Игры на предъявителя

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Мошенники воспользовались прекращением нормальной работы магазина видеоигр PlayStation Store для кражи данных банковских карт. Злоумышленники работают через сайты, на которых якобы можно купить коды пополнения кошелька магазина. Крупные ресурсы уже не продают ваучеры для российского PlayStation Store, но предложения для польских и турецких рынков встречаются на маркетплейсах и площадках объявлений. Эксперты советуют игрокам подождать: к концу года можно надеяться на появление продавцов с хорошей репутацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly / Reuters Фото: Andrew Kelly / Reuters

С начала года Group-IB обнаружила 246 мошеннических ресурсов, использующих бренды видеоигр или названия их разработчиков, сообщили “Ъ” в компании. Часть подставных сайтов предлагает своим посетителям купить карты пополнения счета в магазине PlayStation Store, российский сегмент которого был отключен в марте из-за военных действий РФ на Украине. Когда посетитель решает купить ваучер, сайт перенаправляет его на фиктивные шлюзы оплаты и похищает данные карты.

На мошеннических сайтах говорится, что ваучеров номиналом от 500 руб. до 2 тыс. руб. уже нет в наличии, вместо них предлагается купить коды на 2,5–6 тыс. руб. (в российском разделе PlayStation Store новые высокобюджетные игры продаются за 5 тыс. руб.). На тех сайтах, которые нашли в Group-IB, «продавались» коды только с рублевым номиналом, уточнили в компании.

Витрина PlayStation Store в России закрылась 10 марта. В апреле владельцы PlayStation обнаружили, что баланс магазина можно пополнять с помощью ваучеров через настройки аккаунта, а покупать игры — через поисковую выдачу на консоли. При этом некоторые игры находить не получается, а с некоторых аккаунтов покупка не проходит, отмечали пользователи сайта DTF. Крупные ритейлеры больше не продают карты оплаты PlayStation Store. На других игровых площадках сохраняются альтернативные способы оплаты. Epic Games Store до сих пор принимает карты большинства российских банков, оплату через Qiwi либо со счета мобильного телефона, Steam можно пополнить с Qiwi или WebMoney. Некоторые пользователи PlayStation, чтобы обойти ограничения, создают новые аккаунты с указанием других стран, однако платить в них с российских банковских карт все равно невозможно.

Ряд ИП на Ozon продают коды пополнения кошелька или активации подписки PlayStation Plus (позволяет скачивать некоторые игры и необходима для игры онлайн), в том числе предназначенные для Польши и Турции, убедился “Ъ”. На «Яндекс.Маркете» коды в продаже найти не удалось. В Ozon не ответили на запрос “Ъ”, в «Яндекс.Маркете» отказались от комментариев.

Предложения о продаже ваучеров также доступны на Avito, некоторые из них были размещены в блоке VIP-объявлений, то есть продавец заплатил площадке за продвижение в выдаче. В Avito сообщили “Ъ”, что услуги пополнения баланса PlayStation Store не запрещены ни законом, ни правилами платформы. «Если мы получаем жалобы или находим триггеры нарушения условий сделки, то аккаунт отправляется на дополнительную ручную проверку»,— говорят там. Единичные объявления встречались на «Юле», представитель сервиса сообщил “Ъ”, что объявления о продаже подписок и кодов запрещены на площадке и блокируются.

Рядовые игроки, столкнувшись с проблемами доступа к контенту, скорее отставят приставку и найдут новое увлечение, считает исполнительный директор GFN.ru Павел Троицкий. Однако, признает он, «хардкор-геймеры и киберспортсмены без проблем воспользуются любым способом получить доступ к играм, неважно, насколько сложным и рискованным». Владельцы консолей, поддерживающих игры на физических носителях, находятся в лучшем положении, чем те, у кого консоли без дисковода — PlayStation 5 Digital Edition и Xbox Series S, отметил основатель портала rawg.io Гаджи Махтиев. Попытки покупать цифровой контент в обход ограничений сейчас рискованны, «велика вероятность натолкнуться на неработающие схемы», подтверждает он. Однако Гаджи Махтиев считает, что до конца года рынок стабилизируется, «определятся компании с хорошей репутацией, хотя и работающие по серым схемам».

Юрий Литвиненко