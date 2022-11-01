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«Лада» разогналась в элиту

Тольяттинский клуб хочет второй раз вернуться в главную отечественную хоккейную лигу

В следующем сезоне в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), возможно, вернется один из самых известных российских хоккейных брендов. Заявку на вступление в лигу, состав которой в нынешнем сезоне сократился до 22 команд из-за ухода двух зарубежных участников — финского «Йокерита» и латвийского «Динамо», подала тольяттинская «Лада». Этот клуб на стыке прошлого и текущего столетий входил в число грандов отечественного хоккея, но потом очутился в глубоком кризисе и уже дважды терял место в КХЛ.

Двукратный чемпион России «Лада» (в белой форме) выступала в КХЛ с 2008 по 2010 год, а также с 2014 по 2018 год

Двукратный чемпион России «Лада» (в белой форме) выступала в КХЛ с 2008 по 2010 год, а также с 2014 по 2018 год

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Двукратный чемпион России «Лада» (в белой форме) выступала в КХЛ с 2008 по 2010 год, а также с 2014 по 2018 год

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» объявил о том, что направил официальную заявку на включение в список участников чемпионата Континентальной хоккейной лиги в следующем сезоне. Комментируя это событие, генеральный директор клуба Александр Чеботарев отметил, что он действует согласно «дорожной карте», полученной в конце октября от президента КХЛ Алексея Морозова. Господин Чеботарев уточнил, что у лиги «могут быть вопросы технического свойства», но клуб «будет устранять их в рабочем порядке». Александр Чеботарев заверил ТАСС, что менеджмент «Лады» уже «предварительно озвучил» руководителям КХЛ бюджет на следующий сезон и пообещал выполнение основных финансовых требований, связанных с одобрением заявки. В первую очередь имеется в виду соблюдение так называемого пола зарплат, существующего в российском чемпионате наряду с более привычным потолком, установленным на отметке 900 млн руб. Под ним подразумевается минимальная сумма, которую каждый клуб должен тратить ежегодно на обеспечение контрактов игроков.

В текущем сезоне «пол зарплат» в КХЛ составляет 315 млн руб.

Алексей Морозов уже предупредил, что окончательное решение о вступлении «Лады» в лигу будет принято ее советом директоров в конце марта, то есть перед концовкой сезона. Если оно будет положительным, в лигу вернется одновременно один из самых известных и самых несчастливых отечественных хоккейных брендов.

Когда-то «Лада» на протяжении длительного периода времени прочно входила в число флагманов российского хоккея. Именно ей довелось стать клубом, прервавшим в нем абсолютную столичную гегемонию. С советских времен золото чемпионата страны доставалось исключительно московским командам, но в 1994 году его сумели завоевать тольяттинцы. В 1996-м они повторили это достижение, а в 1997-м добавили в коллекцию призов Кубок Европы, аналог футбольного Кубка европейских чемпионов.

«Лада», чья мощь базировалась в том числе на эффективной работе клубной системы подготовки игроков (ее выпускниками являются такие знаменитости, как Алексей Ковалев, Виктор Козлов, Илья Брызгалов, Вячеслав Буцаев, Алексей Емелин), еще несколько сезонов прочно входила в элиту российского хоккея и, например, в «нулевые» трижды была призером национального первенства. Но вот ее послужной список в КХЛ выглядит совсем скромным.

Дело в том, что формирование лиги фактически совпало с началом затяжного кризиса «Лады», превратившейся из благополучного клуба в клуб с небольшим бюджетом, вечно испытывающий финансовые сложности.

Тольяттинцы лишь раз — в 2009 году, то есть в первом чемпионате лиги, добрались до play-off, уступив в стартовом раунде ЦСКА, а потом неизменно сходили с дистанции после завершения регулярного первенства.

