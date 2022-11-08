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Коммерсантъ FM
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5,239 триллиона рублей составили сборы Федеральной таможенной службы в бюджет в январе—октябре 2022 года. Годом ранее эта сумма составляла 5,497 трлн руб. (снижение на 4,7%). Поступления отдельно за октябрь служба не раскрывает, но их размер можно определить через разницу сборов за десять и девять месяцев — 443 млрд руб., что на 36% меньше результата октября 2021 года. В конце октября первый замглавы ФТС Руслан Давыдов отмечал, что падение импорта в РФ по итогам девяти месяцев замедлилось до 15–16% в годовом выражении после весеннего провала. Прогнозное задание по сборам в бюджет на 2022 год для ФТС составляет 6,224 трлн руб., в 2021-м было собрано 7,156 трлн руб.

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