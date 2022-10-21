Дефицит работников с неясным прогнозом

Российские предприятия пока не жалуются на дефицит кадров, хотя, по их собственным оценкам, сейчас доля мобилизованных среди их сотрудников порой доходит до 10%. Впрочем, в перспективе расхождение между спросом и предложением труда может усилиться: в Минобороны видят «потолком» доли призванных 30% от трудового коллектива. Встать на сторону работодателей, возможно, могли бы получившие новые полномочия власти регионов, однако пока, по данным “Ъ”, они этим не занимаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для значительного числа российских предприятий мобилизация не прошла незамеченной — хотя в отдельных случаях лишились до 10% своих сотрудников, следует из оперативного опроса кадрового агентства Kontakt InterSearch Russia. Исследование проводилось в середине октября, в нем приняли участие около 500 компаний. В абсолютном большинстве под призыв попали рядовые сотрудники — доля тех, кто сообщил о мобилизации руководства, не превысила 4%. На мнение компаний о дефиците специалистов мобилизация пока не повлияла: по данным рекрутинговой компании Get experts (в исследовании приняли участие более 1 тыс. работодателей), за год доля жалующихся на нехватку кадров выросла всего на 1 процентный пункт (в конце 2021 года о дефиците квалифицированных специалистов говорили 66% работодателей, сейчас — 67%). Стабильны и методы удержания сотрудников — в списке лидируют предложения профессионального (30%) и карьерного (25%) роста, увеличение размера вознаграждения (25%), смена формата работы на гибридный или удаленный (12%), обучение за счет компании (7%) и пересмотр социального/компенсационного пакета (6%).

В перспективе, впрочем, дефицит кадров на рынке труда все же может вырасти — если будет реализован норматив, представленный на этой неделе Минобороны. Предприятия, напомним, уже успели опробовать несколько стратегий защиты своих сотрудников от мобилизации: кто-то использовал существующие нормы и определял списки призывников в военкоматах, кто-то пытался обращаться в правительство за бронью для целых отраслей. В частности, такие письма на имя премьер-министра и в Минобороны написали отраслевые объединения пилотов и авиадиспетчеров — однако полученный ими ответ оборонного ведомства только запутал ситуацию. Так, в письме Минобороны указано, что ведомство приняло решение призывать не более 30% работающих на каждом предприятии — это можно воспринимать и как решение дополнительно упорядочить процесс призыва на фоне повсеместных жалоб бизнеса, и как норматив для отдельной отрасли экономики.

Поясним: при нынешней численности занятых буквальное применение «норматива» Минобороны в 30% работников допускает отправку в войска миллионов мобилизованных (всего в РФ 75 млн занятых), что выглядит совершенно несопоставимым ни с «частичной мобилизацией», ни с численностью вооруженных сил. Произвольное же применение такого ограничения может поставить компании в неравное положение, быть использовано для дискриминации или в конкурентной борьбе. Тем не менее в ведомствах, занимающихся смежными вопросами — Минтруде и Минпромторге, комментировать “Ъ” письмо Минобороны как основание для изменений существующей процедуры бронирования не стали. Недоумение оно вызвало и у главы РСПП Александра Шохина. По его словам, введение единого норматива для всех сфер экономики невозможно и регулировать процесс частичной мобилизации нужно для каждого из существующих типов предприятий.

В отсутствие детального решения вопроса на федеральном уровне компании могли бы рассчитывать на власти регионов, получившие в среду расширенные полномочия по координации решения связанных с военной операцией на Украине вопросов в своих регионах. Впрочем, пока, по данным источников “Ъ” в правительстве одного из них — Крыма, региональные власти этим также не занимаются: «Губернатор Аксенов имеет право принимать решения об изменении спецификации работы производственных предприятий в регионе для нужд армии, однако не может единолично определять, кого и в каких объемах оттуда мобилизовать». Этот вопрос, отмечают они, по-прежнему находится в ведении военных.

Анастасия Мануйлова; Александр Дремлюгин, Симферополь