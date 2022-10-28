Ассоциации сочетались кубком

Следующий теннисный сезон откроет United Cup — новый объединенный командный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA), который будет иметь призовой фонд $15 млн и пройдет в трех городах Австралии. В нем примут участие 18 национальных сборных, отобранных на основании положения игроков в мужском и женском мировых рейтингах по состоянию на 7 ноября. Участие теннисистов из России и Белоруссии, которые на личных соревнованиях АТР и WTA выступают под нейтральным флагом, в первом розыгрыше United Cup не предусматривается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

О том, что очередной теннисный сезон начнется с розыгрыша United Cup, нового командного турнира, который проведут АТР и WTA, организации объявили одновременно на своих официальных сайтах. Это состязание стартует 29 декабря и пройдет в течение 11 дней в Австралии. Формула турнира достаточно оригинальная. Участие в нем примут 18 команд, разбитых на шесть подгрупп — по две в Брисбене, Перте и Сиднее. В каждом матче играется по пять встреч — по две мужские и женские одиночки, а также один микст. Победители каждой из подгрупп определят в очном матче лучшую команду города, которая попадает в полуфинал. Четвертый полуфиналист определится по результатам утешительного турнира с участием трех неудачников так называемого финального раунда городов. Полуфиналы и финал состоятся в Сиднее. Столь необычный регламент явно преследует своей целью предоставить насыщенную игровую практику максимальному количеству спортсменов, для которых главным стартом в начале года будет Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн, 16–29 января).

Призовой фонд турнира составит $15 млн, который пополам обеспечивают ATP и WTA.

В зависимости от места в рейтинге каждый игрок получает гарантийные деньги за участие — от $5 тыс. до $200 тыс. плюс призовые за каждую победу. Кроме денег, по итогам United Cup спортсмен может заработать рейтинговые очки (максимум — 500), причем их количество будет зависеть не только от результатов команды, но и от положения в рейтинге соперников по каждой встрече.

Таким образом, для конкретного игрока имеет значение любой выход на корт, даже в том случае, если его сборная находится в безнадежной ситуации.

Отбор на United Cup также будет производиться по особым правилам. Главным критерием станут мужские и женские классификации по состоянию на 7 ноября. 12 команд возглавят по шесть лучших игроков рейтингов ATP и WTA, а еще шесть сборных смогут квалифицироваться на турнир в соответствии с лучшим суммарным рейтингом двух лучших игроков — теннисиста и теннисистки. Каждая команда должна включать в себя минимум по три, а максимум — по четыре мужчины и женщины. При этом участие спортсменов из России и Белоруссии, которые на личных соревнованиях АТР и WTA выступают под нейтральным флагом, в первом розыгрыше United Cup не предусматривается, а австралийской сборной как хозяйке турнира в случае непопадания по рейтингу гарантируется wild card.

Де-факто United Cup сочетает в себе элементы двух прежних январских турниров — Кубка Хопмана (восемь смешанных команд по два игрока), который с 1989 по 2019 год проводился Международной федерацией тенниса (ITF) и имел статус чемпионата мира в миксте, а также АТР Cup (24 мужские команды), существовавшего последние три сезона. При этом АТР Сup де-факто являлся конкурентом Кубка Дэвиса, разыгрывающегося поздней осенью. Последнее обстоятельство имеет принципиальное значение. «Проведение United Cup можно считать очередным шагом в реализации стратегии на дальнейшее сближение ведущих теннисных организаций, к которым кроме АТР и WTA, разумеется, относится и ITF,— считает член ее совета директоров Алексей Селиваненко.— Процесс это непростой, но в данном случае профессиональные туры концентрируются на проведении смешанного командного турнира, а Кубок Дэвиса становится единственным мужским командным турниром. Таким образом, АТР и ITF достигают договоренности по основным деталям».

Евгений Федяков