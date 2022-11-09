Борьба поколений

В группе B открывающегося 20 ноября чемпионата мира по футболу в Катаре собрались четыре сборные, чей потенциал едва ли поддается хотя бы более или менее точной оценке. Сборную Англии, учитывая репутацию и стоимость многих игроков, хочется поместить в фаворитский шорт-лист, но свежие результаты и свежие потери требуют ее оттуда выкинуть. А компанию англичанам в квартете составили иранская, американская и валлийская команды, которые вроде бы довольно скромны в смысле бэкграунда, но при этом все же совершенно не похожи на заранее смирившихся с печальной участью аутсайдеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборную Англии смело можно было бы причислить к претендентам на золото чемпионата мира, если бы не ее ужасное выступление в Лиге наций

Фото: Tony Obrien / Reuters Сборную Англии смело можно было бы причислить к претендентам на золото чемпионата мира, если бы не ее ужасное выступление в Лиге наций

Фото: Tony Obrien / Reuters

Если бы перед катарским чемпионатом мира кому-то пришло в голову составить рейтинг самых загадочных его участников, сборная Англии наверняка очутилась бы на его верхушке или по крайней мере рядышком с ней. С одной стороны, ее неумолимо тянет записать в претенденты не просто на медали, а на медали золотые, потому что поводов, намеков хватает. В конце концов, вся жизнь этой команды при тренере Гарете Саутгейте — это сплошное движение вперед.

Еще в середине прошлого десятилетия к ней было принято относиться со снисхождением и жалостью, что ли: бренд шикарный, популярный, но не видно, за счет чего может взлететь высоко. Но вот в 2018 году англичане, не знающие, что такое по-настоящему большой футбольный триумф с домашнего мирового первенства 56-летней давности, прорвались в полуфинал чемпионата мира, а в 2021-м чуть не выиграли чемпионат Европы, уступив в финале по пенальти итальянцам.

И следующий шаг как бы напрашивается, принимая во внимание возраст сборной. Бомбардир Гарри Кейн воспринимается в ней как матерый ветеран, а ему, между прочим, нет еще и 30. Многие его партнеры не просто моложе, а моложе значительно. Букайо Сака, Филу Фодену, Мейсону Маунту — слегка за 20, Джуду Беллингему 20 исполнится лишь летом 2023 года. При этом все они выступают по несколько сезонов за топовые клубы — «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», все поиграли за национальную команду, и на дефицит опыта тут ссылаться просто глупо: у парней его навалом. А молодость — она ведь именно на катарском чемпионате мира может быть серьезным плюсом: играть придется на жаре.

Однако такие очевидные наблюдения соседствуют с другими, куда менее приятными для тех, кому мила английская сборная. В этом году был розыгрыш Лиги наций, и в нем с англичанами творилось что-то кошмарное. Их рвали на кусочки венгры, мучили итальянцы, а яркое по именам нападение было более или менее эффективно отчего-то лишь в матчах с неудобными немцами. В остальных оно хранило гробовое молчание, удивляя своей беззубостью. А клубные выступления нынешней осени наводят на мысль о не слишком хорошем тонусе некоторых отвечающих за остроту английских футболистов — Рахима Стерлинга, Маунта.

Но атака — это явно не единственная головная боль Саутгейта и, скорее всего, даже не главная головная. Английская оборона совершенно не тянет на такую, какая должна быть у сборной, нацеливающейся на что-то грандиозное. Например, у английских экспертов уже превратился в привычную забаву подсчет ошибок Гарри Магуайра, по-прежнему выполняющего функции ее стержня. А травмы Кайла Уокера и опорника Калвина Филлипса точно не добавляют Саутгейту спокойствия за тылы.

Английские слабости попробуют использовать сборные, которые в силу неброскости бэкграунда, конечно, никому не приходит в голову записывать в когорту фаворитов чемпионата, но которые между тем и слабаками не смотрятся. Допустим, у иранцев немало футболистов, играющих в приличных европейских чемпионатах, а передняя линия и вовсе чуть ли не топовая. В России знают прежде всего, разумеется, Сердара Азмуна. После перехода прошлой зимой из «Зенита» в «Байер» он слегка скис, но в сборной Азмун всегда чувствовал себя очень комфортно, что бы с ним ни происходило на клубном уровне. Скорее всего, еще одним вингером иранской основы будет жутко колючий Алиреза Джаханбахш из «Фейенорда», а в центре коварного треугольника окажется Мехди Тареми. Этот нападающий в текущем сезоне переживает расцвет и забил за «Порту» пять голов на групповом этапе Лиги чемпионов. А руководит этим оркестром Карлуш Кейруш — тренер с богатой биографией, подразумевающей в том числе умение подвести команду к важнейшему турниру в оптимальной форме.

