Турагентствам не хватает на офисы

Снижение доходов турагентств из-за падения числа выездных поездок россиян вынуждает участников рынка отказываться от офлайн-присутствия. За год количество офисов компаний в крупных городах сократилось на 11%. Это затрудняет привлечение новых клиентов, но возобновления развития офлайн-продаж, по крайней мере в ближайшем будущем, эксперты не ждут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К ноябрю число офисов турагентств в 16 крупнейших российских городах сократилось на 11%, до 7,1 тыс., подсчитали в 2ГИС. Наиболее заметный спад произошел в Волгограде — на 18,4%, до 133 точек. В Москве число офлайн-турагентств снизилось на 10,5%, до 2,03 тыс., в Санкт-Петербурге — на 11,9%, до 1,03 тыс.

Число офисов турагентств в крупнейших российских городах на ноябрь 2022 года Город Число офисов Динамика год к году (%) Москва 2028 -10,5 Санкт-Петербург 1026 -11,9 Екатеринбург 513 -10,5 Казань 360 -10,2 Новосибирск 341 -8,8 Челябинск 336 -12,7 Нижний Новгород 314 -13 Пермь 302 -11,2 Уфа 301 -9,9 Красноярск 297 -8,6 Самара 291 -14,7 Краснодар 249 -11,1 Ростов-на-Дону 216 -14,3 Омск 215 -14 Воронеж 196 -11,3 Волгоград 133 -18,4 Источник: 2ГИС.

Представитель OnlineTur.ru Игорь Блинов отмечает, что с начала пандемии COVID-19 в 2020 году количество офисов турагентств сократилось на 50% и процесс продолжается: «Тренд носит волнообразный характер. В начале пандемии отказывались от офисов, поскольку не могли договориться о льготной аренде. В 2021 году на фоне общего восстановления рынка снова их открывали, а сейчас опять закрывают». В Nikoliers, CORE.XP и R4S Group подтверждают, что запроса турбизнеса на новые офисы нет.

«В условиях неполноценного рынка» агентам нецелесообразно нести расходы по содержанию офисов, поясняет господин Блинов. Доходы участников рынка, уточняет он, формирует комиссия от стоимости тура. В случае с поездками за рубеж речь идет о 6–7%, после оплаты налогов и эквайринга остается 4%. По словам гендиректора «Дельфина» Сергея Ромашкина, при продаже туров по России комиссия составляет 8–14%, однако сами продукты гораздо дешевле. Господин Блинов отмечает, что стоимость туров за рубеж выросла в этом году в среднем в 1,5 раза, но из-за снижения объема продаж в натуральном выражении доходы агентов отстают от показателей 2018–2019 годов. По данным Погранслужбы ФСБ, в третьем квартале за рубеж выехали 9,7 млн россиян, из них 2,4 млн — с целью туризма. К аналогичному периоду 2019 года показатели сократились на 40% и 61% соответственно.

Многие агентства снижают операционные расходы за счет отказа от части площадей и сокращения присутствия персонала, говорит исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. Раньше, по ее словам, в офисе обычно работали три человека, сейчас во многих случаях — только два. Эксплуатация помещения действительно может быть достаточно дорогостоящей. Коммерческий директор R4S Group Ирина Буренко говорит, что одна из турфирм за помещение площадью 33 кв. м в стрит-ритейле платит 590 тыс. руб. в месяц.

Тем не менее госпожа Осипова считает офис нужным для крупных агентств: «У туриста должна быть возможность прийти посмотреть документы и лично познакомиться с сотрудниками». Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева отмечает, что опытные агенты переходят на надомную работу, ставя онлайн-кассу и подбирая предложения для клиентов удаленно. Сергей Ромашкин уточняет, что такой вариант позволяет работать с существующими клиентами, но не всегда обеспечивает приток новых.

Туристическая розница играет важную роль в бизнесе туроператоров. В «Интуристе» агенты обеспечивают более 90% продаж, в «Дельфине» — 94%, говорят в компаниях. В Anex Tour добавляют, что сейчас роль агентов особенно важна на фоне усложнения бронирования из-за большой доли регулярных стыковочных рейсов, а также в связи с волнообразным характером продаж. Сокращения числа партнеров за последнее время в Anex Tour и Tez Tour не отмечают.

Ирина Буренко не ждет роста интереса турфирм к аренде офисов в обозримом будущем из-за снижения числа поездок россиян за рубеж. Сергей Ромашкин отмечает, что розница постепенно перестраивает бизнес, фокусируясь на продаже предложений по России. По его словам, до кризиса из-за пандемии внутренние туры приносили московским агентам около 15% оборота, сегодня — 30–35%, а через пару лет показатель может вырасти до 50%.

Александра Мерцалова