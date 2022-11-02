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Коммерсантъ FM
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Нормальность с элементами драмы

Бизнес оценивает последствия мобилизации хуже ее результатов

Частичная мобилизация сотрудников в октябре не успела повлиять на экономические показатели большинства крупных компаний, свидетельствуют результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Опрос не обнаружил спада инвестиционной активности компаний или сбоев при выполнении заказов, негативные последствия пока связаны с общим эмоциональным фоном и сокращением потребительской активности, из-за чего часть компаний констатирует сокращение выручки и ухудшение финансового положения. Оценки будущего состояния менее оптимистичны: от трети до половины компаний ждут ухудшения финансовых показателей, осложнений при выполнении контрактных обязательств, спада инвестактивности и усугубления кадровых проблем. Меньшая же часть бизнеса, судя по оптимизму, рассчитывает на уход с рынков конкурентов.

Участники опроса РСПП оценивают отложенные эффекты мобилизации пессимистичнее, чем ее прямое влияние на компании

Участники опроса РСПП оценивают отложенные эффекты мобилизации пессимистичнее, чем ее прямое влияние на компании

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Участники опроса РСПП оценивают отложенные эффекты мобилизации пессимистичнее, чем ее прямое влияние на компании

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Российский союз промышленников и предпринимателей подвел итоги опроса крупных компаний, проведенного с 4 по 24 октября, о влиянии на их работу частичной мобилизации, объявленной с 21 сентября и продолжавшейся до недавнего времени (вчера стало известно, что формального указа о ее завершении Кремль выпускать не будет). При ее объявлении компании мгновенно отреагировали на возможность призыва сотрудников и предупреждали ведомства о рисках приостановки предприятий, добиваясь отсрочек для персонала как на уровне целых отраслей, так и индивидуально в рамках работы призывных комиссий. По данным опроса РСПП, около 60% компаний не заметили влияния мобилизации на обеспеченность кадрами в октябре, однако только 40% не ждут изменений ситуации и в будущем. Так, если в октябре о негативном и крайне негативном влиянии мобилизации на ситуацию с кадрами сообщили более трети компаний, то о негативных прогнозах говорят более половины респондентов.

Экономические показатели большинства компаний в октябре оставались стабильными: от 80% до 90% опрошенных сообщили об отсутствии изменений в части выручки, инвестиционных вложений, финансового положения компании, а также времени доставки заказов и сроков выполнения собственных контрактов. О сокращении инвестиций и удлинении сроков доставки заказов сообщили по 6,5% компаний. Хуже всего опрошенные (более 15%) оценили ситуацию с выручкой, что может объясняться снижением спроса на продукцию компаний и напрямую влиять на их финансовое положение: об ухудшении показателя сообщили также почти 15% опрошенных.

Впрочем, частичная мобилизация продолжит влиять на положение компаний и после ее завершения. В неизменности своих экономических показателей в этой связи уверена лишь половина компаний. Будущую инвестиционную активность бизнес оценивает лучше, что отчасти может объясняться потребностью компаний наращивать вложения в производство и повышать производительность труда, компенсируя недостаток работников. О прогнозе сокращения инвестиций сообщили 27,6% предприятий, об удлинении сроков доставки и выполнения заказов — 19,5% и 30% соответственно. Хуже по-прежнему ожидания выручки и финансового положения: негативное влияние мобилизации отмечают 37% и 42% опрошенных, крайне негативно — 4% и 2,6%.

Есть и оптимистичные прогнозы: так, 2,3% компаний ждут роста инвестиций, 6,5% — роста выручки, 10% — сокращения сроков доставки заказов, а 18% — выполнения заказов. В РСПП “Ъ” вчера не ответили, о каких предприятиях может идти речь. Отчасти оптимизм, вероятно, может объясняться ростом спроса на продукцию компаний, о чем свидетельствует другой опрос РСПП в рамках ежемесячного индекса деловой среды. С другой стороны, продолжение военной операции, очевидно, влияет на долгосрочные показатели конкурентоспособности российских компаний и уверенность в том, что военная операция затягивается, а ушедшие с рынка иностранные компании вернутся на него не скоро.

На отношения же с иностранными партнерами частичная мобилизация могла оказать лишь негативный эффект (19% опрошенных, остальные сообщили об отсутствии изменений). Характер взаимоотношений как с банками, так и с госорганами практически не изменился: на 2,7% негативных оценок банки получили 1,3% положительных, для ведомств соотношение — 6,6% негативных на 9,2% положительных.

Диана Галиева

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