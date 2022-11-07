На нем сойдемся все мы

На телеканале НВО (в России — в онлайн-кинотеатре «Амедиатека») продолжается показ второго сезона сериала «Белый лотос» Майка Уайта. Юлия Шагельман сочла курортные похождения новой группы персонажей не менее занимательными, чем похождения их предшественников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Второму сезону «Белого лотоса» оказалась к лицу одежка первого

Фото: HBO Второму сезону «Белого лотоса» оказалась к лицу одежка первого

Фото: HBO

«Белый лотос», планировавшийся как шестисерийный мини-сериал, вышел на НВО летом 2021 года и сразу стал фаворитом критиков и зрителей. Первые восхищались тем, как ловко сценарист и режиссер Майк Уайт упаковал ядовитую социальную сатиру в глянцевую обложку герметичного детектива, действие которого разворачивалось в шикарном отеле на Гавайях. Вторые наслаждались великолепными видами, остроумными диалогами и отличной игрой актеров, а также приятным осознанием того, что богатые тоже плачут,— где еще на это посмотреть, как не по телевизору. Все это обеспечило «Белому лотосу» первое место в пятерке самых популярных сериалов НВО, двадцать номинаций на премию «Эмми», из которых он победил в десяти, включая главную в своей категории — лучший мини-сериал, и заказ на продолжение. Так отель «Белый лотос» превратился в сеть с филиалами в разных странах, а сам сериал — в антологию: второй сезон построен по той же схеме, что предыдущий, но с другими героями.

На сей раз роскошным фоном для их личных драм разного калибра стала Сицилия. В заставке под неуловимо ерническую музыку Кристобаля Тапии де Веера оживают не тропические растения и зверушки, а персонажи с барочных фресок. Но, как и раньше, на невинной на первый взгляд картинке прячутся воплощения человеческих пороков, которые, конечно, будут перекликаться с событиями сериала. Сезон по доброй традиции начинается с обнаружения мертвого тела (чьего — останется загадкой до финала). Однако Уайт поднимает ставки: не успеет менеджер местного «Белого лотоса» Валентина (Сабрина Импаччиаторе) с облегчением заключить, что раз труп был найден в море, то отель не несет за него ответственности, как выяснится, что погибли еще несколько человек из числа постояльцев. После этого действие прыгает на неделю назад, когда в «Белый лотос» прибывают очередные гости.

Среди них есть знакомое лицо — Таня (Дженнифер Кулидж), такая же неприлично богатая, невротичная и до абсурда эгоцентричная, как и в первом сезоне. Она приезжает на Сицилию с мужем (Джон Грайз), с которым познакомилась в прошлом сезоне (теперь в их персональном раю начались неприятности), а также с ассистенткой Поршей (Хейли Лу Ричардсон). Та очень похожа на свою работодательницу способностью чувствовать себя несчастной в любых обстоятельствах, а также феноменальной слепотой и глухотой к окружающим.

В центре внимания еще две компании американцев. Первая состоит из двух молодых, привлекательных и состоятельных супружеских пар: недавно ставшего миллионером айтишника Итана (Уилл Шарп) с женой-юристкой Харпер (Обри Плаза) и его товарища по колледжу инвестора Кэмерона (Тео Джеймс) с супругой-домохозяйкой Дафной (Мэган Фейхи). Харпер, которая читает толстые умные книги и не спит ночами из-за царящей в мире несправедливости, презирает Кэмерона с Дафной, эту парочку пустоголовых мажоров, не ходящих на выборы и не смотрящих новости. Но напряжение в отнюдь не равностороннем четырехугольнике связано не только с этим: здесь смешались соперничество и зависть, сексуальное притяжение и равнодушие, старые обиды, вышедшие на новый уровень, ложь и жестокая правда.

Вторая компания — три поколения мужчин семьи Ди Грассо, приехавших на Сицилию в поисках своих корней. 80-летний Берт (Ф. Мюррей Абрахам), осколок прежних неполиткорректных времен, несмотря на физическую немощь, беззастенчиво флиртует со всеми существами женского пола, которые попадаются на его пути, чем заставляет краснеть внука Альби (Адам Ди Марко), феминиста и защитника гендерного равноправия. У Доминика (Майкл Империоли), сына Берта и отца Альби, свои проблемы: он пытается спасти свой брак, развалившийся из-за его же измен, но благие намерения трещат под напором его сексуальной зависимости. Надо ли говорить, что по ходу действия между тремя Ди Грассо окажется куда больше общего, чем хотелось бы признавать младшему из них?

Если в первом сезоне Уайт вскрывал классовые и расовые противоречия современной Америки, то во втором — как у Саши Черного, пришла проблема пола. Теперь основная тема — секс, тот, которым люди занимаются и которого им не хватает, который они продают и покупают, который становится средством спрятаться от проблем и источником новых. Всех персонажей связывают между собой две местные секс-работницы: опытная Лючия (Симона Табаско) и начинающая Мия (Беатрис Гранно), запускающие сложный клубок перекрестных сюжетных линий. Возможно, из-за такой смены перспективы сериал несколько утратил остроту и опасно приблизился к территории мыльной оперы. Однако, как заметил тот же поэт, «нет доступней темы», так что время за просмотром новых серий «Белого лотоса» можно провести не менее «приятно, идейно и занятно», чем год назад.