Сборная США выглядит еще перспективнее. Про генерацию, работать с которой выпало наставнику Греггу Берхалтеру, говорят как про самую талантливую в истории американского футбола в принципе. И опровергнуть тезис тяжело. Сержиньо Дест, Уэстон Маккенни, Юнус Муса, Кристиан Пулишич, Джош Сарджент, Тим Веа — все это сверстники английских талантов вроде Сака или Маунта, которые уже заработали место в лучших европейских лигах, а некоторые — как Дест, Маккенни или Пулишич — в ведущих клубах.

Футбол при Берхалтере американцы показывают чрезвычайно трендовый. Его ключевые элементы — прессинг и скорость, постоянные рывки по флангам — коронка Деста, Веа, Энтони Робинсона. Но называть сборную США командой без изъянов было бы все же серьезным преувеличением. Наиболее заметный среди них — это отсутствие соответствующих по классу фланговым игрокам и хавбекам центральных нападающих и, что еще хуже, центральных защитников. В центре обороны американцы могут оказаться чересчур уязвимы.

Валлийцы проникли на чемпионат мира впервые с 1958 года, и их успех представляется добытым как бы вопреки логике и обстоятельствам. Это, к примеру, пять лет назад он никого бы не удивил. Но сейчас ситуация иная. Все валлийские лидеры — Гарет Бейл, Аарон Рэмзи, Джо Аллен — переживают закат карьеры, но в сборной им до сих пор не нашлось альтернативы. И Бейл, хоть он летом отправился в США потихоньку доигрывать до пенсии, все равно остается суперзвездой этой сборной, на талант которой молятся ее болельщики.

Тем не менее легкой добычей для конкурентов валлийцы, вероятно, не будут. В последнее время они приспособились к аутсайдерским одежкам, и что в квалификации к чемпионату мира, что в матчах Лиги наций в этом году среднее владение мячом у них лишь немножко зашкаливало за 40%. Зато, отдавая его соперникам, футболисты сборной Уэльса научились компактно и плотно обороняться, регулярно вылавливая шансы для контратак. И эта тактика нередко выливается в мучения и для шикарных сборных, которые быстро понимают, что взломать валлийские рубежи — задачка заковыристая. Правда, чтобы тактика работала и на чемпионате мира, нужен резвый, как в молодости, Бейл. Иначе валлийская игра будет беспросветной тоской.

Группа B Сборная Англии Место в рейтинге FIFA — 5-е. Чемпионат мира 2018 года — 4-е место. Ключевые игроки — Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Мейсон Маунт, Рахим Стерлинг (оба — «Челси»), Джон Стоунс, Фил Фоден (оба — «Манчестер Сити»), Букайо Сака («Арсенал»), Джуд Беллингем («Боруссия», Дортмунд, Германия), Гарри Кейн («Тоттенхем»). Коэффициент Winline на первое место в группе — 1,33. Сборная США Место в рейтинге FIFA — 16-е. Чемпионат мира 2018 года — не участвовала. Ключевые игроки — Сержиньо Дест («Милан», Италия), Энтони Робинсон («Фулхем», Англия), Уэстон Маккенни («Ювентус», Италия), Юнус Муса («Валенсия», Испания), Кристиан Пулишич («Челси», Англия), Тимоти Веа («Лилль», Франция). Коэффициент Winline на первое место в группе — 6,40. Сборная Уэльса Место в рейтинге FIFA — 19-е. Чемпионат мира 2018 года — не участвовала. Ключевые игроки — Уэйн Хеннесси («Ноттингем», Англия), Крис Гантер («Уимблдон», Англия), Гарет Бейл («Лос-Анджелес», США), Аарон Рэмзи («Ницца», Франция), Джо Аллен («Суонси»). Коэффициент Winline на первое место в группе — 6,85. Сборная Ирана Место в рейтинге FIFA — 20-е. Чемпионат мира 2018 года — групповой этап. Ключевые игроки — Алиреза Бейранванд («Персеполис»), Эхсан Хайсафи, Милад Мохаммади (оба — АЕК, Греция), Алиреза Джаханбахш («Фейенорд», Нидерланды), Сердар Азмун («Байер», Германия), Мехди Тареми («Порту», Португалия). Коэффициент Winline на первое место в группе — 18.

Алексей Доспехов