Дефицит работников с неясным прогнозом

Российские предприятия пока не жалуются на дефицит кадров, хотя, по их собственным оценкам, сейчас доля мобилизованных среди их сотрудников порой доходит до 10%. Впрочем, в перспективе расхождение между спросом и предложением труда может усилиться: в Минобороны видят «потолком» доли призванных 30% от трудового коллектива. Встать на сторону работодателей, возможно, могли бы получившие новые полномочия власти регионов, однако пока, по данным “Ъ”, они этим не занимаются.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Для значительного числа российских предприятий мобилизация не прошла незамеченной — хотя в отдельных случаях лишились до 10% своих сотрудников, следует из оперативного опроса кадрового агентства Kontakt InterSearch Russia. Исследование проводилось в середине октября, в нем приняли участие около 500 компаний. В абсолютном большинстве под призыв попали рядовые сотрудники — доля тех, кто сообщил о мобилизации руководства, не превысила 4%. На мнение компаний о дефиците специалистов мобилизация пока не повлияла: по данным рекрутинговой компании Get experts (в исследовании приняли участие более 1 тыс. работодателей), за год доля жалующихся на нехватку кадров выросла всего на 1 процентный пункт (в конце 2021 года о дефиците квалифицированных специалистов говорили 66% работодателей, сейчас — 67%). Стабильны и методы удержания сотрудников — в списке лидируют предложения профессионального (30%) и карьерного (25%) роста, увеличение размера вознаграждения (25%), смена формата работы на гибридный или удаленный (12%), обучение за счет компании (7%) и пересмотр социального/компенсационного пакета (6%).
В перспективе, впрочем, дефицит кадров на рынке труда все же может вырасти — если будет реализован норматив, представленный на этой неделе Минобороны. Предприятия, напомним, уже успели опробовать несколько стратегий защиты своих сотрудников от мобилизации: кто-то использовал существующие нормы и определял списки призывников в военкоматах, кто-то пытался обращаться в правительство за бронью для целых отраслей. В частности, такие письма на имя премьер-министра и в Минобороны написали отраслевые объединения пилотов и авиадиспетчеров — однако полученный ими ответ оборонного ведомства только запутал ситуацию. Так, в письме Минобороны указано, что ведомство приняло решение призывать не более 30% работающих на каждом предприятии — это можно воспринимать и как решение дополнительно упорядочить процесс призыва на фоне повсеместных жалоб бизнеса, и как норматив для отдельной отрасли экономики.
Поясним: при нынешней численности занятых буквальное применение «норматива» Минобороны в 30% работников допускает отправку в войска миллионов мобилизованных (всего в РФ 75 млн занятых), что выглядит совершенно несопоставимым ни с «частичной мобилизацией», ни с численностью вооруженных сил. Произвольное же применение такого ограничения может поставить компании в неравное положение, быть использовано для дискриминации или в конкурентной борьбе. Тем не менее в ведомствах, занимающихся смежными вопросами — Минтруде и Минпромторге, комментировать “Ъ” письмо Минобороны как основание для изменений существующей процедуры бронирования не стали. Недоумение оно вызвало и у главы РСПП Александра Шохина. По его словам, введение единого норматива для всех сфер экономики невозможно и регулировать процесс частичной мобилизации нужно для каждого из существующих типов предприятий.
В отсутствие детального решения вопроса на федеральном уровне компании могли бы рассчитывать на власти регионов, получившие в среду расширенные полномочия по координации решения связанных с военной операцией на Украине вопросов в своих регионах. Впрочем, пока, по данным источников “Ъ” в правительстве одного из них — Крыма, региональные власти этим также не занимаются: «Губернатор Аксенов имеет право принимать решения об изменении спецификации работы производственных предприятий в регионе для нужд армии, однако не может единолично определять, кого и в каких объемах оттуда мобилизовать». Этот вопрос, отмечают они, по-прежнему находится в ведении военных.