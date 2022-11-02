Нормальность с элементами драмы

Частичная мобилизация сотрудников в октябре не успела повлиять на экономические показатели большинства крупных компаний, свидетельствуют результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Опрос не обнаружил спада инвестиционной активности компаний или сбоев при выполнении заказов, негативные последствия пока связаны с общим эмоциональным фоном и сокращением потребительской активности, из-за чего часть компаний констатирует сокращение выручки и ухудшение финансового положения. Оценки будущего состояния менее оптимистичны: от трети до половины компаний ждут ухудшения финансовых показателей, осложнений при выполнении контрактных обязательств, спада инвестактивности и усугубления кадровых проблем. Меньшая же часть бизнеса, судя по оптимизму, рассчитывает на уход с рынков конкурентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники опроса РСПП оценивают отложенные эффекты мобилизации пессимистичнее, чем ее прямое влияние на компании

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Участники опроса РСПП оценивают отложенные эффекты мобилизации пессимистичнее, чем ее прямое влияние на компании

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Российский союз промышленников и предпринимателей подвел итоги опроса крупных компаний, проведенного с 4 по 24 октября, о влиянии на их работу частичной мобилизации, объявленной с 21 сентября и продолжавшейся до недавнего времени (вчера стало известно, что формального указа о ее завершении Кремль выпускать не будет). При ее объявлении компании мгновенно отреагировали на возможность призыва сотрудников и предупреждали ведомства о рисках приостановки предприятий, добиваясь отсрочек для персонала как на уровне целых отраслей, так и индивидуально в рамках работы призывных комиссий. По данным опроса РСПП, около 60% компаний не заметили влияния мобилизации на обеспеченность кадрами в октябре, однако только 40% не ждут изменений ситуации и в будущем. Так, если в октябре о негативном и крайне негативном влиянии мобилизации на ситуацию с кадрами сообщили более трети компаний, то о негативных прогнозах говорят более половины респондентов.

Экономические показатели большинства компаний в октябре оставались стабильными: от 80% до 90% опрошенных сообщили об отсутствии изменений в части выручки, инвестиционных вложений, финансового положения компании, а также времени доставки заказов и сроков выполнения собственных контрактов. О сокращении инвестиций и удлинении сроков доставки заказов сообщили по 6,5% компаний. Хуже всего опрошенные (более 15%) оценили ситуацию с выручкой, что может объясняться снижением спроса на продукцию компаний и напрямую влиять на их финансовое положение: об ухудшении показателя сообщили также почти 15% опрошенных.

Впрочем, частичная мобилизация продолжит влиять на положение компаний и после ее завершения. В неизменности своих экономических показателей в этой связи уверена лишь половина компаний. Будущую инвестиционную активность бизнес оценивает лучше, что отчасти может объясняться потребностью компаний наращивать вложения в производство и повышать производительность труда, компенсируя недостаток работников. О прогнозе сокращения инвестиций сообщили 27,6% предприятий, об удлинении сроков доставки и выполнения заказов — 19,5% и 30% соответственно. Хуже по-прежнему ожидания выручки и финансового положения: негативное влияние мобилизации отмечают 37% и 42% опрошенных, крайне негативно — 4% и 2,6%.

Есть и оптимистичные прогнозы: так, 2,3% компаний ждут роста инвестиций, 6,5% — роста выручки, 10% — сокращения сроков доставки заказов, а 18% — выполнения заказов. В РСПП “Ъ” вчера не ответили, о каких предприятиях может идти речь. Отчасти оптимизм, вероятно, может объясняться ростом спроса на продукцию компаний, о чем свидетельствует другой опрос РСПП в рамках ежемесячного индекса деловой среды. С другой стороны, продолжение военной операции, очевидно, влияет на долгосрочные показатели конкурентоспособности российских компаний и уверенность в том, что военная операция затягивается, а ушедшие с рынка иностранные компании вернутся на него не скоро.

На отношения же с иностранными партнерами частичная мобилизация могла оказать лишь негативный эффект (19% опрошенных, остальные сообщили об отсутствии изменений). Характер взаимоотношений как с банками, так и с госорганами практически не изменился: на 2,7% негативных оценок банки получили 1,3% положительных, для ведомств соотношение — 6,6% негативных на 9,2% положительных.

Диана Галиева