В очередном сезоне КХЛ наблюдается недокомплект иностранцев

При этом КХЛ уже дважды исключала «Ладу» из состава его участников. Впервые это случилось в 2010 году в связи с тем, что клуб не смог вовремя предоставить документы, подтверждающие необходимый объем финансирования. «Ладу», успевшую построить новый дворец на 6 тыс. зрителей, опять приняли в лигу через четыре года, но продержалась она в ней всего три сезона. Очередное исключение КХЛ объясняла «низкими спортивными результатами», «низким уровнем расходов на оплату труда хоккеистов», «высокой долей государственного бюджетного финансирования», достигшей 70%, и небольшим спросом у ТВ-аудитории.

Появление «Лады» позволит КХЛ, число клубов которой в последнее время почти постоянно сокращалось и после ухода весной на фоне специальной военной операции финского «Йокерита» и латвийского «Динамо» достигло низшей отметки за все время существования, увеличить его с 22 до 23. Правда, с помощью тольяттинцев она вряд ли поднимет градус конкуренции. Вылетев из КХЛ, они выступали во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), но даже там не боролись за победу. Сейчас «Лада» идет в первенстве ВХЛ лишь шестой, а ее бюджет Sport24 оценил приблизительно в ту же сумму, что и «пол зарплат» в элитной лиге.

Алексей Доспехов

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Кто из легионеров и почему остался в России под страхом наказания и лишений

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Вратарь сборной Латвии по хоккею &lt;b>Янис Калниньш&lt;/b> перешел в хабаровский «Амур» в июле 2022 года — уже после того, как сейм запретил спортсменам играть за российские команды. Калниньш получит за сезон около $600 тыс.&lt;br> «Моя карьера не вечна… Я взрослый человек и понимаю, какую реакцию мое решение вызовет у людей и как это все повернут в СМИ. Каждый из нас живет своей жизнью и принимает решения, которые лучше всего подходят для нас самих и нашей семьи»

Вратарь сборной Латвии по хоккею Янис Калниньш перешел в хабаровский «Амур» в июле 2022 года — уже после того, как сейм запретил спортсменам играть за российские команды. Калниньш получит за сезон около $600 тыс.
«Моя карьера не вечна… Я взрослый человек и понимаю, какую реакцию мое решение вызовет у людей и как это все повернут в СМИ. Каждый из нас живет своей жизнью и принимает решения, которые лучше всего подходят для нас самих и нашей семьи»

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Нападающий &lt;b>Николай Елисеев&lt;/b> играл в сборной Латвии на Олимпиаде в Пекине и на чемпионате мира в Кельне. После запрета сейма играть в России он подписал контракт с клубом «Адмирал» (Владивосток) и переехал в РФ. Сумма контракта не раскрывалась&lt;br> Член сборной Латвии по хоккею Рихард Букартс: «Будем реалистами, если я не ошибаюсь, семь или восемь человек из сборной Латвии на последнем чемпионате в настоящее время без работы»

Нападающий Николай Елисеев играл в сборной Латвии на Олимпиаде в Пекине и на чемпионате мира в Кельне. После запрета сейма играть в России он подписал контракт с клубом «Адмирал» (Владивосток) и переехал в РФ. Сумма контракта не раскрывалась
Член сборной Латвии по хоккею Рихард Букартс: «Будем реалистами, если я не ошибаюсь, семь или восемь человек из сборной Латвии на последнем чемпионате в настоящее время без работы»

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В новом сезоне Финский хоккейный союз не разрешил игрокам из КХЛ выступать за сборную. Несмотря на это, нападающий «Трактора» &lt;b>Теему Пулккинен&lt;/b> остался в российской команде. Сумма контракта составляет 65 млн руб. в год&lt;br> Капитан челябинского «Трактора» Сергей Калинин: «Он сразу сказал, что вернется. Здесь даже не было рассуждений, каждый зарабатывает деньги. Он получает хорошие деньги и отрабатывает их. У него не было вопросов по поводу возвращения»

