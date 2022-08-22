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Коммерсантъ FM
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Хромых уток по осени считают

Губернаторы начали заявлять о готовности переизбираться в следующем году

Сразу несколько губернаторов, чьи полномочия истекают в сентябре 2023 года, уже заявили о желании сохранить свои посты. В основном это представители оппозиции: коммунисты Валентин Коновалов и Андрей Клычков, справоросс Александр Бурков. Но заранее анонсировать планы на переизбрание начали и единороссы: например, об этом заявил воронежский губернатор Александр Гусев. По мнению экспертов, таким образом неуверенные в своем будущем руководители стараются избежать статуса «хромой утки» и заодно подать сигнал Кремлю о готовности сохранить свои посты.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О намерении баллотироваться на новый срок глава Хакасии Валентин Коновалов заявил на прошлой неделе на встрече с жителями Сорска. «Ближе к сроку выборов будет понимание, есть ли доверие от людей, есть ли доверие президента. Тогда уже будет принято окончательное решение. Но в целом хочу сказать: да, планирую»,— ответил он на вопрос местного жителя о планах на переизбрание.

Это заявление было сделано на фоне масштабной «перезагрузки» республиканского правительства, которую глава Хакасии инициировал в начале августа. Из-за «неудовлетворительной работы» он отправил в отставку министров образования и соцзащиты, своего заместителя, курирующего социальный блок, а также произвел ряд изменений в структуре исполнительной власти региона. «Нам предстоит много работы в совершенно новых, быстро меняющихся условиях»,— объяснил перестановки сам коммунист.

Глава Хакасии Валентин Коновалов

Глава Хакасии Валентин Коновалов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Глава Хакасии Валентин Коновалов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Валентин Коновалов — один из 21 губернатора, чьи полномочия истекают в 2023 году, и один из трех оппозиционеров, сумевших одолеть единороссов на выборах-2018. К сегодняшнему дню из этой троицы сохранил полномочия только глава Хакасии: хабаровский либерал-демократ Сергей Фургал в 2020 году был арестован по обвинению в организации убийств, а его владимирский однопартиец Владимир Сипягин в 2021-м перешел в Госдуму. Эксперты регулярно предрекали досрочную отставку и господину Коновалову, но пока она так и не произошла.

Среди губернаторов, избравшихся в 2018 году, есть еще один представитель КПРФ — глава Орловской области Андрей Клычков. В отличие от хакасского коллеги, свой пост он занял при полной поддержке федеральных властей: в октябре 2017 года президент Владимир Путин назначил его врио главы региона, а на выборах-2018 единороссы не выставляли против него своего кандидата. Тем не менее вероятность досрочной отставки орловского коммуниста тоже обсуждается уже несколько лет. В пресс-службе губернатора эти разговоры привычно опровергают, объясняя, что «никуда он не собирается» и будет баллотироваться на второй срок. Источник “Ъ” в окружении господина Клычкова уверяет, что в администрации президента к нему претензий не имеют и уже якобы дали добро на его переизбрание. Сам Андрей Клычков сейчас уделяет активное внимание спецоперации на Украине: отправляет «посылки солдату» и сам ездит на фронт.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Губернатор Орловской области Андрей Клычков

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Третий губернатор от оппозиции, чьи полномочия истекают в следующем году, омский эсер Александр Бурков, тоже заблаговременно обозначил планы на новый срок и еще в апреле 2021 года заявил, что «видит себя губернатором» до сентября 2028-го. «Это если омичи поддержат меня в 2023 году»,— оговорился он. Должность главы региона господин Бурков, как и Андрей Клычков, получил при поддержке Владимира Путина. Ранее эксперты объясняли “Ъ”, что пролонгация полномочий всех трех губернаторов от оппозиции будет зависеть от договоренностей между администрацией президента и их партиями, а не от личного желания самих глав регионов.

Губернатор Омской области Александр Бурков

Губернатор Омской области Александр Бурков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Губернатор Омской области Александр Бурков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Между тем о намерении переизбраться уже начинают говорить и губернаторы-единороссы. Так, в конце июля глава Воронежской области Александр Гусев заявил местным журналистам, что у него есть «и силы, и желание» для второго срока. «Мне 59 лет. Всего лишь. Я только десять лет работаю в должностях, которые напрямую влияют на многие процессы»,— объяснил он, добавив, что обнародует окончательное решение, «когда придет время» — в ноябре-декабре.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специально тема второго срока губернатором не продвигалась, уверяет источник “Ъ” в областном правительстве: «Журналист спросил — губернатор ответил. Гусев в себе уверен несмотря ни на какие вбросы, в администрации президента его действия одобряют: на днях его доклад о помощи подшефным районам ЛНР положительно оценили на рабочей встрече с начальником управления президента по внутренней политике Андреем Яриным».

Стоит, впрочем, отметить, что как раз в октябре-ноябре обычно начинается традиционная осенняя ротация губернаторов, под которую теоретически может попасть любой глава региона. Да и ранний анонс планов на переизбрание не гарантирует их одобрения администрацией президента. Например, продолжать губернаторскую карьеру собирался и теперь уже бывший рязанский губернатор Николай Любимов. «На это нацелен весь мой жизненный путь»,— говорил он в декабре 2021 года, но уже в мае 2022-го уступил пост врио губернатора Павлу Малкову.

Добавим, что у большинства из 21 руководителя в 2023 году истекает первый срок полномочий, и только у трех — мэра Москвы Сергея Собянина, глав Подмосковья и Чукотки Андрея Воробьева и Романа Копина — второй. Ранее федеральный закон ограничивал полномочия губернатора двумя сроками, но новый закон о публичной власти этот запрет снял. Никто из этой тройки пока не рассказал о своих планах.

По словам политтехнолога Евгения Минченко, главный риск для любого губернатора перед истечением полномочий — превратиться в «хромую утку»: «Хочешь переизбираться, не хочешь, но начинать кампанию и уверенно говорить, что пойдешь на новый срок,— это must have (то, что необходимо делать.— “Ъ”). Я своим клиентам всегда это рекомендую: нет ничего хуже, чем превратиться в человека, ухода которого все ждут и начинают делить его кресло».

Политолог Ростислав Туровский согласен, что заявления губернаторов нельзя трактовать как уверенность в переизбрании: «Никаких гарантий, что Кремль их поддержит, многие пока не имеют. Это желание продемонстрировать, что как минимум есть готовность и далее возглавлять регион». По словам эксперта, по косвенным признакам уже видно, что многие главы начали готовиться к избирательной кампании. «Губернаторов много, ротация, очевидно, будет, и останутся не все. В связи с этим заблаговременная подготовка — это сигнал Кремлю»,— резюмирует политолог.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”

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