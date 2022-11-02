Тайны бункеров скрылись в Эстонии

Как стало известно “Ъ”, заочно арестован Алексей Гагулин — предполагаемый участник аферы при строительстве секретных военных бункеров. По версии следствия, ранее судимый за посредничество во взяточничестве предприниматель, использовав документы на другое имя, сбежал за границу, откуда угрожает другим фигурантам громкого уголовного дела, которые решили сотрудничать со следствием. Среди наставлений, поступивших им,— отказ от дачи показаний со ссылкой на Конституцию и обещание, что в противном случае их «уберут».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Меру пресечения в виде двухмесячного ареста с момента задержания в России или экстрадиции из-за границы для Алексея Гагулина по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР избрал 235-й гарнизонный военный суд Москвы. В ГВСУ СКР предпринимателя из Тольятти считают участником преступной группы, которая путем обмана и злоупотребления доверием похитила у АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) около 4 млрд руб. при реализации госконтрактов на строительство и реконструкцию подземных бункеров для нужд Минобороны. Махинации, полагает следствие, опирающееся на данные управления ФСБ по специальным объектам федеральных органов государственной власти, совершались в период с апреля 2016 по апрель 2020 года, когда подрядчики завышали цены на материалы и работы или не выполняли их в объемах, предусмотренных соглашениями.

Основное расследование, главными фигурантами которого стали руководители компании «М-Строй» Александр Андреев и Дмитрий Пипко, в прошлом офицер управления военного ведомства, курирующего работу бункеров, практически завершено, тем более что включенные в него люди согласились с выводами ГВСУ СКР.

Материалы же в отношении Алексея Гагулина, причастного, по версии следствия, к хищению бюджетных средств на общую сумму 1 млрд 804 млн 382 тыс. руб., были выделены в отдельное производство в связи с тем, что силовики не смогли установить его местонахождение. Следователь ГВСУ СКР заочно предъявил Алексею Гагулину обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК, а затем обратился в столичную полицию для организации его розыска. В результате по материалам МВД и ФСБ было установлено, что господин Гагулин, использовав подложные документы, уехал в Эстонию, откуда на территорию Российской Федерации не возвращался.

Зато, согласно выводам следствия, он не утратил контактов с другими фигурантами. По их словам, Алексей Гагулин звонил и требовал, чтобы они каких-либо показаний не давали, ссылались на ст. 51 Конституции РФ (позволяет не свидетельствовать). При этом пояснял, что «если вдруг кто-либо начнет показывать на него, то пожалеет об этом, поскольку он его уберет». Фигуранты воспринимали угрозы Гагулина как реальные, поскольку ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

В марте 2015 года Алексей Гагулин был осужден Центральным райсудом Тольятти. Тогда его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве) и ч. 3 ст. 327 (использование подложного документа) УК РФ. Фигурантами дела также являлись бывшие первый замруководителя следственного отдела по Тольятти СУ СКР по Самарской области Александр Рогов и старший следователь этого отдела Денис Уточкин, совершившие взяточничество (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 1 ст. 299 УК).

Следствием, а затем судом было установлено, что в марте 2013 года Алексей Гагулин узнал о проводимых в ООО «Тольяттистройкомплект» проверках в связи с возможными налоговыми нарушениями. Затем он договорился с сотрудниками СУ СКР о том, чтобы они возбудили уголовное дело и арестовали счета компании. Их освобождение обошлось предпринимателям в 10 млн руб., а еще 3 млн было заплачено «за общее покровительство».

Однако, согласившись на очередные выплаты, предприниматели обратились в ФСБ, и вымогателей задержали.

Суд приговорил Александра Рогова к десяти годам, Дениса Уточкина — к восьми годам и шести месяцам, а Алексея Гагулина — к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима. Также каждому из них был назначен штраф в 500 млн руб.

Самарский облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты, оставил приговор в отношении господ Рогова и Уточкина без изменения, а их подельнику сократил наказание в связи с истечением срока давности по ст. 327 УК.

Постановлением Новокуйбышевского горсуда Самарской области в январе 2019 года Алексей Гагулин был условно-досрочно освобожден из ИК-3 УФСИН, не отбыв срок в 2 года 4 месяца и 19 дней.

Теперь к розыску господина Гагулина ГВСУ СКР попытается подключить Интерпол, правда, добиться выдачи заочно обвиняемого из Эстонии, которая с начала специальной военной операции на Украине практически не сотрудничает с Россией, будет довольно сложно.

Николай Сергеев