В новом сезоне Финский хоккейный союз не разрешил игрокам из КХЛ выступать за сборную. Несмотря на это, нападающий «Трактора» Теему Пулккинен остался в российской команде. Сумма контракта составляет 65 млн руб. в год
Капитан челябинского «Трактора» Сергей Калинин: «Он сразу сказал, что вернется. Здесь даже не было рассуждений, каждый зарабатывает деньги. Он получает хорошие деньги и отрабатывает их. У него не было вопросов по поводу возвращения»

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Шведская федерация хоккея не допускает до игр сборной спортсменов из КХЛ. Нападающий &lt;b>Якоб Лилья&lt;/b> остался в «Динамо» (Москва) из-за финансовых сложностей: «Я хочу расторгнуть соглашение. У меня был шанс на это, я разговаривал с одним швейцарским клубом, а также с “Мальме” и “Линчепингом”, которые могли выкупить контракт. Сам же я не могу себе этого позволить, у меня не хватит денег. Проще говоря, это стоит больше, чем у меня есть». В год Лилья получает 50 млн руб.

Шведская федерация хоккея не допускает до игр сборной спортсменов из КХЛ. Нападающий Якоб Лилья остался в «Динамо» (Москва) из-за финансовых сложностей: «Я хочу расторгнуть соглашение. У меня был шанс на это, я разговаривал с одним швейцарским клубом, а также с “Мальме” и “Линчепингом”, которые могли выкупить контракт. Сам же я не могу себе этого позволить, у меня не хватит денег. Проще говоря, это стоит больше, чем у меня есть». В год Лилья получает 50 млн руб.

Фото: Cody Glenn / USA TODAY Sports / Reuters

Шведский защитник &lt;b>Фредрик Классон&lt;/b> перешел в ЦСКА (Москва) в июле 2022 года после длительного выступления в НХЛ. Сумма его контракта составляет 50 млн руб. в год&lt;br> «Я приехал сюда играть в хоккей. И надеюсь, что в итоге выиграю титул вместе с командой. Это было сложное решение, но в итоге я принял его и приехал сюда. Говорила ли мне семья, что я сошел с ума? Они понимают мою ситуацию и аспекты моего контракта. И все поддержали меня»

Шведский защитник Фредрик Классон перешел в ЦСКА (Москва) в июле 2022 года после длительного выступления в НХЛ. Сумма его контракта составляет 50 млн руб. в год
«Я приехал сюда играть в хоккей. И надеюсь, что в итоге выиграю титул вместе с командой. Это было сложное решение, но в итоге я принял его и приехал сюда. Говорила ли мне семья, что я сошел с ума? Они понимают мою ситуацию и аспекты моего контракта. И все поддержали меня»

Фото: Mike Watters / USA TODAY Sports / Reuters

Шведский вратарь &lt;b>Адам Рейдеборн&lt;/b> проводит второй сезон в ЦСКА (Москва). В отсутствии Ивана Федотова станет основным вратарем. Сумма его контракта составляет 35 млн руб. в год&lt;br> «Вряд ли попаду в национальную сборную в этом сезоне. Посмотрим, какое решение они примут. Но у меня есть контракт с ЦСКА, в прошлом сезоне я хорошо провел здесь время»

Шведский вратарь Адам Рейдеборн проводит второй сезон в ЦСКА (Москва). В отсутствии Ивана Федотова станет основным вратарем. Сумма его контракта составляет 35 млн руб. в год
«Вряд ли попаду в национальную сборную в этом сезоне. Посмотрим, какое решение они примут. Но у меня есть контракт с ЦСКА, в прошлом сезоне я хорошо провел здесь время»

