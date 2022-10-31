137 тысяч жилищных кредитов на 518,1 млрд руб. выдано банками РФ физлицам в сентябре 2022 года, сообщил Банк России. Это на 12,1% больше, чем в августе (122 тыс. ипотечных займов на 457,7 млрд руб.). Общий объем выдачи в сентябре к августу вырос сильнее — на 13,1% за счет роста средней суммы кредита на 1%, до 3,8 млн руб (+25% в годовом измерении) при одновременном росте срока кредита (до 23,8 года) и средневзвешенной ставки (с 6,67% до 6,71% годовых). Как отмечают аналитики Telegram-канала MMI, такая динамика объясняется «ипотекой под 0,1%» с завышением цен на жилье на 20%, что выгодно застройщикам, но создает риски для банков и самих заемщиков (обесцененный залог) и уже беспокоит ЦБ.