Избирательное назначение

Новосибирский губернатор Андрей Травников («Единая Россия») во вторник объявил о назначении своим заместителем по внутренней политике опытного политтехнолога Андрея Клюзова, ранее отвечавшего за избирательные кампании глав соседних сибирских регионов — Алтайского края, Республики Алтай и Томской области. Эксперты сходятся во мнении, что таким образом господин Травников начал подготовку к продлению своих полномочий, которые истекают в 2023 году. Впрочем, в пресс-службе губернатора подобные планы анонсировать не спешат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Травников

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Травников

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О кадровых изменениях в руководстве Новосибирской области Андрей Травников сообщил на оперативном совещании 1 ноября. По данным его пресс-службы, на должность заместителя председателя областного правительства — министра региональной политики назначен уроженец Алтайского края единоросс Андрей Клюзов. Ранее занимавший этот пост Игорь Яковлев продолжит работу в статусе вице-губернатора.

Причину назначения нового министра губернатор не объяснил. Согласно биографической справке на сайте «Единой России» (ЕР), в 2012–2013 годах господин Клюзов руководил департаментом избирательных технологий центрального исполкома партии, а в 2015–2016 годах — департаментом ЕР по работе в Сибирском федеральном округе (СФО). На выборах в Госдуму в 2016 году он помогал единороссам в «конкурентных округах». В сообщении пресс-службы новосибирского правительства отмечается, что с 2018 года партиец занимался «сопровождением избирательных кампаний» губернаторов, депутатов Госдумы и региональных парламентов, в том числе в 2020–2021 годах работал в Новосибирской области.

Андрей Травников входит в число действующих региональных руководителей, чьи полномочия истекают в сентябре 2023 года (всего их 21). Как ранее сообщал “Ъ”, несколько губернаторов уже заявили, что планируют переизбраться на новый срок (см. “Ъ” от 22 августа). Например, такие планы анонсировали глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ), губернатор Орловской области Андрей Клычков (КПРФ), губернатор Омской области Александр Бурков («Справедливая Россия — За правду»), губернатор Воронежской области Александр Гусев (ЕР). Господин Травников пока публично не говорил о желании баллотироваться на второй срок, однако опрошенные “Ъ” эксперты едины во мнении, что политтехнолог Андрей Клюзов назначен в правительство региона именно с прицелом на выборы-2023.

«Не было каких-то больших побед, но не было и больших провалов: состояние низкодинамичное, но обеспечивающее стабильность»,— охарактеризовал первый срок новосибирского губернатора политолог Алексей Осипов. По его мнению, у господина Травникова, «наверное, были какие-то мысли о перемещении по вертикали, но сейчас говорить об этом, видимо, не приходится». «Поэтому решение (баллотироваться на второй срок.— “Ъ”) вполне закономерное»,— считает он.

Политтехнолог Константин Лукин рассказал “Ъ”, что ранее Андрей Клюзов отвечал за избрание губернаторов-единороссов в других регионах СФО: Виктора Томенко — в Алтайском крае (2018 год, набрал 53,6% голосов), Олега Хорохордина — в Республике Алтай (2019-й, 58,8%) и Владимира Мазура — в Томской области (2022-й, 84,9%). «Все кампании были успешными»,— подчеркнул эксперт. Напомним, сам Андрей Травников на выборах в 2018 году набрал 64,5% голосов.

В сибирских отделениях ЕР о работе нового министра по внутренней политике Новосибирской области отзываются комплиментарно. «Можно по-разному оценивать ход их ведения, но результаты и муниципальной кампании 2017 года, и выборов губернатора в 2018-м были положительными для нашей партии»,— заявил “Ъ” член президиума алтайской краевой ячейки ЕР Денис Голобородько, добавив, что господин Клюзов «обладает большим опытом технологической работы и профессионально выполняет поставленные задачи вне зависимости от внешних факторов».

В пресс-службе отделения ЕР в Республике Алтай высоко оценили умение господина Клюзова «выстроить технологический процесс», что помогло единороссам не только выиграть губернаторскую гонку, но еще параллельно взять большинство мест в Госсобрании. А исполняющий обязанности секретаря томского регионального отделения ЕР, сенатор Владимир Кравченко подчеркнул, что недавний результат Владимира Мазура стал рекордным для области. «Такие показатели говорят об умении организовать процесс даже в политически непростом регионе»,— резюмировал он.

Руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов пообещал предоставить комментарий Андрея Травникова о планах на второй срок позднее. Связаться с господином Клюзовым “Ъ” во вторник не удалось.

Валерий Лавский, Новосибирск