Фото: Коммерсантъ / Даниэль Кутепов  /  купить фото

Чешская хоккейная ассоциация не вызывает в сборную игроков, которые пописали контракты с командами КХЛ после начала спецоперации. Одним из них оказался нападающий &lt;b>Дмитрий Яшкин&lt;/b>. Спортсмен перешел в СКА (Санкт-Петербург) из НХЛ и почти сразу назначен капитаном команды. За сезон Яшкин заработает от 60 млн руб.&lt;br> «Давление? Может, оно и существует. Если говорить обо мне, то не вижу, в чем именно оно проявляется. Я еду в КХЛ работать — заниматься любимым делом и играть в хоккей»

Чешская хоккейная ассоциация не вызывает в сборную игроков, которые пописали контракты с командами КХЛ после начала спецоперации. Одним из них оказался нападающий Дмитрий Яшкин. Спортсмен перешел в СКА (Санкт-Петербург) из НХЛ и почти сразу назначен капитаном команды. За сезон Яшкин заработает от 60 млн руб.
«Давление? Может, оно и существует. Если говорить обо мне, то не вижу, в чем именно оно проявляется. Я еду в КХЛ работать — заниматься любимым делом и играть в хоккей»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Несмотря на санкции и запрет полетов, в КХЛ продолжают играть еще три чеха: защитник &lt;b>Михал Йордан&lt;/b> (на фото в центре) из клуба «Амур» (Хабаровск), нападающий &lt;b>Рудольф Червены&lt;/b> и защитник &lt;b>Либор Шулак&lt;/b> — оба из команды «Адмирал» (Владивосток). Сумма контракта Йордана составляет 50 млн руб., детали контрактов Червены и Шулака не раскрывались&lt;br> Михал Йордан: «Улетел из Праги в Стамбул, где потом ждал три часа самолет в Москву. Прилетел, немножко поспал и поехал в команду… Я уже соскучился по хоккею. Поэтому жду, когда можно будет приступить к тренировкам и, конечно же, начала чемпионата»

Несмотря на санкции и запрет полетов, в КХЛ продолжают играть еще три чеха: защитник Михал Йордан (на фото в центре) из клуба «Амур» (Хабаровск), нападающий Рудольф Червены и защитник Либор Шулак — оба из команды «Адмирал» (Владивосток). Сумма контракта Йордана составляет 50 млн руб., детали контрактов Червены и Шулака не раскрывались
Михал Йордан: «Улетел из Праги в Стамбул, где потом ждал три часа самолет в Москву. Прилетел, немножко поспал и поехал в команду… Я уже соскучился по хоккею. Поэтому жду, когда можно будет приступить к тренировкам и, конечно же, начала чемпионата»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Федерация футбола Польши отстранила от матчей национальной сборной защитника «Спартака» &lt;b>Мацея Рыбуса&lt;/b>. Польский спортсмен играет за российские клубы примерно 10 лет. С марта 2018 года он женат на россиянке Лане Байматовой&lt;br> «Решил остаться здесь, тут моя семья, я долго в России… Не факт, что меня вызывали бы на чемпионат мира только из-за того, что я опытный игрок. Неизвестно, в какой форме я бы находился в тот момент. Даже если бы я уехал играть в другую страну, не было гарантий, что я попаду на турнир»

Федерация футбола Польши отстранила от матчей национальной сборной защитника «Спартака» Мацея Рыбуса. Польский спортсмен играет за российские клубы примерно 10 лет. С марта 2018 года он женат на россиянке Лане Байматовой
«Решил остаться здесь, тут моя семья, я долго в России… Не факт, что меня вызывали бы на чемпионат мира только из-за того, что я опытный игрок. Неизвестно, в какой форме я бы находился в тот момент. Даже если бы я уехал играть в другую страну, не было гарантий, что я попаду на турнир»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Федерация баскетбола Франции запретила вызывать на игры национальной сборной спортсменов, играющих в РФ. Среди них оказался нападающий сборной Франции &lt;b>Луи Лабери&lt;/b>. В июле он подписал контракт с УНИКСом. Несмотря на запрет, он присоединился к команде из Казани. Сумма контракта неизвестна&lt;br> Президент УНИКСа Евгений Богачев: «Может ли он уйти из клуба из-за этого решения федерации? Все может быть. Но ничего, обойдемся. Это алжирский француз. Неплохо, конечно, было бы иметь его в команде, но ладно. Переживать не стоит. Куда уж дальше переживать»

