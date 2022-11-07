261 тысяча рабочих мест была создана в США в октябре, сообщил в пятницу Минтруд страны. Это меньше, чем в предыдущие месяцы,— в сентябре в стране появилось 315 тыс. новых рабочих мест (средний прирост с начала года 407 тыс. в месяц). Безработица при этом в октябре выросла до 3,7% с 3,5% в сентябре, численность безработных увеличилось на 306 тыс. человек — до 6,1 млн. Заметим, уровень безработицы — один из ключевых ориентиров ФРС США в принятии решений о ключевой ставке. На прошлой неделе она в четвертый раз была повышена на 0,75 процентного пункта, а устойчивое снижение числа новых рабочих мест может ограничить готовность регулятора повышать ставку прежними темпами.