Теннисные рейтинги

Рейтинг АТР
1 (1). Карлос Алькарас — 6730 очков. 2 (2). Рафаэль Надаль (оба — Испания) — 5810. 3 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5655. 4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5510. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5035. 6 (6). Александр Зверев (Германия) — 4360. 7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4320. 8 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3725. 9 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3685. 10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3220. 11 (10). Тейлор Фритц (США) — 3090. 12 (12). Янник Синнер (Италия) — 2610. 13 (13). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2490. 14 (15). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2450. 15 (14). Маттео Берреттини (Италия) — 2375. 16 (19). Денис Шаповалов (Канада) — 2180. 17 (16). Марин Чилич (Хорватия) — 2140. 18 (25). Хольгер Руне (Норвегия) — 1991. 19 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1945. 20 (22). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 1940… 58 (60). Аслан Карацев — 795… 92 (93). Роман Сафиуллин — 606… 98 (96). Павел Котов (все — Россия) — 564.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10335 очков. 2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4555. 3 (3). Джессика Пегула — 4316. 4 (4). Коко Гауфф (обе — США) — 3271. 5 (5). Мария Саккари (Греция) — 3121. 6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 3000. 7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 2970. 8 (8). Дарья Касаткина — 2935. 9 (9). Вероника Кудерметова (обе — Россия) — 2795. 10 (10). Симона Халеп (Румыния) — 2661. 11 (11). Мэдисон Кис (США) — 2417. 12 (12). Паула Бадоса (Испания) — 2371. 13 (13). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2365. 14 (14). Даниэль Коллинз (США) — 2292. 15 (15). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2215. 16 (16). Петра Квитова (Чехия) — 2097. 17 (17). Анетт Контавейт (Эстония) — 2093. 18 (18). Елена Остапенко (Латвия) — 1986. 19 (20). Екатерина Александрова — 1910. 20 (19). Людмила Самсонова — 1910… 43 (44). Анастасия Потапова — 1119… 80 (81). Анна Блинкова — 750… 93 (94). Варвара Грачева (все — Россия) — 661.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.