Федерация баскетбола Франции запретила вызывать на игры национальной сборной спортсменов, играющих в РФ. Среди них оказался нападающий сборной Франции Луи Лабери. В июле он подписал контракт с УНИКСом. Несмотря на запрет, он присоединился к команде из Казани. Сумма контракта неизвестна
Президент УНИКСа Евгений Богачев: «Может ли он уйти из клуба из-за этого решения федерации? Все может быть. Но ничего, обойдемся. Это алжирский француз. Неплохо, конечно, было бы иметь его в команде, но ладно. Переживать не стоит. Куда уж дальше переживать»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Нападающий ЦСКА (Москва) &lt;b>Ливио Жан-Шарль&lt;/b> также подписал контракт после начала спецоперации, но еще до запрета французской федерации. Он не претендовал на место в сборной и продолжил играть в составе армейцев. Сумма контракта неизвестна&lt;br> Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин: «Пора прекратить жить воспоминаниями об испанце Родригесе, французе Де Коло, американцах Хиггинсе, Клайберне… Класс пришедших объективно иной, но они выбрали ЦСКА в очень непростой период для клуба, и мы верим в их желание побеждать вместе с нами»

Нападающий ЦСКА (Москва) Ливио Жан-Шарль также подписал контракт после начала спецоперации, но еще до запрета французской федерации. Он не претендовал на место в сборной и продолжил играть в составе армейцев. Сумма контракта неизвестна
Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин: «Пора прекратить жить воспоминаниями об испанце Родригесе, французе Де Коло, американцах Хиггинсе, Клайберне… Класс пришедших объективно иной, но они выбрали ЦСКА в очень непростой период для клуба, и мы верим в их желание побеждать вместе с нами»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Весной волейболист &lt;b>Лаури Керминен&lt;/b> выиграл титул чемпиона России в составе «Динамо» (Москва) и в интервью финским изданиям не исключал, что вернется в клуб. Вскоре спортсмена раскритиковали и отстранили от матчей сборной Финляндии. Новый сезон он проведет в «Динамо». Сумма контракта неизвестна&lt;br> «В России сюрпризы на каждом шагу, мне это по душе»

Весной волейболист Лаури Керминен выиграл титул чемпиона России в составе «Динамо» (Москва) и в интервью финским изданиям не исключал, что вернется в клуб. Вскоре спортсмена раскритиковали и отстранили от матчей сборной Финляндии. Новый сезон он проведет в «Динамо». Сумма контракта неизвестна
«В России сюрпризы на каждом шагу, мне это по душе»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Пронин  /  купить фото

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил призеров чемпионата Европы и мира &lt;b>Маргариту Дробязко&lt;/b> и &lt;b>Повиласа Ванагаса&lt;/b> госнаград за выступление на ледовом шоу Татьяны Навки. Он также предложил лишить Дробязко гражданства, которое она получила, чтобы представлять Литву на пяти Олимпийских играх. По словам госпожи Навки, они продолжат выступления. Сумма контракта неизвестна&lt;br> Президент Союза конькобежного спорта Литвы Лилия Ванагене: «Как президент федерации и как мама Повиласа убита горем и обеспокоена решением, принятым моими детьми. Однако ничего не могу приказать своим взрослым детям. Хочу напомнить, что 34 года Повилас и его жена Маргарита творили свое будущее за пределами Литвы. Непросто все так бросить и уйти»

