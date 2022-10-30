Лошадиные силы стягивают на фронт

К примеру, заксобрание Омской области разрешило не платить в 2022 году налог только на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 200 л. с. включительно либо за мотоцикл или мотороллер независимо от мощности двигателя. В Нижегородской области 27 октября отменили налог за 2022 год на одну машину мощностью до 150 л. с. либо на один мотоцикл с мощностью двигателя до 36 л. с., либо одну лодку с мощностью двигателя до 30 л. с. Саратовская облдума 26 октября приняла закон, освобождающий от уплаты налога за 2021 год за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 л. с. Это может быть легковой автомобиль, мотоцикл, катер или моторная лодка, пояснил министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов. Сумма выпадающих доходов составит менее 0,1% от всех налоговых сборов в областном бюджете. Рязанская областная дума 26 октября отменила налог для мобилизованных за 2021 год на авто мощностью до 150 л. с. и на мотоциклы до 45 л. с. В Ставропольском крае власти до 2026 года освободили от налога не граждан, а компании, чьи автомобили используются «для мобилизационных заказов» (что имеется в виду, власти не уточняют).

Ряд регионов еще думает над льготой для мобилизованных.

В Тамбовской области законопроект проходит независимую антикоррупционную экспертизу. А псковское областное собрание подняло этот вопрос на заседании комитета по финансам. В местной налоговой службе уже заявили, что из-за этой меры бюджет недополучит 9 млн руб. Минфин Башкирии разработал законопроект об освобождении от налога мобилизованных, а также их жен и родителей на текущий год: его планируют внести в ноябре.

В заксобрании Петербурга подобных решений еще не принимали. С предложением об отмене транспортного налога к губернатору Петербурга Александру Беглову обратилась фракция ЛДПР в региональном парламенте. Ответа пока нет, говорит глава фракции Павел Иткин, хотя уже сейчас обсуждается бюджет города на следующий год. «При триллионном бюджете выпадет небольшая сумма»,— заявил он “Ъ”. По его оценкам, это 80 млн руб. Справороссы в Госсовете Чувашии еще месяц назад направляли в региональный парламент предложения по освобождению мобилизованных от транспортного налога, идея была отклонена по неизвестной причине. В пресс-службе Самарской губернской думы “Ъ” сообщили, что инициативы по освобождению от транспортного налога у них пока нет. Власти Краснодарского края, Москвы и Московской области также не анонсировали подобные поправки.

Корсеть “Ъ”; Иван Тяжлов