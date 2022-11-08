Хозяйский расчет

Представление участников открывающегося 20 ноября чемпионата мира по футболу “Ъ” начинает с группы A, в которой собрались четыре разные по статусу команды. Голландская похожа на такую, которую хочется, пусть и с оговорками, записать в претенденты на очень серьезные достижения, сенегальская — на вполне готовую при удачном стечении обстоятельств довольно громко выстрелить темную лошадку, эквадорская — на классического середнячка не без амбиций и достоинств, а катарская — на классического аутсайдера: такому вряд ли помогут даже родные поля и родная погода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С возвращением Луи ван Гала (в центре) на должность главного тренера сборная Голландии преобразилась и вновь претендует на очень серьезные достижения

Фото: ANP / Getty Images С возвращением Луи ван Гала (в центре) на должность главного тренера сборная Голландии преобразилась и вновь претендует на очень серьезные достижения

Фото: ANP / Getty Images

Соблазн записать сборную Нидерландов, может быть, даже не в расширенный, а сжатый до шорт-листа список претендентов на награды чемпионата мира и вправду велик. Формальных, бросающихся в глаза оснований для ее включения в него вполне достаточно — не надо ничего выдумывать.

Во второй половине прошлого десятилетия эта команда пережила кризис, а его пиком был пролет мимо российского мирового первенства 2018 года. Но теперь, конечно, ни о каком кризисе речи не идет, а при желании в свежих результатах голландцев можно обнаружить явные признаки стремительного движения вперед. На безусловного гранда, вернувшего прежний лоск, они походили еще на прошлогоднем чемпионате Европы, правда, лишь до того, как наткнулись в стартовом раунде play-off на чехов и уступили им, умудрившись не нанести ни единого удара в створ. Но после того турнира на посту наставника сборной Нидерландов Франка де Бура сменил ветеран Луи ван Гал, и оказалось, что на восьмом десятке он еще в состоянии ставить игру трендовую и эффективную. Лучшая иллюстрация трендовости очень свежа. В этом году в розыгрыше Лиги наций голландцы, играя в крепкой группе, одержали в шести матчах пять побед, чуть подпортив статистику ничьей с поляками. А среди этих побед две состоялись в матчах с бельгийцами, которых уж точно в шорт-лист охотников за призами любой включит без особых колебаний, в гостях — со счетом 4:1.

А вслед за результатами, разумеется, все, кому симпатичны голландцы, доказывая их потенциал, назовут яркие имена, которых и без травмированного Джорджиньо Вейналдума будет полным-полно в их заявке. Виргил ван Дейк — эталон центрального защитника, Маттейс де Лигт — тоже исключительный по таланту игрок этого амплуа, Дензел Дюмфрис — почти что эталон защитника флангового, Френки де Йонг — футболист с колоссальным диспетчерским даром, а Мемфис Депай забивает в сборной с регулярностью хоккейного снайпера.

Но все же ставить на голландцев, видимо, надо с осторожностью, добавляя целый ряд важных оговорок. Ну, например, насчет того, что ни элитного вратаря, ни элитного — по высшим меркам — форварда, который бы чувствовал себя хорошо именно на острие, у них нет. Или насчет того, что в нынешнем сезоне де Йонг в «Барселоне» на вторых ролях, а Депай и вовсе сидит на скамейке запасных и их тонус вызывает вопросы. А ван Дейк давно приобрел привычку получать повреждения в самый неподходящий момент.

Сборная Сенегала — действующий чемпион Африки, и это уже неплохая характеристика, учитывая довольно высокую плотность футбольной конкуренции в этом регионе. А чтобы окончательно избавиться от сомнений по поводу высоты ее катарского потолка, следует повнимательнее присмотреться к сенегальским кадрам. Летний переход из «Ливерпуля» в «Баварию» никак не сказался на продуктивности Садио Мане: он по-прежнему забивает и ассистирует партнерам. Эдуар Менди в «Челси» превратился в топового голкипера. Тот факт, что лондонцы в межсезонье купили его соотечественника Калиду Кулибали, тоже был воспринят экспертами как шаг совершенно закономерный: мало кто настолько уверенно играет в центре обороны. В ведущих лигах играют или играли Идрисса Гейе, Исмаила Сарр, Шейху Куяте. В общем, это недурной набор, с которым как-то даже странно мечтать лишь о выходе из группы — можно вроде бы заглянуть и подальше.