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил призеров чемпионата Европы и мира Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса госнаград за выступление на ледовом шоу Татьяны Навки. Он также предложил лишить Дробязко гражданства, которое она получила, чтобы представлять Литву на пяти Олимпийских играх. По словам госпожи Навки, они продолжат выступления. Сумма контракта неизвестна
Президент Союза конькобежного спорта Литвы Лилия Ванагене: «Как президент федерации и как мама Повиласа убита горем и обеспокоена решением, принятым моими детьми. Однако ничего не могу приказать своим взрослым детям. Хочу напомнить, что 34 года Повилас и его жена Маргарита творили свое будущее за пределами Литвы. Непросто все так бросить и уйти»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

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Вратарь сборной Латвии по хоккею Янис Калниньш перешел в хабаровский «Амур» в июле 2022 года — уже после того, как сейм запретил спортсменам играть за российские команды. Калниньш получит за сезон около $600 тыс.
«Моя карьера не вечна… Я взрослый человек и понимаю, какую реакцию мое решение вызовет у людей и как это все повернут в СМИ. Каждый из нас живет своей жизнью и принимает решения, которые лучше всего подходят для нас самих и нашей семьи»

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Нападающий Николай Елисеев играл в сборной Латвии на Олимпиаде в Пекине и на чемпионате мира в Кельне. После запрета сейма играть в России он подписал контракт с клубом «Адмирал» (Владивосток) и переехал в РФ. Сумма контракта не раскрывалась
Член сборной Латвии по хоккею Рихард Букартс: «Будем реалистами, если я не ошибаюсь, семь или восемь человек из сборной Латвии на последнем чемпионате в настоящее время без работы»

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В новом сезоне Финский хоккейный союз не разрешил игрокам из КХЛ выступать за сборную. Несмотря на это, нападающий «Трактора» Теему Пулккинен остался в российской команде. Сумма контракта составляет 65 млн руб. в год
Капитан челябинского «Трактора» Сергей Калинин: «Он сразу сказал, что вернется. Здесь даже не было рассуждений, каждый зарабатывает деньги. Он получает хорошие деньги и отрабатывает их. У него не было вопросов по поводу возвращения»

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Шведская федерация хоккея не допускает до игр сборной спортсменов из КХЛ. Нападающий Якоб Лилья остался в «Динамо» (Москва) из-за финансовых сложностей: «Я хочу расторгнуть соглашение. У меня был шанс на это, я разговаривал с одним швейцарским клубом, а также с “Мальме” и “Линчепингом”, которые могли выкупить контракт. Сам же я не могу себе этого позволить, у меня не хватит денег. Проще говоря, это стоит больше, чем у меня есть». В год Лилья получает 50 млн руб.

Фото: Cody Glenn / USA TODAY Sports / Reuters

Шведский защитник Фредрик Классон перешел в ЦСКА (Москва) в июле 2022 года после длительного выступления в НХЛ. Сумма его контракта составляет 50 млн руб. в год
«Я приехал сюда играть в хоккей. И надеюсь, что в итоге выиграю титул вместе с командой. Это было сложное решение, но в итоге я принял его и приехал сюда. Говорила ли мне семья, что я сошел с ума? Они понимают мою ситуацию и аспекты моего контракта. И все поддержали меня»

Фото: Mike Watters / USA TODAY Sports / Reuters

Шведский вратарь Адам Рейдеборн проводит второй сезон в ЦСКА (Москва). В отсутствии Ивана Федотова станет основным вратарем. Сумма его контракта составляет 35 млн руб. в год
«Вряд ли попаду в национальную сборную в этом сезоне. Посмотрим, какое решение они примут. Но у меня есть контракт с ЦСКА, в прошлом сезоне я хорошо провел здесь время»

