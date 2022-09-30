Куркинская мандатная аномалия

Совет депутатов московского района Куркино — единственного, где по итогам недавних выборов сторонники власти не получили большинства,— не смог в четверг избрать нового председателя из-за того, что пять независимых депутатов не явились на заседание. Возглавлявший район в двух предыдущих созывах оппозиционер Илья Светиков в новый состав совета не прошел, но по закону сохраняет полномочия до избрания нового председателя. Однако определиться по этому вопросу депутаты пока не могут, поскольку места в совете между провластными и оппозиционными избранниками разделились строго поровну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Светиков

Фото: Из личного архива Ивана Светикова Иван Светиков

Фото: Из личного архива Ивана Светикова

На первое заседание нового созыва совета Куркино 29 сентября явились только пять из десяти избранных депутатов: четыре представителя лояльного к мэрии Москвы движения «Мой район» и один самовыдвиженец, который, по словам Ильи Светикова, «им сочувствует». Пять самовыдвиженцев, баллотировавшихся в составе команды господина Светикова, на заседание не пришли в знак протеста против «грубой фальсификации» на прошедших 9–11 сентября выборах. Сейчас они пытаются опротестовать в суде результат еще одного члена команды — Дмитрия Грищенко, который по итогам первичного подсчета голосов прошел в совет, но после пересчета бюллетеней по жалобе оппонента потерял мандат.

В случае победы господина Грищенко куркинские оппозиционеры сохранили бы большинство в совете, который ранее полностью состоял из членов команды Ильи Светикова. Он подчеркивает, что его соратники не обращались за помощью к оппозиционным платформам по выдвижению кандидатов и выиграли выборы исключительно из-за высокой узнаваемости и поддержки жителей района.

Первое заседание нового совета открыла директор местной библиотеки Людмила Полубатонова («Мой район»). Она заявила, что, несмотря на наличие кворума, присутствие лишь пяти из десяти депутатов не позволяет рассмотреть вопрос об избрании главы района и поэтому заседание можно считать закрытым. Неявку оппозиционеров она назвала «выяснением амбиций и обид». После этого председательствующая предоставила слово нескольким слушателям из зала, которые высказались еще жестче, назвав действия оппозиционеров «саботажем».

Один из них, представившись местным жителем, заявил, что в случае неявки независимых депутатов на следующее заседание он инициирует сбор подписей за избрание главы района из числа депутатов нового созыва. При этом активист сослался на постановление Конституционного суда (КС), который в ноябре 2021 года указал на недопустимость создания условий, при которых глава муниципалитета предыдущего созыва сохраняет полномочия после избрания нового состава совета. Такая практика «может поставить под сомнение периодическую сменяемость состава органов власти», отметил тогда КС, рекомендовав ликвидировать этот пробел на законодательном уровне.

Напомним, что это решение КС принял по жалобе муниципальных депутатов Литейного округа Санкт-Петербурга, которые не могли избрать нового главу. Более половины из 20 депутатов представляли «Яблоко», но для избрания председателя требовалось две трети голосов, поэтому полномочия главы района продолжал исполнять прежний председатель от «Единой России». После муниципальных выборов-2017 аналогичная ситуация сложилась и в нескольких районах Москвы, где оппозиция имела половину или даже более голосов, но не могла избрать своего председателя, и на протяжении всего созыва район возглавляли прежние руководители-единороссы.

Поправки в закон о местном самоуправлении (МСУ) по этому вопросу до сих пор не внесены, напоминает экс-депутат района Раменки юрист Николай Бобринский: «Предположу, что задержка связана с общей реформой МСУ: соответствующий законопроект был внесен в Госдуму еще зимой, но до сих пор не принят». При отсутствии такой нормы заставить депутатов Куркино изменить норму устава района о замещении должности главы в судебном порядке невозможно, считает господин Бобринский.

Выступившие на заседании жители Куркино, помимо прочего, были «обеспокоены» критическим отношением Ильи Светикова к спецоперации на Украине, которое он еще полгода назад выразил в заявлении от имени совета депутатов. Собравшихся также смутило, что за два дня до заседания совета господин Светиков получил из военкомата повестку о призыве в армию в рамках мобилизации. Глава района, правда, заявил, что подпись военкома на повестке была ксерокопирована, а сам он имеет бронь, которую и предъявил сотруднику военкомата. А само вручение повестки Илья Светиков расценил как давление на совет депутатов.

Согласно закону о мобилизации, ей не подлежат только депутаты Госдумы и члены Совета федерации, напоминает правозащитница Анастасия Буракова. Сотрудников муниципальных органов от мобилизации может защитить бронь, которая выдается от муниципалитета (то есть самим главой района). «Бронь могут получить люди, занимающие должности, необходимые обеспечения бесперебойной деятельности муниципального органа. Поскольку бронь распространяется не на конкретного человека, а на должность, то в случае лишения поста глава района лишится и отсрочки»,— поясняет эксперт. Но сам факт вручения повестки не может стать причиной для смещения главы муниципального образования с должности, уверена госпожа Буракова.

Кира Хейфец