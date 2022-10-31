Мучительный выбор израильтян

Пятые за три с половиной года парламентские выборы пройдут во вторник в Израиле. Лидер оппозиции и глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху мечтает о возвращении на потерянный им больше года назад пост премьер-министра. Результаты опросов не дают четкого ответа, сбудутся ли его надежды. В условиях неопределенности важна борьба за каждый голос, в том числе и тех, кто совсем недавно приехал в страну из России и Украины. За перипетиями предвыборной борьбы следила в Израиле корреспондент “Ъ” Марианна Беленькая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: DAN BALITY / EPA / Vostock Photo Фото: DAN BALITY / EPA / Vostock Photo

Усталость и неуверенность в будущем — чувство, которое испытывают многие израильтяне перед пятыми за три с половиной года выборами в Кнессет. Практически никто не готов предсказать их итог. Последние опубликованные перед выборами опросы показывают, что ни один из блоков не может получить достаточного числа мандатов, чтобы сформировать правительство.

Главный вопрос этой избирательной кампании: сможет ли глава оппозиции и лидер правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху вернуть себе пост премьер-министра, который он был вынужден покинуть летом прошлого года после 12 лет беспрерывного правления, так как не смог заручиться поддержкой парламентского большинства (61 мандат из 120). Впрочем, и раньше, в последние несколько лет Биньямину Нетаньяху с трудом удавалось формировать кабинет министров. Многие партии готовы заключить союз с «Ликудом», но только в случае, если находящийся под следствием за коррупцию и подрыв общественного доверия господин Нетаньяху уйдет из политики. В итоге правительственные коалиции становятся заложниками маленьких партий, и часто даже позиция одного-единственного депутата имеет значение.

Судя по всему, ситуация не изменится и сейчас. По прогнозам, голоса за правый лагерь колеблются на уровне 60–61 мандата. При этом второе место там после «Ликуда» впервые займет радикальный блок «Ха-Ционут ха-датит», которым руководят два довольно одиозных израильских политика Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир. Их обоих в Израиле зачастую обвиняют в разжигании расовой ненависти и гомофобии. К тому же господин Бен-Гвир — последователь идеологии рава Меира Кахане, чья партия «Ках» еще в 1990-е годы была признана террористической в Израиле, США, ЕС и Канаде. Либерально настроенные израильтяне опасаются, что в случае победы правого лагеря Итамар Бен-Гвир получит министерский портфель и место в кабинете безопасности.

В то же время у оппонентов господина Нетаньяху надежды получить 61 мандат гораздо меньше. Последнее правительство, сформированное из партий диаметрально противоположных взглядов — от представителей правых поселенческих движений до исламистов и основанное на принципе «только не Биби» (так в Израиле зовут Биньямина Нетаньяху), продержалось чуть больше года. За это время в Израиле сменилось два премьер-министра — Нафтали Беннет, который сейчас решил покинуть политику, и глава центристской партии «Йеш Атид» Яир Лапид. Последний претендует на лидерство в блоке противников Нетаньяху, но на этом пути есть немало препятствий. Прежде всего, у него тоже нет большинства, и ему, вероятнее всего, не обойтись без поддержки арабских партий. Но в союз с арабами не хотят вступать другие потенциальные союзники господина Лапида. Кроме того, на роль лидера центристов претендует действующий министр обороны Бени Ганц во главе блока «Механе мамлахти». Впрочем, политологи в Израиле не исключают, что по итогам выборов господин Ганц может заключить союз с Биньямином Нетаньяху. Многое также зависит от того, пройдут ли электоральный барьер левые партии «Мерец» и «Авода», а также арабские партии, которые в этот раз не стали объединяться в единый список.

В таких условиях для всех израильских партий крайне важна высокая явка избирателей. На учете каждый голос. Особый интерес вызывает вопрос, за кого проголосуют «новенькие». Это те, кто приехал в Израиль из Украины и России после 24 февраля. Право голоса есть у тех, кто успел получить израильское гражданство до начала сентября. И многие из них проявляют большой интерес к политической жизни в Израиле. В русско- и украиноязычном сегменте израильских соцсетей во время предвыборной кампании можно было часто увидеть приглашения на лекции об израильской политике для новых репатриантов. Корреспондент “Ъ” посетила одну из таких лекций и стала свидетелем неподдельного интереса присутствовавших к словам выступающего. При этом многие из пришедших на лекцию уже сами многое прочитали про израильскую политическую жизнь. Особенно рвутся на выборы выходцы из России.