Фото: Коммерсантъ / Даниэль Кутепов  /  купить фото

Чешская хоккейная ассоциация не вызывает в сборную игроков, которые пописали контракты с командами КХЛ после начала спецоперации. Одним из них оказался нападающий Дмитрий Яшкин. Спортсмен перешел в СКА (Санкт-Петербург) из НХЛ и почти сразу назначен капитаном команды. За сезон Яшкин заработает от 60 млн руб.
«Давление? Может, оно и существует. Если говорить обо мне, то не вижу, в чем именно оно проявляется. Я еду в КХЛ работать — заниматься любимым делом и играть в хоккей»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Несмотря на санкции и запрет полетов, в КХЛ продолжают играть еще три чеха: защитник Михал Йордан (на фото в центре) из клуба «Амур» (Хабаровск), нападающий Рудольф Червены и защитник Либор Шулак — оба из команды «Адмирал» (Владивосток). Сумма контракта Йордана составляет 50 млн руб., детали контрактов Червены и Шулака не раскрывались
Михал Йордан: «Улетел из Праги в Стамбул, где потом ждал три часа самолет в Москву. Прилетел, немножко поспал и поехал в команду… Я уже соскучился по хоккею. Поэтому жду, когда можно будет приступить к тренировкам и, конечно же, начала чемпионата»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Федерация футбола Польши отстранила от матчей национальной сборной защитника «Спартака» Мацея Рыбуса. Польский спортсмен играет за российские клубы примерно 10 лет. С марта 2018 года он женат на россиянке Лане Байматовой
«Решил остаться здесь, тут моя семья, я долго в России… Не факт, что меня вызывали бы на чемпионат мира только из-за того, что я опытный игрок. Неизвестно, в какой форме я бы находился в тот момент. Даже если бы я уехал играть в другую страну, не было гарантий, что я попаду на турнир»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Федерация баскетбола Франции запретила вызывать на игры национальной сборной спортсменов, играющих в РФ. Среди них оказался нападающий сборной Франции Луи Лабери. В июле он подписал контракт с УНИКСом. Несмотря на запрет, он присоединился к команде из Казани. Сумма контракта неизвестна
Президент УНИКСа Евгений Богачев: «Может ли он уйти из клуба из-за этого решения федерации? Все может быть. Но ничего, обойдемся. Это алжирский француз. Неплохо, конечно, было бы иметь его в команде, но ладно. Переживать не стоит. Куда уж дальше переживать»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Нападающий ЦСКА (Москва) Ливио Жан-Шарль также подписал контракт после начала спецоперации, но еще до запрета французской федерации. Он не претендовал на место в сборной и продолжил играть в составе армейцев. Сумма контракта неизвестна
Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин: «Пора прекратить жить воспоминаниями об испанце Родригесе, французе Де Коло, американцах Хиггинсе, Клайберне… Класс пришедших объективно иной, но они выбрали ЦСКА в очень непростой период для клуба, и мы верим в их желание побеждать вместе с нами»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Весной волейболист Лаури Керминен выиграл титул чемпиона России в составе «Динамо» (Москва) и в интервью финским изданиям не исключал, что вернется в клуб. Вскоре спортсмена раскритиковали и отстранили от матчей сборной Финляндии. Новый сезон он проведет в «Динамо». Сумма контракта неизвестна
«В России сюрпризы на каждом шагу, мне это по душе»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Пронин  /  купить фото

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил призеров чемпионата Европы и мира Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса госнаград за выступление на ледовом шоу Татьяны Навки. Он также предложил лишить Дробязко гражданства, которое она получила, чтобы представлять Литву на пяти Олимпийских играх. По словам госпожи Навки, они продолжат выступления. Сумма контракта неизвестна
Президент Союза конькобежного спорта Литвы Лилия Ванагене: «Как президент федерации и как мама Повиласа убита горем и обеспокоена решением, принятым моими детьми. Однако ничего не могу приказать своим взрослым детям. Хочу напомнить, что 34 года Повилас и его жена Маргарита творили свое будущее за пределами Литвы. Непросто все так бросить и уйти»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №204 от 02.11.2022, стр. 12

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