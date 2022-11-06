Слишком далеки они от народа

В преддверии промежуточных выборов в Конгресс в США, намеченных на 8 ноября, демократы, отдающие себе отчет в том, что теряют поддержку избирателей, пытаются за счет предвыборной агитации наверстать упущенное, но при этом не учитывают допущенных ошибок. Американцы недовольны тем, что правящая партия игнорирует злободневные проблемы в экономике и социальной сфере и нацелена на решение более абстрактных вопросов. Результат — шансы потерять обе палаты Конгресса для демократов достигли 54%. Это свяжет правительство Джо Байдена по рукам и ногам. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден и бывший президент США Барак Обама

Фото: Patrick Semansky / AP Президент США Джо Байден и бывший президент США Барак Обама

Фото: Patrick Semansky / AP

В субботу два демократических президента США — бывший Барак Обама и нынешний Джо Байден — объединились ради последнего рывка перед промежуточным выборами, чтобы не допустить проигрыша их кандидата в Сенат в ключевом штате Пенсильвания. Два лидера приехали убедить избирателей проголосовать за вице-губернатора штата Джона Феттермана, которому предстоит побороться за кресло сенатора со сторонником Дональда Трампа, знаменитым врачом и телеведущим, американцем турецкого происхождения Мехметом Озом. Выступления Дональда Трампа и самого вице-губернатора, или, как его называют в Америке, Доктора Оза, перед избирателями состоялись в тот же день, но позднее.

Последние данные общественного мнения для демократов в Пенсильвании неутешительны. Уверенное лидерство их кандидата было утеряно. По последним опросам, Доктор Оз опережает оппонента-демократа на 2 процентных пункта с 48% высказавшихся за него респондентов. Причем тренд на рост популярности республиканца стал очевиден после его выступления на теледебатах, где он затронул решение злободневных проблем, которые демократы по какой-то причине игнорируют. Пока национальный агрегатор FiveThirtyEight все еще дает демократам больше шансов на выигрыш (53%) в этом штате. Однако если посмотреть на динамику за последние несколько дней до выборов, то она очевидна: демократы постепенно теряют преимущество.

О возможности такого сценария, причем в масштабе всей страны, демократические стратеги еще месяц назад предупреждали руководство партии. Они настойчиво призывали их спуститься с небес на землю и заняться вопросами, которые американцев беспокоят здесь и сейчас, а это быстрый рост преступности, инфляция и иммиграционный кризис.

Казалось бы, правящей партии за несколько дней до выборов нужно было бы выступить с новой креативной стратегией, сыграть ва-банк, чтобы вновь вернуть поддержку, но лидеры продолжают гнуть свою линию, несмотря на утрату доверия избирателя.

Свидетельство тому — выступления Барака Обамы в пенсильванских городах Филадельфии и Питсбурге, где он доказывал, что Демократическая партия защищает основополагающие ценности нации и борется «за инклюзивную, полную надежд и устремленную в будущее Америку», которой угрожают экс-президент Дональд Трамп и его сторонники.

А тем временем многие американцы невольно начали испытывать ностальгию по временам экс-президента. Ведь бензин на американских заправках вновь устремился к психологической отметке $4 за галлон, что примерно на 50% дороже, чем при Дональде Трампе. За первую половину 2022 года количество убийств в США возросло на 39%, если сравнивать с тем же периодом 2019 года, сообщает Time. Американцев беспокоит и то, что администрация делает мало с иммиграционным кризисом и в сентябре поток беженцев, пересекающих южную границу США, опять вырос на 15%, сообщают американские пограничники.

Другая очевидная проблема выступлений демократических лидеров была в том, что как Джо Байден, так и Барак Обама лишь настаивали, что надо голосовать против республиканцев, но не предлагали избирателям ничего нового и не давали обещаний. А чтобы все оставалось как есть, американцы уже не хотят — лишь менее трети граждан США считают, что их страна двигается в правильном направлении, сообщал ранее Rasmussen Reports. В этой ситуации аргументы господина Байдена, что он лучше знает Пенсильванию и прожил в ней дольше, чем Мехмет Оз, «а Джон Феттерман, который давно в Пенсильвании», поможет американскому президенту проводить избранную его партией политику, вряд ли избирателя убедили.