«Я обязательно пойду голосовать, потому что впервые за очень долгое время чувствую, что это имеет смысл. В России тоже всегда голосовал, но это было бессмысленным»,— сказал “Ъ” бывший москвич, приехавший в Израиль четыре месяца назад. По его словам, голосовать он будет за левую партию «Мерец», так как она отражает либеральные ценности. «Пугают партии, которые хотят решать "арабский вопрос" радикально. Насилие порождает насилие»,— пояснил он свою позицию. И этот человек не одинок, многие из «новеньких», с кем успела побеседовать корреспондент “Ъ”, предпочитают партии от центра до левых. Из того, что приходилось слышать, планируют голосовать за «Йеш Атид» и «Мерец», хотя есть и те, кто выбирают «Ликуд» и даже Итамара Бен-Гвира. Некоторые еще не определились или считают, что пока не вправе голосовать — слишком мало времени провели в стране.

Правда, выборка “Ъ” не претендует на репрезентативность. «Из того, что я вижу и слышу на "русской улице" в целом и среди новеньких в частности, поддержка левых партий измеряется исчезающе малой величиной»,— сказал “Ъ” профессор университетов Бар-Илана и Ариэля Зеэв Ханин. И в общем, по его мнению, голос «новеньких» существенного влияния на израильскую политику не окажет. «С 24 февраля по 2 сентября в Израиль приехало 38 тыс. человек, имеющих право голоса, из всего бывшего СССР. Если явка среди них на выборах будет, как в среднем по стране, около 70%, то их голос в целом даст примерно три четверти мандата. Всего у русскоязычной общины около 15 мандатов, с учетом средней явки»,— пояснил он. Впрочем, для некоторых партий эти три четверти мандата могут стать вопросом жизни и смерти.

Мнения читателей одного из популярных израильских русскоязычных сайтов Newsru.co.il за две недели до выборов распределились следующим образом: 27% готовы голосовать за «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана, когда-то позиционировавшую себя как партию выходцев из СССР, но теперь претендующую на более широкую аудиторию; 25% отдают предпочтение «Ликуду» Биньямина Нетаньяху; 22% — «Йеш Атид» Яира Лапида. «Это три партии, которые обычно борются за "русскую улицу". Правда, "Ликуд" кампании там не проводил, еще осенью 2019 года отказавшись от привлечения плавающих "русских голосов" в пользу ультрарелигиозных. Это основано на мнении, что русскоязычное электоральное ядро партии и так остается с ней, а кто ушел, все равно не вернется»,— пояснил господин Ханин.

В разгар избирательной кампании израильских журналистов также волновал вопрос, влияет ли на выбор выходцев из России и Украины вне зависимости от того, когда они приехали в Израиль, позиция местных политиков по российско- украинскому конфликту и их отношения с Москвой и Киевом. Так, наиболее резким в своих высказываниях за прошедшие с 24 февраля месяцы был Яир Лапид, который еще до того, как занял пост премьер-министра, назвал действия РФ на Украине «военным преступлением». Авигдор Либерман практически не высказывался по теме, был осторожен и Биньямин Нетаньяху. Лишь в последние дни, уже перед самыми выборами, отвечая на вопросы журналистов, глава «Ликуда» заявил, что готов рассмотреть вопрос об отправке Украине оружия, если станет премьер-министром. Напомним, что сейчас среди правящей израильской элиты существует консенсус — поддержка Киева не включает поставки вооружений.

Однако многие собеседники, приехавшие из России и других бывших республик СССР за исключением Украины, говорили “Ъ”, что позиция израильских политиков по украинскому вопросу не была для них определяющей, хотя они и не оставляли ее без внимания. «Согласно опросам наших читателей, тема задевает подавляющее большинство, при этом большинство поддерживает Украину. Но если вы спросите, какие факторы влияют на решение, за кого голосовать, и дадите пару десятков вариантов ответа, то будут превалировать такие темы, как экономика и безопасность Израиля. Многие вопросы окажутся более значимы, чем украинский»,— рассказал “Ъ” главный редактор одного из влиятельных израильских русскоязычных СМИ Newsru.co.il Евгений Финкель. Немного иная ситуация, если говорить только о выходцах с Украины. Согласно опросу общественного мнения, проведенному НКО «Израильские друзья Украины», среди этой категории населения «73,2% респондентов определили весомым для выбора кандидата его отношение к войне на Украине».