Банкиру помог срок давности

Как стало известно “Ъ”, суд приговорил к условному сроку за злоупотребления бывшего председателя правления обанкротившегося Гринфилдбанка Санала Пахомкина, но тут же освободил его от наказания в связи с истечением срока давности. Сам банкир винит в своих проблемах последних собственников банка, покинувших кредитное учреждение с документацией, доказывавшей его невиновность, а также миллиардами рублей. Расплачиваться с иском АСВ также придется господину Пахомкину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уголовное дело Санала Пахомкина Мещанский райсуд рассматривал около года. В итоге он пришел к выводу, что, будучи председателем правления АО «Гринфилдбанк», господин Пахомкин злоупотребил своими полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), единолично решив вопрос о снятии обременения с двухкомнатной квартиры заемщицы без решения кредитного комитета и членов правления банка.

Кредитный договор на 8 млн руб. был заключен с заемщицей еще в 2011 году. И как утверждала она в суде, деньги потребовались для приобретения в Москве квартиры, на которую сразу было наложено обременение в виде залога. Вплоть до сентября 2015 года женщина регулярно обслуживала долг, погасив 7,4 млн руб. Но потом попросила руководство банка о реструктуризации задолженности в связи с намерением продать находившуюся в залоге квартиру для приобретения новой — трехкомнатной.

В начале сентября 2015 года просьба была удовлетворена. При этом обвинение доказывало в суде, что данное решение было принято Саналом Пахомкиным единолично, без учета мнения других членов правления Гринфилдбанка и его кредитного комитета. Защита утверждала обратное, настаивая, что данное решение принималось всеми структурами банка, но подтверждающие это документы были впоследствии утеряны.

Дело в том, что как раз в это время в банке сменились хозяева. На место старых пришла группа «Антал» во главе с Михаилом Янчуком и Магомедом Мухиевым, который и стал фактическим владельцем Гринфилдбанка. Правда, уже в октябре 2015 года у кредитного учреждения отозвали лицензию, поскольку в Центробанке решили, что новое руководство стало вести рискованную финансовую политику, а деньги из Гринфилдбанка выводятся на сторону.

При этом господина Мухиева и его подчиненных из других банков, входивших в группу «Антал», обвинили в растрате и отмывании (ст. 160 и ст. 174 УК РФ) миллиардных сумм. В результате нескольких процессов, прошедших в 2019–2022 годах, Магомеда Мухиева приговорили за эти преступления к десяти годам и восьми месяцам лишения свободы (его компаньон Михаил Янчук успел скрыться и сейчас числится в розыске). Прочие фигуранты дела, включая и Санала Пахомкина, отделались условными сроками, поскольку суд решил, что они лишь исполняли указания хозяев.

Однако еще на следствии по делу о растрате и мошенничестве выяснилось, что, перед тем как покинуть Гринфилдбанк в октябре—ноябре 2015 года, новые хозяева вывезли из него и других банков значительный объем документации, часть которой была впоследствии утеряна или уничтожена. К этому факту и апеллировала защита подсудимого Пахомкина, доказывая, что в суматохе потерялись документы, подтверждавшие обоснованность и законность снятия обременения с квартиры заемщицы. Якобы решение об этом принималось коллегиально, но из всех бумаг осталась лишь копия за подписью господина Пахомкина. А поскольку этот документ не являлся оригиналом, то по нему нельзя судить о том, принималось ли решение о снятии залога коллегиально или нет.

Но несмотря на эти доводы, прокурор попросил суд признать экс-банкира виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ и приговорить к трем годам колонии общего режима. Также обвинитель потребовал удовлетворить иск АСВ к бывшему предправления на 4 млн руб. Адвокат финансиста просил подзащитного оправдать.

В результате суд счел вину Санала Пахомкина доказанной, но переквалифицировал обвинение с ч. 2 ст. 201 УК РФ на менее тяжкую ч. 1 той же статьи, приговорив экс-банкира к трем годам условного заключения. А поскольку по данному обвинению истек шестилетний срок давности, председательствующая постановила прекратить уголовное преследование, хотя и удовлетворила иск АСВ к подсудимому на 4 млн руб.

Кроме того, ему предстоит возместить и ущерб по иску АСВ, удовлетворенному арбитражем. Согласно решению последнего, с господина Пахомкина, Михаила Янчука, Магомеда Мухиева и других должно быть солидарно взыскано более 6 млрд руб.

Алексей Соковнин