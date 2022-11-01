«Лада» разогналась в элиту

В следующем сезоне в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), возможно, вернется один из самых известных российских хоккейных брендов. Заявку на вступление в лигу, состав которой в нынешнем сезоне сократился до 22 команд из-за ухода двух зарубежных участников — финского «Йокерита» и латвийского «Динамо», подала тольяттинская «Лада». Этот клуб на стыке прошлого и текущего столетий входил в число грандов отечественного хоккея, но потом очутился в глубоком кризисе и уже дважды терял место в КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двукратный чемпион России «Лада» (в белой форме) выступала в КХЛ с 2008 по 2010 год, а также с 2014 по 2018 год

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС Двукратный чемпион России «Лада» (в белой форме) выступала в КХЛ с 2008 по 2010 год, а также с 2014 по 2018 год

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» объявил о том, что направил официальную заявку на включение в список участников чемпионата Континентальной хоккейной лиги в следующем сезоне. Комментируя это событие, генеральный директор клуба Александр Чеботарев отметил, что он действует согласно «дорожной карте», полученной в конце октября от президента КХЛ Алексея Морозова. Господин Чеботарев уточнил, что у лиги «могут быть вопросы технического свойства», но клуб «будет устранять их в рабочем порядке». Александр Чеботарев заверил ТАСС, что менеджмент «Лады» уже «предварительно озвучил» руководителям КХЛ бюджет на следующий сезон и пообещал выполнение основных финансовых требований, связанных с одобрением заявки. В первую очередь имеется в виду соблюдение так называемого пола зарплат, существующего в российском чемпионате наряду с более привычным потолком, установленным на отметке 900 млн руб. Под ним подразумевается минимальная сумма, которую каждый клуб должен тратить ежегодно на обеспечение контрактов игроков.

В текущем сезоне «пол зарплат» в КХЛ составляет 315 млн руб.

Алексей Морозов уже предупредил, что окончательное решение о вступлении «Лады» в лигу будет принято ее советом директоров в конце марта, то есть перед концовкой сезона. Если оно будет положительным, в лигу вернется одновременно один из самых известных и самых несчастливых отечественных хоккейных брендов.

Когда-то «Лада» на протяжении длительного периода времени прочно входила в число флагманов российского хоккея. Именно ей довелось стать клубом, прервавшим в нем абсолютную столичную гегемонию. С советских времен золото чемпионата страны доставалось исключительно московским командам, но в 1994 году его сумели завоевать тольяттинцы. В 1996-м они повторили это достижение, а в 1997-м добавили в коллекцию призов Кубок Европы, аналог футбольного Кубка европейских чемпионов.

«Лада», чья мощь базировалась в том числе на эффективной работе клубной системы подготовки игроков (ее выпускниками являются такие знаменитости, как Алексей Ковалев, Виктор Козлов, Илья Брызгалов, Вячеслав Буцаев, Алексей Емелин), еще несколько сезонов прочно входила в элиту российского хоккея и, например, в «нулевые» трижды была призером национального первенства. Но вот ее послужной список в КХЛ выглядит совсем скромным.

Дело в том, что формирование лиги фактически совпало с началом затяжного кризиса «Лады», превратившейся из благополучного клуба в клуб с небольшим бюджетом, вечно испытывающий финансовые сложности.

Тольяттинцы лишь раз — в 2009 году, то есть в первом чемпионате лиги, добрались до play-off, уступив в стартовом раунде ЦСКА, а потом неизменно сходили с дистанции после завершения регулярного первенства.

При этом КХЛ уже дважды исключала «Ладу» из состава его участников. Впервые это случилось в 2010 году в связи с тем, что клуб не смог вовремя предоставить документы, подтверждающие необходимый объем финансирования. «Ладу», успевшую построить новый дворец на 6 тыс. зрителей, опять приняли в лигу через четыре года, но продержалась она в ней всего три сезона. Очередное исключение КХЛ объясняла «низкими спортивными результатами», «низким уровнем расходов на оплату труда хоккеистов», «высокой долей государственного бюджетного финансирования», достигшей 70%, и небольшим спросом у ТВ-аудитории.

Появление «Лады» позволит КХЛ, число клубов которой в последнее время почти постоянно сокращалось и после ухода весной на фоне специальной военной операции финского «Йокерита» и латвийского «Динамо» достигло низшей отметки за все время существования, увеличить его с 22 до 23. Правда, с помощью тольяттинцев она вряд ли поднимет градус конкуренции. Вылетев из КХЛ, они выступали во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), но даже там не боролись за победу. Сейчас «Лада» идет в первенстве ВХЛ лишь шестой, а ее бюджет Sport24 оценил приблизительно в ту же сумму, что и «пол зарплат» в элитной лиге.

Алексей Доспехов