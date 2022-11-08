Заседание с летальным исходом

Как стало известно “Ъ”, в понедельник в Мещанском райсуде Москвы во время судебного заседания скончался обвиняемый в мошенничестве бизнесмен Евгений Пчелкин. 48-летний мужчина уже более года находился в СИЗО и неоднократно жаловался на ухудшающееся состояние здоровья. По словам его защиты, ходатайствовать о переводе под домашний арест господина Пчелкина следователь готова была только в случае признания обвиняемым своей вины.

ЧП в Мещанском райсуде произошло примерно через пять минут после того, как Евгения Пчелкина завели в зал. Поместив подсудимого в «аквариум», конвой снял с него наручники. Однако, едва повернувшись к лавке, мужчина неожиданно рухнул на пол. Первую медицинскую помощь ему попытались оказать конвоиры. Скорая прибыла через десять минут, но врачам оставалось только констатировать смерть мужчины.

Под уголовное преследование учредитель и гендиректор столичных ООО «ТД Формет» и ООО «ТК Формет» (специализируются на оптовой торговле металлом и металлическими рудами) Евгений Пчелкин попал в августе прошлого года. При этом возбужденное УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) никак не было связано с бизнесом господина Пчелкина. Обвиняли его и его предполагаемую сообщницу Ирину Гольцову (находится под подпиской о невыезде) в мошенничестве с квартирами. Соответствующее заявление на них, по данным “Ъ”, написал один из клиентов обанкротившейся в 2016 году компании СУ-155 — некогда одного из крупнейших московских застройщиков. В ходе расследования выяснилось, что правами на приобретенные заявителем на стадии строительства на Нагатинской набережной пять квартир владеет также и Евгений Пчелкин. По словам адвоката бизнесмена Вероники Ларионовой, ее подзащитный тоже купил их еще на стадии строительства, решив вложить накопленные средства в недвижимость. «Разбираться в том, что застройщик банально занимался двойными продажами, следствие не захотело»,— говорит госпожа Ларионова. Отметим, что за год до краха в отношении руководства СУ-155, включая гендиректора Александра Мещерякова, было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о неуплате налогов и хищении средств дольщиков. Однако через год их прекратили в связи с тем, что компания вернула в бюджет более 2 млрд руб.

18 августа 2021 года следователи пришли домой к Евгению Пчелкину с обыском, после которого его задержали. «Следователь Яна Радчинская и слушать ничего не хотела о том, что отец троих детей, да еще страдающий хроническим сердечным заболеванием, препятствующим содержанию в изоляторе, скрываться от нее не намерен. Во время допроса она прямо сказала: будет признание — будет домашний арест»,— заявила “Ъ” адвокат Ларионова. Однако ее подзащитный на это не пошел, и 21 августа Нагатинский райсуд Москвы отправил его в СИЗО.

По словам защитника, за время пребывания в «Матросской Тишине» состояние ее клиента резко ухудшилось и на какое-то время администрации изолятора его даже пришлось госпитализировать в одну из столичных клиник. «На наши последующие жалобы просто никто не реагировал, и вот итог. В одном из последних писем Евгений так и написал: я здесь умираю»,— говорит Вероника Ларионова.

Отметим, что в суд уголовное дело в отношении Евгения Пчелкина и Ирины Гольцовой поступило еще 1 августа 2022 года, но с тех пор дальше предварительных слушаний процесс так и не продвинулся.

Олег Рубникович