хотя и предлагает другой набор функций, фирменный интерфейс и другую цену. Лицензиат мог просто ограничить действие лицензии для распространения в России. В самой «Лаборатории Касперского» такую версию не комментируют.

Впрочем, вполне возможно, что ситуация позитивно скажется на россиянах в долгосрочной перспективе, например они научатся создавать собственные, импортонезависимые VPN-серверы. Благо на пока еще не заблокированном YouTube есть инструкции о том, как это сделать.