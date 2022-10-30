Шабаш «Аш-Шабаб»

Столица Сомали Могадишо пережила «черную субботу» — последовавшие один за другим два мощнейших взрыва, сопровождавшиеся попыткой захвата террористами Министерства образования. Жертвами нападения, совершенного одной из самых известных на африканском континенте радикальной исламистской группировкой «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ), стали более ста человек. Давний конфликт в Сомали переходит в горячую фазу, после того как избранный в мае этого года президент Хасан Шейх Махмуд объявил «тотальную войну» исламистам в одном из самых неблагополучных государств мира, на протяжении последних трех десятилетий находящемся в состоянии полураспада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двойной теракт был совершен в одном из оживленных районов столицы Сомали Могадишо

Фото: Farah Abdi Warsameh / AP Двойной теракт был совершен в одном из оживленных районов столицы Сомали Могадишо

Фото: Farah Abdi Warsameh / AP

Террористическая атака на Могадишо, совершенная в минувшую субботу, началась с подрыва смертниками двух автомобилей, взлетевших на воздух с интервалом в несколько минут в самом центре города, в одном из наиболее оживленных районов, у здания Министерства образования.

Учитывая, что в выходной день в этой части города, где кипит уличная торговля, а также находятся популярные магазины, рестораны и отели, бывает особенно многолюдно, на месте взрывов образовалось кровавое месиво из человеческих тел.

Однако этим нападение не ограничилось: группа боевиков ворвалась в Министерство образования, вступив в перестрелку с сотрудниками службы безопасности. Подразделения полиции и армейские части окружили здание и сумели нейтрализовать исламистов после ожесточенного боя.

Прибывший на место вскоре после взрывов президент Сомали Хасан Шейх Махмуд заявил, что в результате теракта более ста человек погибли и около трехсот были ранены.

Он пообещал продолжить решительную борьбу с террористами, жертвами которых становится гражданское население, призвав мировое сообщество оказать помощь центральному правительству в этой критической ситуации. «Мы просим международных партнеров и мусульман всего мира прислать своих врачей, поскольку у нас нет возможности отправить всех пострадавших на лечение за рубеж»,— заявил президент Махмуд, добавив, что реальное число жертв может оказаться больше.

Среди погибших оказались начальник полиции одного из районов Могадишо Ходан Хусейн Адэд и известный сомалийский журналист Мохамед Иссе Кона, случайно оказавшийся на месте трагедии. Остается неясным, каким образом два начиненных взрывчаткой автомобиля смогли беспрепятственно проникнуть в самый центр Могадишо, учитывая установленные в городе многочисленные блокпосты: возможно, у террористов были сообщники в правоохранительных органах.

Как сообщили ТАСС в воскресенье в посольстве РФ в Джибути и по совместительству в Сомали, среди пострадавших в результате теракта нет российских граждан. «Уровень террористической угрозы в столице и регионах продолжает оставаться высоким. Не исключаем вероятности повторных атак»,— говорится в заявлении российской дипмиссии, призвавшей граждан РФ «строго воздерживаться от поездок в Сомали». В субботу в связи с опасениями новых терактов рейсы в Могадишо отменили авиакомпании Турции, Катара и Эфиопии.

Нападение в Могадишо, совершенное в прошлую субботу, по своему сценарию напоминало теракт пятилетней давности, произошедший в том же районе сомалийской столицы.

Напомним, что 4 октября 2017 года в центральной части города был взорван грузовик, начиненный взрывчаткой. В той атаке, которая оказалась самой кровавой в истории страны, погибли 512 человек, более 290 получили ранения.

Ответственность за двойной теракт и нападение на Министерство образования взяла на себя контролирующая значительную часть территории страны радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» (ее считают африканским филиалом запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида»).

В заявлении «Аш-Шабаб» говорится о том, что Министерство образования — это «оплот врага, который отвращает сомалийских детей от исламской веры».

Обращает на себя внимание, что резкая активизация радикальных исламистов в Сомали после нескольких лет относительного затишья произошла после состоявшихся в стране в апреле и мае парламентских и президентских выборов. Избранный президентом в мае Хасан Шейх Махмуд назвал одной из своих задач «тотальную войну» с исламистами.

Первым ответом террористов на действия властей стало совершенное в августе нападение на отель Hayat в Могадишо, продолжавшееся 30 часов. В результате подрыва взрывного устройства и ожесточенной перестрелки 21 человек погиб, 117 получили ранения. Вскоре после этого президент Махмуд призвал гражданское население покинуть районы, контролируемые исламистами, анонсировав генеральное наступление правительственных войск.

Примечательно, что атака 29 октября произошла именно в тот день, когда президент, премьер-министр и члены правительства, входящие в силовой блок, проводили совещание, договариваясь о плане дальнейших действий против «Аш-Шабаб».

Превращение Сомали в одно из самых неблагополучных государств мира и плацдарм международного терроризма растянулось на три десятилетия. Отправной точкой в 1991 году стало свержение президента Мохаммеда Сиада Барре и начало гражданской войны. В декабре 1992 года, в период правления президента Билла Клинтона, США начали в Сомали операцию «Возрождение надежды», целью которой было объявлено оказание помощи голодающим жителям страны.

Однако гуманитарная миссия обернулась для американцев катастрофой. В ходе боев за Могадишо в октябре 1993 года за один день было убито 18 американских военнослужащих. Это стало самым шокирующим моментом в истории американской армии после войны во Вьетнаме (те события отражены в известном кинофильме «Падение "Черного ястреба"»).

Американцы покинули Сомали в 1994 году, а дальнейшие боевые действия привели к тому, что страна фактически распалась на куски. Позже в результате договоренностей между клановыми группировками раскол удалось частично преодолеть, но и сейчас центральное правительство контролирует лишь часть территории, на севере была провозглашена Республика Сомалиленд, а юг занят боевиками радикальных исламских группировок «Аш-Шабаб» и «Хизб-уль Ислам».

Гражданская война в Сомали со временем приобрела все признаки международного конфликта. В 2011 году боевики «Аш-Шабаб», на тот момент контролировавшие Могадишо, были выбиты из столицы контингентом Африканского союза. Однако отступив вглубь страны, они остались мощной силой, получающей поддержку из-за рубежа. В этой ситуации приход к власти президента Махмуда, который не готов довольствоваться прежним хрупким статус-кво и состоянием полураспада государства, сулит переход конфликта в Сомали в новую горячую фазу.

Сергей Строкань