Между тем факт остается фактом: не особенно сильный кандидат Оз, который действительно поселился в Пенсильвании совсем недавно и не имеет серьезного политического бэкграунда, если не считать таковым его шоу про здоровье на консервативном Fox News, перетянул на свою сторону колеблющихся избирателей.

Пенсильвания, к слову, в этом вопросе крайне показательный штат, по которому можно судить о ситуации во всей Америке. Всего за один месяц республиканцы, согласно опросам, удвоили свои шансы на получение большинства в Сенате. Сейчас победу в верхней палате отдают им 53% опрошенных, в то время как в сентябре — менее 25%, свидетельствуют подсчеты FiveThirtyEight. Показатели правящей партии в нижней палате и того меньше — около 15%.

Таким образом, главная борьба между демократами и республиканцами сейчас будет разворачиваться за Сенат, в котором республиканцам нужно получить лишь одно дополнительное кресло, чтобы вернуть над ним контроль. А это, как признавался несколькими месяцами ранее на встрече с однопартийцами Джо Байден, сделает его практически бессильным, если не считать оставшегося у него права вето.

На сегодня помимо наметившегося тренда в Пенсильвании лучшие возможности у республиканцев в Неваде и Джорджии. Напряженная борьба ожидается в Аризоне и Нью-Гемпшире, в Северной Каролине, Огайо и Висконсине. Кандидаты в двух последних также идут нос к носу, но, скорее всего, победителями там станут республиканцы, пишет FiveThirtyEight.

Со своей стороны, Politico указывает на четкий тренд усиления позиций республиканцев в большинстве конкурентных гонок. Некоторые из них конкурентными стали для многих стратегов совершенно неожиданно. Это, например, Колорадо и Вашингтон, где поддержка демократов традиционно крайне сильна. В обоих штатах Джо Байден на президентских выборах 2020 года опережал Дональда Трампа с двухзначными показателями (на 13,5 и 20,5 процентного пункта).

Еще один очевидный факт — рекордно высокая активность американских избирателей на промежуточных выборах.

Корреспондент “Ъ” пообщалась с одним из наблюдателей на участке в столичном регионе США. И, по его словам, «складывается ощущение, что это не выборы в Конгресс, а президентские выборы».

«Люди, видимо, чувствуют, что решают судьбу страны»,— предположил он.

Эти наблюдения подтверждаются статистикой. Как сообщает The New York Times, «обеспокоенные и поляризованные американцы наводнили места для досрочного голосования и в большом количестве отправили бюллетени по почте». По состоянию на четверг проголосовавших было уже более 32 млн (примерно 18% от всех зарегистрированных избирателей в стране). Пока среди заранее проголосовавших больше демократов, пишет газета. Однако это временная тенденция, поскольку республиканцы предпочитают лично присутствовать на участке и обычно голосуют в день выборов, опасаясь подтасовок.

Интересна и другая деталь: нынешние выборы в Конгресс практически снимают вопросы о том, насколько сильно среди республиканцев доверие к Дональду Трампу. Как показывает Ballotpedia, 92% поддержанных им республиканских кандидатов в 2020 году получили номинацию от партии. Неудивительно, что, по данным Axios, в команде Трампа всерьез обсуждают возможность официально объявить о его участии в выборах в 2024 году уже в середине ноября.

Специалист по связям с общественностью Джон Вароли в беседе с “Ъ” соглашается, что республиканцы сейчас на волне успеха. У многих в США «видение таково, что, к чему бы ни прикасались демократы, все идет прахом — от национальной политики в области энергетики до Украины». По его словам, раздражение можно видеть не только в колеблющихся, но и в традиционно демократических штатах, например в Нью-Йорке или Нью-Джерси. «Народный гнев» вызван «высоким уровнем инфляции, особенно ценой на бензин, общим ухудшением экономики, стремительным ростом преступности в наших городах, потоком иммигрантов через нашу южную границу, торговлей людьми и — вишенка на торте — угрозой ядерной войны». Избиратель недоумевает, почему «Белый дом Байдена на фоне этого хаоса больше интересуют абстрактные проблемы вроде изменения климата (в котором большинство американцев не видят сиюминутной угрозы) или, например, прав меньшинств».