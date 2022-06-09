«Моя партия умерла с Жириновским»

346 2 мин. ...

Высший совет ЛДПР исключил из партии бывшего первого заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Александра Шерина. Поводом стала его активная, но безуспешная попытка выдвинуться на пост председателя, который после смерти Владимира Жириновского достался главе думского комитета по международным делам Леониду Слуцкому. Изгнание господина Шерина говорит о том, что новый лидер ЛДПР сумел консолидировать власть в партии, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При Владимире Жириновском руководство ЛДПР явно благоволило Александру Шерину, при Леониде Слуцком его звезда зашла

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ При Владимире Жириновском руководство ЛДПР явно благоволило Александру Шерину, при Леониде Слуцком его звезда зашла

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Исключен по решению высшего совета за нарушение партийной дисциплины. Этот вопрос назревал давно, Александр Николаевич (Шерин.— “Ъ”) сам сделал для этого все возможное»,— объяснили в пресс-службе партии. Решение принято единогласно — «за неоднократное нарушение партийной дисциплины и норм устава», добавил член высшего совета Ярослав Нилов.

Депутат Госдумы шестого и седьмого созывов Александр Шерин до недавнего времени сам входил в этот совет. Он пришел в федеральную политику из Рязанской области, где долгие годы руководил местной ячейкой ЛДПР, а также фракцией либерал-демократов в региональном парламенте. На выборах в 2016 году господин Шерин прошел в Госдуму по рязанско-тамбовскому списку ЛДПР и получил должность первого зампреда комитета по обороне, отметившись рядом громких высказываний по вопросам внешней политики.

На следующих выборах в 2021 году, ставших гораздо менее удачными для либерал-демократов, Александр Шерин остался без думского кресла и вернулся в «родную» ячейку ЛДПР. Там политик неожиданно встретил мощное отторжение со стороны рязанских партийцев, которые пожаловались на «постоянного гостя федеральных каналов» Владимиру Жириновскому. Но в этом конфликте верхушка ЛДПР безоговорочно встала на сторону господина Шерина: «бунт» был подавлен, а экс-депутат утвержден координатором.

Все изменилось после скоропостижной кончины вождя. В конце апреля Александр Шерин заявил о намерении побороться за пост председателя ЛДПР и публично предложил однопартийцам поддержать его, чем нарушил 40-дневный мораторий на обсуждение кадровых вопросов. В тот же день высший совет исключил бывшего депутата из своего состава. Однако господина Шерина это не остановило. Рязанская ячейка стала единственной, выдвинувшей на рассмотрение съезда альтернативную кандидатуру (все остальные предложили Леонида Слуцкого), а когда высший совет отверг ее, политик попытался попасть в бюллетень «с голоса». Впрочем, и эту попытку съезд ожидаемо пресек: за поступившее предложение просто никто не проголосовал. 27 мая господин Слуцкий был избран председателем на безальтернативной основе. После этого господин Шерин написал в Telegram, что ЛДПР необходима точечная «депедеризация» — по аналогии с денацификацией Украины. Позже он удалил этот пост.

В среду Александр Шерин заявил “Ъ”, что его исключили не из ЛДПР, а из «партии Слуцкого» — «моя партия умерла вместе с Жириновским». По словам экс-депутата, он предлагал однопартийцам провести «что-то типа праймериз», за что на закрытой части съезда ему «устроили суд Линча» и «облили лживой грязью», обвинив в коррупции, торговле мандатами, связях с криминалом и «нерукопожатности среди десантников» (господин Шерин — майор запаса ВДВ). «Расправиться с человеком, который всего лишь предложил внести свою кандидатуру в бюллетень для тайного голосования? Не думаю, что это признак силы,— сказал господин Шерин.— Я считаю, что безальтернативным кандидатом в бюллетене мог быть только Жириновский». Он также добавил, что был готов «глубже обсудить» вопрос «депедеризации», но едва ли кто-то из бывших однопартийцев захочет развивать эту тему. «И я ее закрываю для себя»,— сказал господин Шерин.

Исключение Александра Шерина из ЛДПР свидетельствует о консолидации власти в руках Леонида Слуцкого, считает политолог Алексей Макаркин. «Если бы партия после смерти Жириновского начала распадаться, то возникла бы внутренняя оппозиция. Однако выдвижение Шерина практически никто не поддержал, значит, на данный момент Слуцкий контролирует ситуацию. А вот что будет с ЛДПР дальше, прояснится после сентябрьских выборов в заксобрания. Если Жириновский всегда устраивал шоу, то у Слуцкого шоу не получится»,— резюмировал эксперт.

Андрей Прах