Но одно обстоятельство мешает назвать сенегальцев безусловной ровней тем же голландцам и тем более гигантам с репутацией безупречной. У них все в порядке с тылами, с атакующей линией, но вот линия ключевая, средняя все-таки прилично проседает. Гейе и Куяте уже за тридцать, они далеко не так мобильны, как в молодости, но тренеру Алиу Сиссе все равно приходится на них полагаться: адекватной замены под рукой нет. Замаскировать трудности Сиссе в последнее время пытался, варьируя тактические схемы, но помогало это далеко не всегда. До титула континентального чемпиона и путевки на чемпионат мира сенегальцы добрались отнюдь не по ковровой дорожке, а часто страдая в режиме выживания.

Эквадорская сборная на фоне сенегальской и голландской смотрится немного неказисто. Тем, кто не сходит с ума по южноамериканскому футболу, пытаясь уследить за всем, что в нем происходит, должны быть знакомы два-три ее игрока, вряд ли больше. Это, допустим, прогрессирующий молодой хавбек английского «Брайтона» Мойсес Кайседо, закрывающий опорную зону, и «динозавр» эквадорского нападения Эннер Валенсия. Но про эту сборную надо непременно знать, что она играет в жутко неудобный для сильных соперников футбол, полную противоположность классическому латиноамериканскому стилю. В нем вместо тонкости — жесткость, вместо страсти — дисциплинированность, вместо атаки — контратака. При этом система, выстроенная тренером Густаво Альфаро, сбоев практически не дает: очки у эквадорцев приходится, как правило, выгрызать.

Всем этим командам предстоит иметь дело в квартете с хозяевами чемпионата мира. Своя публика, свои стадионы, своя специфическая, то есть, скорее всего, жаркая и душная погода — вот и все их козыри. На класс футболистов катарцам рассчитывать не приходится. В местной прессе, естественно, выделяют некоторых — допустим, форвардов Акрама Афифа и Альмуза Али, которые отлично взаимодействуют друг с другом. Но это, как и остальные катарские футболисты, звезды исключительно локального масштаба, выступающие в местном чемпионате, а чемпионаты европейские не интересующие. Представить, что, не имея опыта больших турниров, они вдруг расправляются с голландцами или сенегальцами, невероятно сложно, и составители рейтингов участников чемпионата мира, из какой бы страны они родом ни были, всегда уверенно отправляют сборную Катара на нижнюю, 32-ю строчку.

Группа A Сборная Нидерландов Место в рейтинге FIFA — 8-е. Чемпионат мира 2018 года — не участвовала. Ключевые игроки — Виргил ван Дейк («Ливерпуль», Англия), Стефан де Врей, Дензел Дюмфрис (оба — «Интер», Италия), Маттейс де Лигт («Бавария», Германия), Френки де Йонг, Мемфис Депай (оба — «Барселона», Испания), Стивен Бергвейн («Аякс»). Коэффициент Winline на первое место в группе — 1,44. Сборная Сенегала Место в рейтинге FIFA — 18-е. Чемпионат мира 2018 года — групповой этап. Ключевые игроки — Эдуар Менди, Калиду Кулибали (оба — «Челси», Англия), Идрисса Гейе («Эвертон», Англия), Шейху Куяте («Ноттингем», Англия), Исмаила Сарр («Уотфорд», Англия), Садио Мане («Бавария», Германия). Коэффициент Winline на первое место в группе — 5,2. Сборная Эквадора Место в рейтинге FIFA — 44-е. Чемпионат мира 2018 года — не участвовала. Ключевые игроки — Пьеро Инкапье («Байер», Германия), Первис Эступиньян, Мойсес Кайседо (оба — «Брайтон», Англия), Эннер Валенсия («Фенербахче», Турция). Коэффициент Winline на первое место в группе — 6,95. Сборная Катара Место в рейтинге FIFA — 50-е. Чемпионат мира 2018 года — не участвовала. Ключевые игроки — Абделькарим Хассан, Акрам Афиф (оба — «Аль-Садд»), Карим Будиаф, Альмуз Али (оба — «Аль-Духайль»). Коэффициент Winline на первое место в группе — 14.

Алексей Доспехов